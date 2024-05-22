https://ria.ru/20240522/farmpunkty-1947669412.html

Москалькова предложила закрепить возможность выездных фармпунктов

Москалькова предложила закрепить возможность выездных фармпунктов - РИА Новости, 22.05.2024

Москалькова предложила закрепить возможность выездных фармпунктов

Уполномоченные по правам человека предлагают законодательно закрепить возможность выездных фармпунктов и расширить круг организаций, имеющих право предоставлять РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:52

2024-05-22T14:52

2024-05-22T14:52

общество

татьяна москалькова

россия

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МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченные по правам человека предлагают законодательно закрепить возможность выездных фармпунктов и расширить круг организаций, имеющих право предоставлять лекарственные средства в аптеки в сельских населенных пунктах, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "Мы видим по обращениям к нам граждан, что одна из самых узких тем - это лекарственное обеспечение. Не хватает лекарств, и нам люди называют конкретные названия этих лекарственных препаратов, которые исчезли из аптек. И второе - дороговизна. Сильно выросли цены на лекарственные препараты. Мы предлагаем законодательно закрепить возможность выездных фармпунктов и расширить круг организаций (а это можно сделать только на законодательном уровне), имеющих право предоставлять лекарственные средства в аптеки, расположенные в сельских населенных пунктах", - сказала Москалькова в ходе пленарного заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Дагестане. Омбудсмен отметила, что сегодня такие законопроекты разработаны и уже находятся в Государственной Думе. Уполномоченные по правам человека со всей страны собрались в республике Дагестан, чтобы обсудить вопросы, связанные с защитой прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей.

https://ria.ru/20240522/preparat-1947579959.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, татьяна москалькова, россия