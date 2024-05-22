ПМР получила очередной транш помощи из России на доплаты пенсионерам
В ПМР поступили деньги из России на доплаты пенсионерам за I полугодие 2024 года
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. В Приднестровье поступил очередной транш финансовой помощи из Российской Федерации для доплат пенсионерам, сообщила в среду пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского.
"В Приднестровье поступили российские средства, предназначенные для доплат пенсионерам. Это многолетняя практика. Очередной транш – деньги на доплаты за первое полугодие 2024 года", - говорится в сообщении.
Пресс-служба главы ПМР уточнила, что размер ежемесячной выплаты сохраняется в размере 150 приднестровских рублей (750 рублей РФ). Часть суммы покрывается за счет средств российской помощи, частично – из приднестровского бюджета.
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"Семьсот пятьдесят приднестровских рублей за пять истекших месяцев текущего года пенсионеры получат на руки уже в ближайшие дни, еще 150 – с июньской пенсией. Президент поручил безотлагательно провести все организационные процедуры и обеспечить оперативную выплату", - отмечено в сообщении.
Россия оказывает финансовую помощь Приднестровью с 2008 года. Свыше 140 тысяч пенсионеров в республике получают ежемесячно доплату за счет гуманитарной помощи из России. Доплату получают пенсионеры, достигшие 60-летнего (мужчины) и 55-летнего (женщины) возраста, независимо от гражданства.
Приднестровье, 60% жителей котфорого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.