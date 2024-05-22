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Эксперт: для развития клонирования человеку нужно преодолеть проблемы этики - РИА Новости, 22.05.2024
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11:37 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/ekspert-1947607951.html
Эксперт: для развития клонирования человеку нужно преодолеть проблемы этики
Эксперт: для развития клонирования человеку нужно преодолеть проблемы этики - РИА Новости, 22.05.2024
Эксперт: для развития клонирования человеку нужно преодолеть проблемы этики
Тема клонирования воспринимается провокативно и тесно связана с этическим аспектами, чтобы ее развить человечеству нужно будет преодолеть ряд важных этических... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:37
2024-05-22T11:37
россия
сколково
мисис
кирилл каем
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Тема клонирования воспринимается провокативно и тесно связана с этическим аспектами, чтобы ее развить человечеству нужно будет преодолеть ряд важных этических проблем, сообщил модератор сессии "Жить вечно. Клонирование органов" заместитель председателя правления по инновациям, главный управляющий директор фонда "Сколково" Кирилл Каем на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Он добавил, что такого рода решения в животноводстве уже принимаются. Если когда-то овечка Долли была реальным научным прорывом, то сейчас такие технологии каждый день используются в сельском хозяйстве. "Сейчас речь идет больше не клонирование всего организма, а отдельных тканей и органов, о замещении каких-то слабых и недостающих функций. Всем нам хочется жить дольше. Но есть аспект, связанный с регуляторикой. Во всем мире использование клеток человеческого эмбриона под строжайшим запретом. И Россия не исключение. А эмбриональная ткань ценна тем, что из нее можно выделить стволовые клетки и, управляя процессом их размножения, специализировать их в специальную ткань, которая требуется для восстановления здоровья. Однако технологии развиваются. И российские ученые идут по другому пути. Они берут обычные клетки тканей, например, кожи и делают обратную реакцию, приводя их в состояние стволовых. Затем уже из них пытаются выращивать органы", - цитирует пресс-служба фонда Каема. Спикеры сессии рассказали об уже достигнутых результатах. Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований ищет решения по восстановлению костных опорных тканей и уже имеет регистрационное удостоверение, сообщил руководитель направления Лаборатории аддитивных технологий и биоинжиниринга института Владислав Парфенов. Наработки применяются в клинических случаях. Что же касается восстановления мягких тканей, то здесь есть технологические барьеры. При переходе от простых структур к солидным, паренхиматозным, где присутствует разветвленная трубчатая сеть, сложно обеспечить каждую клетку питанием, говорится в сообщении пресс-службы. Макрообъекты делать уже можно, и Россия не отстает от других стран и по многим параметрам опережает мировые технологии. Впервые именно в России была напечатана функциональная щитовидна железа мыши, а также проведена биопечать в космосе на орбите международной станции. "Наша задача - разработать протоколы клеточного материала, чтобы затем можно было бы формировать клетки в заданную структуру. И сейчас мы ведем исследования в этой области", - сказал Парфенов, слова которого приводит пресс-служба. Россия - глобальный лидер биопечати, в стране уже есть работающие технологии печати органов как непосредственно на пациенте, так и отдельно для последующего вживления, рассказал директор Института Биомедицинской инженерии, МИСИС Федор Сенатов. Первый способ применяется, когда необходимая внеплановая операция. И такой опыт уже проведен: пациенту вживили клетки его костного мозга, помешенные в оболочку из коллагена. Встроенный по заданной программе эквивалент смог заполнить рану сетчатой структурой, которая помогла быстрее регенерировать поврежденный участок. Операция была проведена университетом МИСИС совместно с компанией 3D Bioprinting Solutions и Военным госпиталем Бурденко. Кроме того, ученые МИСИС смогли вырастить ухо из хряща свиньи и успешно вживить его животным. Выращивание хряща заняло три недели, и за полгода ухо приросло на 80% и начало питаться кровеносными сосудами. Как отметил футуролог, основатель и управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов, продление продуктивной жизни имеет смысл, но клонирование органов и технологии которые позволяют улучшать и продлевать качество жизни породят ряд социальных проблем. "Мы даже не говорим о том, как общество отнесется к клонам. Но каким будет общество, в котором одни будут жить до 80 лет, а другие, из золотого миллиарда, – сильно дольше. Наверное, это будет дискуссия не одно десятилетие. С другой стороны, уже очевидно, что достаточно 5-10 лет, чтобы полностью реконструировать представление любого общества о правильном или неправильном. Так что мир вполне может расколоться на две общности, где будут жить технобиоакселерационисты и традиционалисты, считающие, что тело мой храм", - отметил Юсуфов. Для развития области клонирования человечеству придется преодолеть ряд сложных этически проблем, которые могут стать причиной раскола, согласился Каем. "Главный вопрос, сможем ли мы преодолеть этическую проблему того, что является собственно человеком. Возможно, однажды можно будет синтезировать клона, не одаренного сознанием или мозгом, который станет источником органов для homo sapiens. Станут ли такие технологии доступны только для элиты, или ими смогут пользоваться и другие слои населения, учитывая, что трудоспособных людей на планете будет становиться все меньше, а нужно крутить колеса экономики?" - отметил Каем.
https://ria.ru/20240425/strakhovanie-1942241926.html
https://ria.ru/20240521/mintsifry-1947497938.html
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россия, сколково, мисис, кирилл каем
Россия, Сколково, МИСиС, Кирилл Каем

