https://ria.ru/20240522/farmpunkty-1947669412.html
Москалькова предложила закрепить возможность выездных фармпунктов
Москалькова предложила закрепить возможность выездных фармпунктов - РИА Новости, 22.05.2024
Москалькова предложила закрепить возможность выездных фармпунктов
Уполномоченные по правам человека предлагают законодательно закрепить возможность выездных фармпунктов и расширить круг организаций, имеющих право предоставлять РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:52
2024-05-22T14:52
2024-05-22T14:52
общество
татьяна москалькова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940077538_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_44608e3367fc9953948f1cc3445e3130.jpg
МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченные по правам человека предлагают законодательно закрепить возможность выездных фармпунктов и расширить круг организаций, имеющих право предоставлять лекарственные средства в аптеки в сельских населенных пунктах, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "Мы видим по обращениям к нам граждан, что одна из самых узких тем - это лекарственное обеспечение. Не хватает лекарств, и нам люди называют конкретные названия этих лекарственных препаратов, которые исчезли из аптек. И второе - дороговизна. Сильно выросли цены на лекарственные препараты. Мы предлагаем законодательно закрепить возможность выездных фармпунктов и расширить круг организаций (а это можно сделать только на законодательном уровне), имеющих право предоставлять лекарственные средства в аптеки, расположенные в сельских населенных пунктах", - сказала Москалькова в ходе пленарного заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Дагестане. Омбудсмен отметила, что сегодня такие законопроекты разработаны и уже находятся в Государственной Думе. Уполномоченные по правам человека со всей страны собрались в республике Дагестан, чтобы обсудить вопросы, связанные с защитой прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей.
https://ria.ru/20240522/preparat-1947579959.html
https://ria.ru/20240119/deksametazon-1922369956.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940077538_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_4f999734e7f4f15b7a22788c539bb18c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна москалькова, россия
Общество, Татьяна Москалькова, Россия
Москалькова предложила закрепить возможность выездных фармпунктов
Москалькова предложила законодательно закрепить возможность выездных фармпунктов
МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченные по правам человека предлагают законодательно закрепить возможность выездных фармпунктов и расширить круг организаций, имеющих право предоставлять лекарственные средства в аптеки в сельских населенных пунктах, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Мы видим по обращениям к нам граждан, что одна из самых узких тем - это лекарственное обеспечение. Не хватает лекарств, и нам люди называют конкретные названия этих лекарственных препаратов, которые исчезли из аптек. И второе - дороговизна. Сильно выросли цены на лекарственные препараты. Мы предлагаем законодательно закрепить возможность выездных фармпунктов и расширить круг организаций (а это можно сделать только на законодательном уровне), имеющих право предоставлять лекарственные средства в аптеки, расположенные в сельских населенных пунктах", - сказала Москалькова
в ходе пленарного заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Дагестане.
Омбудсмен отметила, что сегодня такие законопроекты разработаны и уже находятся в Государственной Думе.
Уполномоченные по правам человека со всей страны собрались в республике Дагестан, чтобы обсудить вопросы, связанные с защитой прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей.