https://ria.ru/20240522/frantsiya-1947559925.html

В МИД охарактеризовали отношения с Францией словами "глубочайший кризис"

В МИД охарактеризовали отношения с Францией словами "глубочайший кризис" - РИА Новости, 22.05.2024

В МИД охарактеризовали отношения с Францией словами "глубочайший кризис"

Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, его сложно сопоставить даже с периодом холодной войны, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T05:07

2024-05-22T05:07

2024-05-22T05:16

россия

франция

москва

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, его сложно сопоставить даже с периодом холодной войны, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников. "Хотел бы обратить внимание на то, что российско-французские отношения уже находятся в глубочайшем кризисе, который сложно сопоставить даже с периодом холодной войны. Все основные механизмы межгосударственного взаимодействия — и не только в политической и экономической сферах, но и в области культуры, образования, спорта — заблокированы по инициативе французской стороны", — сказал дипломат. Как отметил Студенников, это не выбор Москвы, а результат "проводимой западниками уже на протяжении многих лет целенаправленной политики сдерживания и давления на Россию, которая в итоге трансформировалась в полномасштабную гибридную войну" против России.Президент Франции Эммануэль Макрон в начале мая в интервью The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с таким подходом Франции.В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20240522/kongress-1947555648.html

https://ria.ru/20240412/mid-1939639687.html

россия

франция

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россия, франция, москва, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)