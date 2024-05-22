https://ria.ru/20240522/diplomat-1947562439.html

В МИД оценили последствия возможного отказа ЕС от российского СПГ

В МИД оценили последствия возможного отказа ЕС от российского СПГ - РИА Новости, 22.05.2024

В МИД оценили последствия возможного отказа ЕС от российского СПГ

Если Евросоюз в рамках санкций запретит импорт российского сжиженного природного газа, Москва не останется без покупателей в других частях мира, спрос на этот... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T06:15

2024-05-22T06:15

2024-05-22T06:23

экономика

россия

европа

брюссель

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

евросоюз

арктик спг - 2

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Если Евросоюз в рамках санкций запретит импорт российского сжиженного природного газа, Москва не останется без покупателей в других частях мира, спрос на этот энергоресурс только растет, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников."Мы же без покупателей не останемся. Особенностью рынка СПГ, как известно, является его глобальный характер, сжиженный газ может "путешествовать" по всему миру. Спрос на него устойчиво растет, здесь открываются широкие горизонты. А вот любые попытки Запада помешать нашей торговле со странами мирового большинства заведомо обречены на провал", — сказал дипломат.Он напомнил, что Евросоюз ранее уже ограничил импорт трубопроводного газа из России, в результате чего оказался в энергетическом кризисе. "За минувшие два года страны ЕС постарались стабилизировать свой энергорынок. Но какой ценой? Они попали в сильную зависимость от американского СПГ, став его крупнейшим импортером", — указал Студенников.По его словам, в результате неудачных мер Брюсселя в энергетической отрасли экономики государств Европейского союза находятся "не в лучшей форме". В частности, напомнил дипломат, по итогам 2023 года экономика Франции выросла менее чем на 1%, Испании – не более 2%, в Нидерландах этот показатель был около нуля."Отмечается высокая потребительская инфляция, рост цен на продукцию АПК, снижение уровня жизни и как следствие – нарастание социальной напряженности", — добавил собеседник.Он отметил, что российский трубопроводный газ десятилетиями был одним из драйверов экономического роста Европы. "В общем, в очередной раз Европа "выстрелила себе в ногу". Причем останавливаться на достигнутом она, как видим, не намерена, и теперь речь идет об отказе от российского СПГ. Не надо быть большим экономистом, чтобы предвидеть, к чему это приведет", — заключил Студенников. Ранее Польское радио сообщило, что Европейская комиссия направила странам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России, который включает ограничение импорта сжиженного газа из России. Речь идет о запрете перегрузки российского СПГ в европейских портах, откуда он в дальнейшем отправляется по всему миру. Кроме того, ограничения коснутся проектов "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Комиссия также хочет ввести санкции в отношении нескольких судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть, несмотря на ограничения ЕС. Им теперь будет запрещен заход в европейские порты.

https://ria.ru/20240506/reyter-1944250974.html

https://ria.ru/20231107/spg-1907826073.html

https://ria.ru/20240429/spg-1943077650.html

россия

европа

брюссель

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экономика, россия, европа, брюссель, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), евросоюз, арктик спг - 2