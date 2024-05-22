https://ria.ru/20240522/forum-1947585449.html
Астраханская область примет участие в Форуме регионов России и Белоруссии
Астраханская область примет участие в Форуме регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 22.05.2024
Астраханская область примет участие в Форуме регионов России и Белоруссии
Астраханская область примет участие в XI Форуме регионов РФ и Белоруссии, который пройдет 27-28 июня в Витебске, сообщает администрация губернатора Астраханской РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:26
2024-05-22T10:26
2024-05-22T10:26
астраханская область
белоруссия
россия
игорь бабушкин
витебск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая - РИА Новости. Астраханская область примет участие в XI Форуме регионов РФ и Белоруссии, который пройдет 27-28 июня в Витебске, сообщает администрация губернатора Астраханской области. Во вторник в Астрахань прибыла делегация из Белоруссии во главе с министром транспорта и коммуникаций республики Алексеем Ляхновичем. Они провели заседание рабочей группы с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. "Мы заинтересованы в организации транзита белорусских грузов через нашу область по морскому маршруту коридора "Север - Юг". Необходимые условия для этого нами созданы", - отметил губернатор Астраханской области. По мнению главы региона, важно наращивать грузопоток, тем более что инфраструктура позволяет это сделать. "Помимо портовых мощностей, мы готовы предложить вам нашу железнодорожную инфраструктуру. В нашем грузовом хабе созданы все условия для приема и обработки молочной, мясной и рыбной продукции", - подчеркнул Бабушкин. Он отметил важность развития межрегиональных связей. В текущем году делегация посещала Могилевскую область. Речь шла о наращивании взаимной торговли, о возможности открытия офисов продаж и собственных производств в регионе, организации выставок-продаж белорусской продукции в Астрахани. В августе могилевских партнеров ждут с ответным визитом. "В июне астраханская делегация поедет в Витебск на Форум регионов России и Беларуси", - говорится в сообщении. Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии, в свою очередь, выразил готовность наращивать взаимодействие с Астраханской областью по актуальным направлениям. В их числе - сельское хозяйство, торговля, сфера образования, проекты строительства и благоустройства. В 2023 году товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией увеличился на 25%. Почти на 10% вырос экспорт, более чем на 70% - импорт. Регион поставляет в Белоруссию сельхозпродукцию и промышленные товары. Оттуда идут продукты питания и товары легкой промышленности, сельхоз‐ и коммунальная техника, лифты. За последние пять лет регион закупил более 500 белорусских тракторов. В 2022 году в Астраханской области открыт торгово-сервисный центр Минского тракторного завода.
https://ria.ru/20240521/astrakhan-1947430012.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, игорь бабушкин, витебск
Астраханская область, Белоруссия, Россия, Игорь Бабушкин, Витебск
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая - РИА Новости. Астраханская область примет участие в XI Форуме регионов РФ и Белоруссии, который пройдет 27-28 июня в Витебске, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
Во вторник в Астрахань
прибыла делегация из Белоруссии во главе с министром транспорта и коммуникаций республики Алексеем Ляхновичем. Они провели заседание рабочей группы с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным
.
"Мы заинтересованы в организации транзита белорусских грузов через нашу область по морскому маршруту коридора "Север - Юг". Необходимые условия для этого нами созданы", - отметил губернатор Астраханской области.
По мнению главы региона, важно наращивать грузопоток, тем более что инфраструктура позволяет это сделать. "Помимо портовых мощностей, мы готовы предложить вам нашу железнодорожную инфраструктуру. В нашем грузовом хабе созданы все условия для приема и обработки молочной, мясной и рыбной продукции", - подчеркнул Бабушкин.
Он отметил важность развития межрегиональных связей. В текущем году делегация посещала Могилевскую область
. Речь шла о наращивании взаимной торговли, о возможности открытия офисов продаж и собственных производств в регионе, организации выставок-продаж белорусской продукции в Астрахани. В августе могилевских партнеров ждут с ответным визитом. "В июне астраханская делегация поедет в Витебск на Форум регионов России и Беларуси", - говорится в сообщении.
Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии, в свою очередь, выразил готовность наращивать взаимодействие с Астраханской областью по актуальным направлениям. В их числе - сельское хозяйство, торговля, сфера образования, проекты строительства и благоустройства.
В 2023 году товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией увеличился на 25%. Почти на 10% вырос экспорт, более чем на 70% - импорт. Регион поставляет в Белоруссию сельхозпродукцию и промышленные товары. Оттуда идут продукты питания и товары легкой промышленности, сельхоз‐ и коммунальная техника, лифты. За последние пять лет регион закупил более 500 белорусских тракторов. В 2022 году в Астраханской области открыт торгово-сервисный центр Минского тракторного завода.