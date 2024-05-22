Рейтинг@Mail.ru
В МИД охарактеризовали отношения с Францией словами "глубочайший кризис" - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:07 22.05.2024 (обновлено: 05:16 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/frantsiya-1947559925.html
В МИД охарактеризовали отношения с Францией словами "глубочайший кризис"
В МИД охарактеризовали отношения с Францией словами "глубочайший кризис" - РИА Новости, 22.05.2024
В МИД охарактеризовали отношения с Францией словами "глубочайший кризис"
Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, его сложно сопоставить даже с периодом холодной войны, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T05:07
2024-05-22T05:16
россия
франция
москва
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771101331_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_5e54d774a97671bdff751da75521260e.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, его сложно сопоставить даже с периодом холодной войны, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников. "Хотел бы обратить внимание на то, что российско-французские отношения уже находятся в глубочайшем кризисе, который сложно сопоставить даже с периодом холодной войны. Все основные механизмы межгосударственного взаимодействия — и не только в политической и экономической сферах, но и в области культуры, образования, спорта — заблокированы по инициативе французской стороны", — сказал дипломат. Как отметил Студенников, это не выбор Москвы, а результат "проводимой западниками уже на протяжении многих лет целенаправленной политики сдерживания и давления на Россию, которая в итоге трансформировалась в полномасштабную гибридную войну" против России.Президент Франции Эммануэль Макрон в начале мая в интервью The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с таким подходом Франции.В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.
https://ria.ru/20240522/kongress-1947555648.html
https://ria.ru/20240412/mid-1939639687.html
россия
франция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771101331_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_49e578dd218c40dde9b330cc5cb6e81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, москва, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
Россия, Франция, Москва, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ)
В МИД охарактеризовали отношения с Францией словами "глубочайший кризис"

Дипломат Студенников: отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Франции
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, его сложно сопоставить даже с периодом холодной войны, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.
«
"Хотел бы обратить внимание на то, что российско-французские отношения уже находятся в глубочайшем кризисе, который сложно сопоставить даже с периодом холодной войны. Все основные механизмы межгосударственного взаимодействия — и не только в политической и экономической сферах, но и в области культуры, образования, спорта — заблокированы по инициативе французской стороны", — сказал дипломат.
Как отметил Студенников, это не выбор Москвы, а результат "проводимой западниками уже на протяжении многих лет целенаправленной политики сдерживания и давления на Россию, которая в итоге трансформировалась в полномасштабную гибридную войну" против России.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Украине наносить удары по России
03:10
Президент Франции Эммануэль Макрон в начале мая в интервью The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с таким подходом Франции.
В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Посла Франции вызвали в МИД России
12 апреля, 15:12
 
РоссияФранцияМоскваАртем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала