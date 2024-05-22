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В Сумской области заявили о восстановлении электроснабжения в трех районах
В Сумской области заявили о восстановлении электроснабжения в трех районах - РИА Новости, 22.05.2024
В Сумской области заявили о восстановлении электроснабжения в трех районах
Электроснабжение трех районов Сумской области на севере Украины восстановлено после взрывов, еще в двух работы продолжаются, сообщили в областной военной... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T07:56
2024-05-22T07:56
2024-05-22T07:56
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Электроснабжение трех районов Сумской области на севере Украины восстановлено после взрывов, еще в двух работы продолжаются, сообщили в областной военной администрации. Ранее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщал, что город Сумы остался без электроэнергии после взрывов. "Энергетики возобновили электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах, которое было прекращено сегодня ночью. В Шосткинском и Конотопском районах работы по восстановлению поставок электроэнергии продолжаются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сумской областной военной администрации.
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в мире, сумская область, украина, сумы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Сумы
В Сумской области заявили о восстановлении электроснабжения в трех районах
Сумская ОВА: в трех районах восстановили электроснабжение после взрывов