https://ria.ru/20240522/fitso-1947546651.html

Meta* удалила аккаунт напавшего на премьера Словакии, сообщили СМИ

Meta* удалила аккаунт напавшего на премьера Словакии, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2024

Meta* удалила аккаунт напавшего на премьера Словакии, сообщили СМИ

Компания Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) удалила из социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) аккаунт Юрая... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T00:06

2024-05-22T00:06

2024-05-22T00:06

в мире

словакия

украина

россия

роберт фицо

нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946231472_0:209:2823:1797_1920x0_80_0_0_38a48d7764d5e2a5295e596e1304f00b.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Компания Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) удалила из социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) аккаунт Юрая Цинтулы, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщил портал aktuality.sk. "После нападения на премьера Роберта Фицо с Facebook* исчез профиль злоумышленника Ю. Ц. (согласно местному законодательству, имена подозреваемых не раскрываются - ред.). Его удалила сама компания Meta*, которая управляет социальной сетью", - говорится в сообщении портала. Как отмечается, Meta* подтвердила эту информацию порталу, в компании заявили, что сделали это в ночь после нападения, соцсеть сотрудничает с правоохранительными органами. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что в больницу Фицо был доставлен в критическом состоянии. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики информировало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240519/fitso-1947033930.html

https://ria.ru/20240521/pokushenie-1947542501.html

https://ria.ru/20240517/fitso-1946658022.html

словакия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо