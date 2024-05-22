https://ria.ru/20240522/elektrosamokaty-1947713801.html
Электросамокатам не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве
Электросамокатам не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве - РИА Новости, 22.05.2024
Электросамокатам не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что людям на электросамокатах не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве, но нарушителей надо жёстче контролировать. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:56
2024-05-22T16:56
2024-05-22T16:56
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авто
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сергей собянин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что людям на электросамокатах не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве, но нарушителей надо жёстче контролировать. "Надо, конечно, жёстче контролировать тех, кто нарушает правила дорожного движения, но запрещать целую отрасль… Можно всё запретить: велосипеды запретить, автомобилистов запретить, потому что они сбивают пешеходов, а можно пешеходов запретить, потому что они мешают автомобилистам. Это вечный конфликт", - сказал Собянин Life.ru, отвечая на вопрос, не запретят ли езду на электросамокатах по тротуарам в столице. Мэр добавил, что необходимо искать компромисс и вовлекать в процесс регулирования отрасли всех, в том числе городские видеокамеры и кикшеринговые службы.
https://ria.ru/20240518/dtp-1946948019.html
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общество, авто, москва, сергей собянин
Общество, Авто, Москва, Сергей Собянин
Электросамокатам не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве
Собянин: электросамокатам не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве