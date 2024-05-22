https://ria.ru/20240522/elektrosnabzhenie-1947567548.html

В Сумской области заявили о восстановлении электроснабжения в трех районах

В Сумской области заявили о восстановлении электроснабжения в трех районах - РИА Новости, 22.05.2024

В Сумской области заявили о восстановлении электроснабжения в трех районах

Электроснабжение трех районов Сумской области на севере Украины восстановлено после взрывов, еще в двух работы продолжаются, сообщили в областной военной... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T07:56

2024-05-22T07:56

2024-05-22T07:56

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Электроснабжение трех районов Сумской области на севере Украины восстановлено после взрывов, еще в двух работы продолжаются, сообщили в областной военной администрации. Ранее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщал, что город Сумы остался без электроэнергии после взрывов. "Энергетики возобновили электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах, которое было прекращено сегодня ночью. В Шосткинском и Конотопском районах работы по восстановлению поставок электроэнергии продолжаются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сумской областной военной администрации.

https://ria.ru/20240522/podpole-1947563699.html

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