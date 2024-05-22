https://ria.ru/20240522/fortifikatsii-1947769064.html

СМИ: ВСУ собираются заново отстроить десять тысяч километров фортификаций

СМИ: ВСУ собираются заново отстроить десять тысяч километров фортификаций - РИА Новости, 22.05.2024

СМИ: ВСУ собираются заново отстроить десять тысяч километров фортификаций

ВСУ намерены заново отстроить 10 тысяч километров фортификаций на всей линии фронта, сообщило украинское издание "Лига". РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T22:54

2024-05-22T22:54

2024-05-22T22:54

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

волчанск

виталий ганчев

алексей гончаренко

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ВСУ намерены заново отстроить 10 тысяч километров фортификаций на всей линии фронта, сообщило украинское издание "Лига". Военнослужащие ВСУ, с которыми удалось пообщаться журналистам, пожаловались на неэффективное расходование ресурсов и необходимость в авральном порядке переделывать ранее возведенные некачественные укрепления. По словам одного из военных, который попросил "Лигу" не давать прямой цитаты, украинские власти намерены заново возвести укрепления по всей линии фронта. "Общая протяженность фронта на 19 мая - 3750 километров... На этой линии должно быть создано до 10 тысяч километров невзрывных заграждений", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Лиги". Как заявили изданию военные, в Харьковской области ВСУ вовсе не оборудовали передовые позиции. Местами остались "недострои" фортификаций, а "зубы дракона" просто бросали рядом с дорогами. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на фоне продвижения России на харьковском направлении призвал проанализировать действия главкома ВСУ Александра Сырского по обороне Харьковской области. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.

https://ria.ru/20240516/kharkov-1946463885.html

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947338982.html

харьковская область

россия

волчанск

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харьковская область, россия, волчанск, виталий ганчев, алексей гончаренко, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины