https://ria.ru/20240522/efimov-1947534330.html

Ефимов: Москва привлекла инвесторов к сохранению 42 исторических объектов

Ефимов: Москва привлекла инвесторов к сохранению 42 исторических объектов - РИА Новости, 22.05.2024

Ефимов: Москва привлекла инвесторов к сохранению 42 исторических объектов

С начала 2023 года инвесторы приобрели около шести тысяч квадратных метров недвижимости в объектах культурного наследия Москвы, рассказал заместитель мэра... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:05

2024-05-22T10:05

2024-05-22T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. С начала 2023 года инвесторы приобрели около шести тысяч квадратных метров недвижимости в объектах культурного наследия Москвы, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Покупка исторических зданий и помещений в объектах культурного наследия позволяет предпринимателям вести бизнес в районах города с высокой деловой, потребительской и туристической активностью. При этом покупатели обязуются при необходимости отреставрировать купленную недвижимость, а также использовать ее в соответствии с охранными предписаниями. В 2023-м и первом квартале 2024 года инвесторы приобрели 42 объекта недвижимости общей площадью 5,95 тысячи квадратных метров. Из них 30 помещений и зданий общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров находится в центре столицы", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении уточняется, что все работы, проводимые в исторических зданиях, должны быть согласованы с департаментом культурного наследия.С начала 2024 года по итогам торгов реализовали 11 помещений в объектах культурного наследия – их общая площадь составляет порядка 1,4 тысячи квадратных метров, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.По его словам, большинство объектов реализовали с превышением начальной цены, а на каждый лот претендовали от одного до 20 участников. "Положительная динамика в том числе связана с изменением в июле 2023 года федерального законодательства, которое предусматривает возможность приобретения помещений в исторических зданиях на аукционах вместо проведения конкурсных процедур", – уточнил он.В пресс-релизе указывается, что в число крупных объектов, реализованных в 2024 году, вошло помещение площадью 390,1 квадратного метра. Оно располагается в жилом доме по адресу: Подсосенский переулок, дом 17. Кроме того, отмечается, что наибольшее внимание участников торгов привлекло помещение в жилом доме на территории Дангауэровки – на лот претендовали 20 человек. Он находится на улице Пруд-Ключики, дом 5.В свою очередь, руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов обратил внимание, что Мосгорнаследие контролирует состояние объектов культурного наследия. Он уточнил, что раз в пять лет проводится детальное обследование памятника архитектуры, по результатам которого формируется акт технического состояния, при этом за каждым объектом закреплен инспектор, который отслеживает состояние здания и держит связь с собственниками.

https://ria.ru/20240521/efimov-1947288964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)