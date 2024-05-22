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Meta* удалила аккаунт напавшего на премьера Словакии, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2024
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00:06 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/fitso-1947546651.html
Meta* удалила аккаунт напавшего на премьера Словакии, сообщили СМИ
Meta* удалила аккаунт напавшего на премьера Словакии, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2024
Meta* удалила аккаунт напавшего на премьера Словакии, сообщили СМИ
Компания Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) удалила из социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) аккаунт Юрая... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T00:06
2024-05-22T00:06
в мире
словакия
украина
россия
роберт фицо
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Компания Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) удалила из социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) аккаунт Юрая Цинтулы, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщил портал aktuality.sk. "После нападения на премьера Роберта Фицо с Facebook* исчез профиль злоумышленника Ю. Ц. (согласно местному законодательству, имена подозреваемых не раскрываются - ред.). Его удалила сама компания Meta*, которая управляет социальной сетью", - говорится в сообщении портала. Как отмечается, Meta* подтвердила эту информацию порталу, в компании заявили, что сделали это в ночь после нападения, соцсеть сотрудничает с правоохранительными органами. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что в больницу Фицо был доставлен в критическом состоянии. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики информировало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240519/fitso-1947033930.html
https://ria.ru/20240521/pokushenie-1947542501.html
https://ria.ru/20240517/fitso-1946658022.html
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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Meta* удалила аккаунт напавшего на премьера Словакии, сообщили СМИ

Aktuality.sk: Meta удалила аккаунт в Facebook напавшего на премьера Фицо

© AP Photo / AFPTVЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / AFPTV
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Компания Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) удалила из социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) аккаунт Юрая Цинтулы, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщил портал aktuality.sk.
«
"После нападения на премьера Роберта Фицо с Facebook* исчез профиль злоумышленника Ю. Ц. (согласно местному законодательству, имена подозреваемых не раскрываются - ред.). Его удалила сама компания Meta*, которая управляет социальной сетью", - говорится в сообщении портала.
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Как отмечается, Meta* подтвердила эту информацию порталу, в компании заявили, что сделали это в ночь после нападения, соцсеть сотрудничает с правоохранительными органами.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что в больницу Фицо был доставлен в критическом состоянии. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики информировало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
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Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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