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В Красноярском крае собака боксерской породы загрызла чихуахуа - РИА Новости, 22.05.2024
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11:04 22.05.2024 (обновлено: 11:13 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/chikhuakhua-1947599839.html
В Красноярском крае собака боксерской породы загрызла чихуахуа
В Красноярском крае собака боксерской породы загрызла чихуахуа - РИА Новости, 22.05.2024
В Красноярском крае собака боксерской породы загрызла чихуахуа
Полицейские проводят проверку по факту нападения в Ачинске в Красноярском крае боксерской собаки на чихуахуа, которая скончалась, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:04
2024-05-22T11:13
происшествия
ачинск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту нападения в Ачинске в Красноярском крае боксерской собаки на чихуахуа, которая скончалась, сообщает УМВД по региону. Во вторник в местных соцсетях распространилось видео с камер видеонаблюдения из двора многоквартирного дома в Ачинске. На кадрах видно, как на женщину с чихуахуа на поводке нападает собака более крупной породы. Женщина пытается отбить своего питомца, но у нее ничего не получается. Через некоторое время подбегает хозяин с другой стороны двора и отводит свою собаку, потом снова отпускает и голосом уводит пса, который пытается еще раз подойти к женщине с собачкой. Отмечается, что инцидент произошел 20 мая, а на следующий день этот же пес разорвал таксу. "В дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы 1947 года рождения о том, что ее собака чихуахуа во время прогулки стала жертвой более крупной особи, предположительно, боксерской породы. От полученных травм питомец потерпевшей скончался", - сообщают в пресс-службе МВД. Участковый изучает обстоятельства инцидента и проводит работу по установлению собственника напавшего пса. Результаты проверки будут направлены в ветеринарный надзор.
https://ria.ru/20240504/sobaki-1943906914.html
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происшествия, ачинск, красноярский край
Происшествия, Ачинск, Красноярский край
В Красноярском крае собака боксерской породы загрызла чихуахуа

В Красноярском крае собака боксерской породы загрызла чихуахуа и напала на таксу

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияВ Ачинске пес боксерской породы смертельно травмировал собаку породы чихуахуа
В Ачинске пес боксерской породы смертельно травмировал собаку породы чихуахуа
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
В Ачинске пес боксерской породы смертельно травмировал собаку породы чихуахуа
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту нападения в Ачинске в Красноярском крае боксерской собаки на чихуахуа, которая скончалась, сообщает УМВД по региону.
Во вторник в местных соцсетях распространилось видео с камер видеонаблюдения из двора многоквартирного дома в Ачинске. На кадрах видно, как на женщину с чихуахуа на поводке нападает собака более крупной породы. Женщина пытается отбить своего питомца, но у нее ничего не получается. Через некоторое время подбегает хозяин с другой стороны двора и отводит свою собаку, потом снова отпускает и голосом уводит пса, который пытается еще раз подойти к женщине с собачкой. Отмечается, что инцидент произошел 20 мая, а на следующий день этот же пес разорвал таксу.
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"В дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы 1947 года рождения о том, что ее собака чихуахуа во время прогулки стала жертвой более крупной особи, предположительно, боксерской породы. От полученных травм питомец потерпевшей скончался", - сообщают в пресс-службе МВД.
Участковый изучает обстоятельства инцидента и проводит работу по установлению собственника напавшего пса. Результаты проверки будут направлены в ветеринарный надзор.
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ПроисшествияАчинскКрасноярский край
 
 
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