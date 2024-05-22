https://ria.ru/20240522/doplaty-1947672917.html

ПМР получила очередной транш помощи из России на доплаты пенсионерам

ПМР получила очередной транш помощи из России на доплаты пенсионерам - РИА Новости, 22.05.2024

ПМР получила очередной транш помощи из России на доплаты пенсионерам

В Приднестровье поступил очередной транш финансовой помощи из Российской Федерации для доплат пенсионерам, сообщила в среду пресс-служба главы непризнанной... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:09

2024-05-22T15:09

2024-05-22T15:09

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россия

молдавия

ссср

вадим красносельский

приднестровская молдавская республика

пенсионеры

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ТИРАСПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. В Приднестровье поступил очередной транш финансовой помощи из Российской Федерации для доплат пенсионерам, сообщила в среду пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского. "В Приднестровье поступили российские средства, предназначенные для доплат пенсионерам. Это многолетняя практика. Очередной транш – деньги на доплаты за первое полугодие 2024 года", - говорится в сообщении. Пресс-служба главы ПМР уточнила, что размер ежемесячной выплаты сохраняется в размере 150 приднестровских рублей (750 рублей РФ). Часть суммы покрывается за счет средств российской помощи, частично – из приднестровского бюджета. "Семьсот пятьдесят приднестровских рублей за пять истекших месяцев текущего года пенсионеры получат на руки уже в ближайшие дни, еще 150 – с июньской пенсией. Президент поручил безотлагательно провести все организационные процедуры и обеспечить оперативную выплату", - отмечено в сообщении. Россия оказывает финансовую помощь Приднестровью с 2008 года. Свыше 140 тысяч пенсионеров в республике получают ежемесячно доплату за счет гуманитарной помощи из России. Доплату получают пенсионеры, достигшие 60-летнего (мужчины) и 55-летнего (женщины) возраста, независимо от гражданства. Приднестровье, 60% жителей котфорого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240521/obvinenie-1947533105.html

https://ria.ru/20240501/gagauziya-1943242108.html

россия

молдавия

ссср

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, молдавия, ссср, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика, пенсионеры