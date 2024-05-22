В МИД оценили последствия возможного отказа ЕС от российского СПГ
Дипломат Студенников: Москва не лишится покупателей при отказе ЕС от СПГ из РФ
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное
Танкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Если Евросоюз в рамках санкций запретит импорт российского сжиженного природного газа, Москва не останется без покупателей в других частях мира, спрос на этот энергоресурс только растет, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.
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"Мы же без покупателей не останемся. Особенностью рынка СПГ, как известно, является его глобальный характер, сжиженный газ может "путешествовать" по всему миру. Спрос на него устойчиво растет, здесь открываются широкие горизонты. А вот любые попытки Запада помешать нашей торговле со странами мирового большинства заведомо обречены на провал", — сказал дипломат.
Он напомнил, что Евросоюз ранее уже ограничил импорт трубопроводного газа из России, в результате чего оказался в энергетическом кризисе.
"За минувшие два года страны ЕС постарались стабилизировать свой энергорынок. Но какой ценой? Они попали в сильную зависимость от американского СПГ, став его крупнейшим импортером", — указал Студенников.
По его словам, в результате неудачных мер Брюсселя в энергетической отрасли экономики государств Европейского союза находятся "не в лучшей форме". В частности, напомнил дипломат, по итогам 2023 года экономика Франции выросла менее чем на 1%, Испании – не более 2%, в Нидерландах этот показатель был около нуля.
"Отмечается высокая потребительская инфляция, рост цен на продукцию АПК, снижение уровня жизни и как следствие – нарастание социальной напряженности", — добавил собеседник.
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Он отметил, что российский трубопроводный газ десятилетиями был одним из драйверов экономического роста Европы.
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"В общем, в очередной раз Европа "выстрелила себе в ногу". Причем останавливаться на достигнутом она, как видим, не намерена, и теперь речь идет об отказе от российского СПГ. Не надо быть большим экономистом, чтобы предвидеть, к чему это приведет", — заключил Студенников.
Ранее Польское радио сообщило, что Европейская комиссия направила странам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России, который включает ограничение импорта сжиженного газа из России. Речь идет о запрете перегрузки российского СПГ в европейских портах, откуда он в дальнейшем отправляется по всему миру. Кроме того, ограничения коснутся проектов "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Комиссия также хочет ввести санкции в отношении нескольких судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть, несмотря на ограничения ЕС. Им теперь будет запрещен заход в европейские порты.