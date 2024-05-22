https://ria.ru/20240522/fanagoriya-1947756806.html

"Фанагория" планирует увеличить турпоток на 43 процента

"Фанагория" планирует увеличить турпоток на 43 процента - РИА Новости, 22.05.2024

"Фанагория" планирует увеличить турпоток на 43 процента

"Фанагория", одно из крупнейших винодельческих предприятий России, планирует увеличить турпоток почти на 43% в 2024 году, приняв пять тысяч туристов, сообщила... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T20:48

2024-05-22T20:48

2024-05-22T20:48

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Пос. Сенной (Краснодарский край), 22 мая - РИА Новости. "Фанагория", одно из крупнейших винодельческих предприятий России, планирует увеличить турпоток почти на 43% в 2024 году, приняв пять тысяч туристов, сообщила журналистам руководитель направления "Винный туризм" компании Наталья Лежепёкова. "Мы планируем достигнуть (турпотока - ред.) - пять тысяч гостей. Мы уже активно работаем - апрель, май и до начала ноября - сезон. В прошлом году за этот период (приняли - ред.) 3,5-4 тысячи человек", - сказала Лежепёкова, отметив, что билеты на железнодорожный транспорт в направлении Тамани и Анапы уже активно раскупаются даже на август. Она также добавила, что к следующему году "Фанагория" планирует открыть ещё несколько точек притяжения. Среди которых, например, винная солера, коньячный музей и летняя терраса ресторана винодельни. Как уточнила РИА Новости заместитель генерального директора по маркетингу винодельни Анастасия Шамрицкая, в своих прогнозах специалисты также основываются и на заполняемость средств размещений, в том числе и в соседних городах, где уровень брони уже достиг 80%. Группа компаний "Фанагория" - одно из крупнейших отечественных винодельческих предприятий полного цикла, расположенное на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Виноградники компании занимают порядка 4,5 тысячи гектаров виноградников.

https://ria.ru/20240306/vino-1931430015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

коммерческая недвижимость, краснодарский край, россия, тамань (станица), наталья лежепекова, фанагория, новости - туризм