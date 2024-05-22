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Москалькова предложила закрепить возможность выездных фармпунктов - РИА Новости, 22.05.2024
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14:52 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/farmpunkty-1947669412.html
Москалькова предложила закрепить возможность выездных фармпунктов
Москалькова предложила закрепить возможность выездных фармпунктов - РИА Новости, 22.05.2024
Москалькова предложила закрепить возможность выездных фармпунктов
Уполномоченные по правам человека предлагают законодательно закрепить возможность выездных фармпунктов и расширить круг организаций, имеющих право предоставлять РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:52
2024-05-22T14:52
общество
татьяна москалькова
россия
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МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченные по правам человека предлагают законодательно закрепить возможность выездных фармпунктов и расширить круг организаций, имеющих право предоставлять лекарственные средства в аптеки в сельских населенных пунктах, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "Мы видим по обращениям к нам граждан, что одна из самых узких тем - это лекарственное обеспечение. Не хватает лекарств, и нам люди называют конкретные названия этих лекарственных препаратов, которые исчезли из аптек. И второе - дороговизна. Сильно выросли цены на лекарственные препараты. Мы предлагаем законодательно закрепить возможность выездных фармпунктов и расширить круг организаций (а это можно сделать только на законодательном уровне), имеющих право предоставлять лекарственные средства в аптеки, расположенные в сельских населенных пунктах", - сказала Москалькова в ходе пленарного заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Дагестане. Омбудсмен отметила, что сегодня такие законопроекты разработаны и уже находятся в Государственной Думе. Уполномоченные по правам человека со всей страны собрались в республике Дагестан, чтобы обсудить вопросы, связанные с защитой прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей.
https://ria.ru/20240522/preparat-1947579959.html
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общество, татьяна москалькова, россия
Общество, Татьяна Москалькова, Россия
Москалькова предложила закрепить возможность выездных фармпунктов

Москалькова предложила законодательно закрепить возможность выездных фармпунктов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТаблетница
Таблетница - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченные по правам человека предлагают законодательно закрепить возможность выездных фармпунктов и расширить круг организаций, имеющих право предоставлять лекарственные средства в аптеки в сельских населенных пунктах, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Мы видим по обращениям к нам граждан, что одна из самых узких тем - это лекарственное обеспечение. Не хватает лекарств, и нам люди называют конкретные названия этих лекарственных препаратов, которые исчезли из аптек. И второе - дороговизна. Сильно выросли цены на лекарственные препараты. Мы предлагаем законодательно закрепить возможность выездных фармпунктов и расширить круг организаций (а это можно сделать только на законодательном уровне), имеющих право предоставлять лекарственные средства в аптеки, расположенные в сельских населенных пунктах", - сказала Москалькова в ходе пленарного заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Дагестане.
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Омбудсмен отметила, что сегодня такие законопроекты разработаны и уже находятся в Государственной Думе.
Уполномоченные по правам человека со всей страны собрались в республике Дагестан, чтобы обсудить вопросы, связанные с защитой прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей.
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