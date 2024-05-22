В Красноярском крае собака боксерской породы загрызла чихуахуа
В Красноярском крае собака боксерской породы загрызла чихуахуа и напала на таксу
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияВ Ачинске пес боксерской породы смертельно травмировал собаку породы чихуахуа
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
В Ачинске пес боксерской породы смертельно травмировал собаку породы чихуахуа
КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту нападения в Ачинске в Красноярском крае боксерской собаки на чихуахуа, которая скончалась, сообщает УМВД по региону.
Во вторник в местных соцсетях распространилось видео с камер видеонаблюдения из двора многоквартирного дома в Ачинске. На кадрах видно, как на женщину с чихуахуа на поводке нападает собака более крупной породы. Женщина пытается отбить своего питомца, но у нее ничего не получается. Через некоторое время подбегает хозяин с другой стороны двора и отводит свою собаку, потом снова отпускает и голосом уводит пса, который пытается еще раз подойти к женщине с собачкой. Отмечается, что инцидент произошел 20 мая, а на следующий день этот же пес разорвал таксу.
"В дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы 1947 года рождения о том, что ее собака чихуахуа во время прогулки стала жертвой более крупной особи, предположительно, боксерской породы. От полученных травм питомец потерпевшей скончался", - сообщают в пресс-службе МВД.
Участковый изучает обстоятельства инцидента и проводит работу по установлению собственника напавшего пса. Результаты проверки будут направлены в ветеринарный надзор.