В МИД охарактеризовали отношения с Францией словами "глубочайший кризис"
Дипломат Студенников: отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе
Государственные флаги России и Франции. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, его сложно сопоставить даже с периодом холодной войны, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.
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"Хотел бы обратить внимание на то, что российско-французские отношения уже находятся в глубочайшем кризисе, который сложно сопоставить даже с периодом холодной войны. Все основные механизмы межгосударственного взаимодействия — и не только в политической и экономической сферах, но и в области культуры, образования, спорта — заблокированы по инициативе французской стороны", — сказал дипломат.
Как отметил Студенников, это не выбор Москвы, а результат "проводимой западниками уже на протяжении многих лет целенаправленной политики сдерживания и давления на Россию, которая в итоге трансформировалась в полномасштабную гибридную войну" против России.
Президент Франции Эммануэль Макрон в начале мая в интервью The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с таким подходом Франции.
В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.
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