https://ria.ru/20240522/elektrosamokaty-1947713801.html

Электросамокатам не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве

Электросамокатам не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве - РИА Новости, 22.05.2024

Электросамокатам не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что людям на электросамокатах не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве, но нарушителей надо жёстче контролировать. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:56

2024-05-22T16:56

2024-05-22T16:56

общество

авто

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что людям на электросамокатах не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве, но нарушителей надо жёстче контролировать. "Надо, конечно, жёстче контролировать тех, кто нарушает правила дорожного движения, но запрещать целую отрасль… Можно всё запретить: велосипеды запретить, автомобилистов запретить, потому что они сбивают пешеходов, а можно пешеходов запретить, потому что они мешают автомобилистам. Это вечный конфликт", - сказал Собянин Life.ru, отвечая на вопрос, не запретят ли езду на электросамокатах по тротуарам в столице. Мэр добавил, что необходимо искать компромисс и вовлекать в процесс регулирования отрасли всех, в том числе городские видеокамеры и кикшеринговые службы.

https://ria.ru/20240518/dtp-1946948019.html

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общество, авто, москва, сергей собянин