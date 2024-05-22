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Электросамокатам не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве - РИА Новости, 22.05.2024
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16:56 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/elektrosamokaty-1947713801.html
Электросамокатам не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве
Электросамокатам не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве - РИА Новости, 22.05.2024
Электросамокатам не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что людям на электросамокатах не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве, но нарушителей надо жёстче контролировать. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:56
2024-05-22T16:56
общество
авто
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что людям на электросамокатах не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве, но нарушителей надо жёстче контролировать. "Надо, конечно, жёстче контролировать тех, кто нарушает правила дорожного движения, но запрещать целую отрасль… Можно всё запретить: велосипеды запретить, автомобилистов запретить, потому что они сбивают пешеходов, а можно пешеходов запретить, потому что они мешают автомобилистам. Это вечный конфликт", - сказал Собянин Life.ru, отвечая на вопрос, не запретят ли езду на электросамокатах по тротуарам в столице. Мэр добавил, что необходимо искать компромисс и вовлекать в процесс регулирования отрасли всех, в том числе городские видеокамеры и кикшеринговые службы.
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общество, авто, москва, сергей собянин
Общество, Авто, Москва, Сергей Собянин
Электросамокатам не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве

Собянин: электросамокатам не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛюди катаются на электросамокате на одной из улиц Москвы
Люди катаются на электросамокате на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Люди катаются на электросамокате на одной из улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что людям на электросамокатах не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве, но нарушителей надо жёстче контролировать.
«
"Надо, конечно, жёстче контролировать тех, кто нарушает правила дорожного движения, но запрещать целую отрасль… Можно всё запретить: велосипеды запретить, автомобилистов запретить, потому что они сбивают пешеходов, а можно пешеходов запретить, потому что они мешают автомобилистам. Это вечный конфликт", - сказал Собянин Life.ru, отвечая на вопрос, не запретят ли езду на электросамокатах по тротуарам в столице.
Мэр добавил, что необходимо искать компромисс и вовлекать в процесс регулирования отрасли всех, в том числе городские видеокамеры и кикшеринговые службы.
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