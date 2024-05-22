https://ria.ru/20240522/frantsiya-1947566180.html

Участие Франции в боях на Украине сделает ее стороной конфликта, заявил МИД

Участие Франции в боях на Украине сделает ее стороной конфликта, заявил МИД - РИА Новости, 22.05.2024

Участие Франции в боях на Украине сделает ее стороной конфликта, заявил МИД

Участие Франции в боевых действиях на Украине официально сделает ее стороной конфликта, что многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T07:25

2024-05-22T07:25

2024-05-22T07:25

в мире

франция

украина

россия

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

эммануэль макрон

евросоюз

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Участие Франции в боевых действиях на Украине официально сделает ее стороной конфликта, что многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Позже Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. "Участие французских военнослужащих в украинском конфликте официально, де-юре сделает Францию его стороной. Это неминуемо многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями", - заявил Студенников. Он подчеркнул, что "французские военные станут законными целями" для российских вооруженных сил. "Готовы ли французы умирать за интересы неонацистского украинского режима и курирующих его англосаксов? Что французские власти будут объяснять семьям погибших? Мне кажется, официальному Парижу здесь есть над чем задуматься", - указал дипломат. "Хочется надеяться, что во французских правящих элитах все же возобладает если не здравомыслие (на это рассчитывать все сложнее), то хотя бы инстинкт самосохранения. Так или иначе, мы готовы к любому развитию событий", - заключил Студенников.

https://ria.ru/20240317/makron-1933584671.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947566013.html

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в мире, франция, украина, россия, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), эммануэль макрон, евросоюз