Эксперт: для развития клонирования человеку нужно преодолеть проблемы этики

© Фото : пресс-служба фонда "Сколково"Эксперт: для развития клонирования человеку нужно преодолеть проблемы этики
Эксперт: для развития клонирования человеку нужно преодолеть проблемы этики - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : пресс-служба фонда "Сколково"
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Тема клонирования воспринимается провокативно и тесно связана с этическим аспектами, чтобы ее развить человечеству нужно будет преодолеть ряд важных этических проблем, сообщил модератор сессии "Жить вечно. Клонирование органов" заместитель председателя правления по инновациям, главный управляющий директор фонда "Сколково" Кирилл Каем на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
Он добавил, что такого рода решения в животноводстве уже принимаются. Если когда-то овечка Долли была реальным научным прорывом, то сейчас такие технологии каждый день используются в сельском хозяйстве.
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"Сейчас речь идет больше не клонирование всего организма, а отдельных тканей и органов, о замещении каких-то слабых и недостающих функций. Всем нам хочется жить дольше. Но есть аспект, связанный с регуляторикой. Во всем мире использование клеток человеческого эмбриона под строжайшим запретом. И Россия не исключение. А эмбриональная ткань ценна тем, что из нее можно выделить стволовые клетки и, управляя процессом их размножения, специализировать их в специальную ткань, которая требуется для восстановления здоровья. Однако технологии развиваются. И российские ученые идут по другому пути. Они берут обычные клетки тканей, например, кожи и делают обратную реакцию, приводя их в состояние стволовых. Затем уже из них пытаются выращивать органы", - цитирует пресс-служба фонда Каема.
Спикеры сессии рассказали об уже достигнутых результатах. Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований ищет решения по восстановлению костных опорных тканей и уже имеет регистрационное удостоверение, сообщил руководитель направления Лаборатории аддитивных технологий и биоинжиниринга института Владислав Парфенов. Наработки применяются в клинических случаях. Что же касается восстановления мягких тканей, то здесь есть технологические барьеры. При переходе от простых структур к солидным, паренхиматозным, где присутствует разветвленная трубчатая сеть, сложно обеспечить каждую клетку питанием, говорится в сообщении пресс-службы.
Макрообъекты делать уже можно, и Россия не отстает от других стран и по многим параметрам опережает мировые технологии. Впервые именно в России была напечатана функциональная щитовидна железа мыши, а также проведена биопечать в космосе на орбите международной станции.
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"Наша задача - разработать протоколы клеточного материала, чтобы затем можно было бы формировать клетки в заданную структуру. И сейчас мы ведем исследования в этой области", - сказал Парфенов, слова которого приводит пресс-служба.
Россия - глобальный лидер биопечати, в стране уже есть работающие технологии печати органов как непосредственно на пациенте, так и отдельно для последующего вживления, рассказал директор Института Биомедицинской инженерии, МИСИС Федор Сенатов. Первый способ применяется, когда необходимая внеплановая операция. И такой опыт уже проведен: пациенту вживили клетки его костного мозга, помешенные в оболочку из коллагена.
Встроенный по заданной программе эквивалент смог заполнить рану сетчатой структурой, которая помогла быстрее регенерировать поврежденный участок. Операция была проведена университетом МИСИС совместно с компанией 3D Bioprinting Solutions и Военным госпиталем Бурденко.
Кроме того, ученые МИСИС смогли вырастить ухо из хряща свиньи и успешно вживить его животным. Выращивание хряща заняло три недели, и за полгода ухо приросло на 80% и начало питаться кровеносными сосудами.
Как отметил футуролог, основатель и управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов, продление продуктивной жизни имеет смысл, но клонирование органов и технологии которые позволяют улучшать и продлевать качество жизни породят ряд социальных проблем.
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"Мы даже не говорим о том, как общество отнесется к клонам. Но каким будет общество, в котором одни будут жить до 80 лет, а другие, из золотого миллиарда, – сильно дольше. Наверное, это будет дискуссия не одно десятилетие. С другой стороны, уже очевидно, что достаточно 5-10 лет, чтобы полностью реконструировать представление любого общества о правильном или неправильном. Так что мир вполне может расколоться на две общности, где будут жить технобиоакселерационисты и традиционалисты, считающие, что тело мой храм", - отметил Юсуфов.
Для развития области клонирования человечеству придется преодолеть ряд сложных этически проблем, которые могут стать причиной раскола, согласился Каем.
"Главный вопрос, сможем ли мы преодолеть этическую проблему того, что является собственно человеком. Возможно, однажды можно будет синтезировать клона, не одаренного сознанием или мозгом, который станет источником органов для homo sapiens. Станут ли такие технологии доступны только для элиты, или ими смогут пользоваться и другие слои населения, учитывая, что трудоспособных людей на планете будет становиться все меньше, а нужно крутить колеса экономики?" - отметил Каем.
 
РоссияСколковоМИСиСКирилл Каем
 
 
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