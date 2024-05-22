https://ria.ru/20240522/chikhuakhua-1947599839.html

В Красноярском крае собака боксерской породы загрызла чихуахуа

В Красноярском крае собака боксерской породы загрызла чихуахуа - РИА Новости, 22.05.2024

В Красноярском крае собака боксерской породы загрызла чихуахуа

Полицейские проводят проверку по факту нападения в Ачинске в Красноярском крае боксерской собаки на чихуахуа, которая скончалась, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:04

2024-05-22T11:04

2024-05-22T11:13

происшествия

ачинск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту нападения в Ачинске в Красноярском крае боксерской собаки на чихуахуа, которая скончалась, сообщает УМВД по региону. Во вторник в местных соцсетях распространилось видео с камер видеонаблюдения из двора многоквартирного дома в Ачинске. На кадрах видно, как на женщину с чихуахуа на поводке нападает собака более крупной породы. Женщина пытается отбить своего питомца, но у нее ничего не получается. Через некоторое время подбегает хозяин с другой стороны двора и отводит свою собаку, потом снова отпускает и голосом уводит пса, который пытается еще раз подойти к женщине с собачкой. Отмечается, что инцидент произошел 20 мая, а на следующий день этот же пес разорвал таксу. "В дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы 1947 года рождения о том, что ее собака чихуахуа во время прогулки стала жертвой более крупной особи, предположительно, боксерской породы. От полученных травм питомец потерпевшей скончался", - сообщают в пресс-службе МВД. Участковый изучает обстоятельства инцидента и проводит работу по установлению собственника напавшего пса. Результаты проверки будут направлены в ветеринарный надзор.

https://ria.ru/20240504/sobaki-1943906914.html

https://ria.ru/20240512/sobaki-1945323372.html

ачинск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ачинск, красноярский край