Рейтинг@Mail.ru
Участие Франции в боях на Украине сделает ее стороной конфликта, заявил МИД - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:25 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/frantsiya-1947566180.html
Участие Франции в боях на Украине сделает ее стороной конфликта, заявил МИД
Участие Франции в боях на Украине сделает ее стороной конфликта, заявил МИД - РИА Новости, 22.05.2024
Участие Франции в боях на Украине сделает ее стороной конфликта, заявил МИД
Участие Франции в боевых действиях на Украине официально сделает ее стороной конфликта, что многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T07:25
2024-05-22T07:25
в мире
франция
украина
россия
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
эммануэль макрон
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929934040_250:174:2718:1562_1920x0_80_0_0_2ea92cab76531bcb899f6830a5050650.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Участие Франции в боевых действиях на Украине официально сделает ее стороной конфликта, что многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Позже Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. "Участие французских военнослужащих в украинском конфликте официально, де-юре сделает Францию его стороной. Это неминуемо многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями", - заявил Студенников. Он подчеркнул, что "французские военные станут законными целями" для российских вооруженных сил. "Готовы ли французы умирать за интересы неонацистского украинского режима и курирующих его англосаксов? Что французские власти будут объяснять семьям погибших? Мне кажется, официальному Парижу здесь есть над чем задуматься", - указал дипломат. "Хочется надеяться, что во французских правящих элитах все же возобладает если не здравомыслие (на это рассчитывать все сложнее), то хотя бы инстинкт самосохранения. Так или иначе, мы готовы к любому развитию событий", - заключил Студенников.
https://ria.ru/20240317/makron-1933584671.html
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947566013.html
франция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929934040_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_8887777446baee5fcca75f2b0dc1bccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, россия, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Франция, Украина, Россия, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), Эммануэль Макрон, Евросоюз, В мире
В мире
Участие Франции в боях на Украине сделает ее стороной конфликта, заявил МИД

МИД: участие Франции в боях на Украине повысит риск столкновения ядерных держав

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военный во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Участие Франции в боевых действиях на Украине официально сделает ее стороной конфликта, что многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Позже Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Макрон допустил проведение операций против России
17 марта, 01:53
"Участие французских военнослужащих в украинском конфликте официально, де-юре сделает Францию его стороной. Это неминуемо многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями", - заявил Студенников.
Он подчеркнул, что "французские военные станут законными целями" для российских вооруженных сил. "Готовы ли французы умирать за интересы неонацистского украинского режима и курирующих его англосаксов? Что французские власти будут объяснять семьям погибших? Мне кажется, официальному Парижу здесь есть над чем задуматься", - указал дипломат.
"Хочется надеяться, что во французских правящих элитах все же возобладает если не здравомыслие (на это рассчитывать все сложнее), то хотя бы инстинкт самосохранения. Так или иначе, мы готовы к любому развитию событий", - заключил Студенников.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
МИД пообещал Франции серьезный ответ в случае отправки войск на Украину
07:20
 
В миреВ миреФранцияУкраинаРоссияАртем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ)Эммануэль МакронЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала