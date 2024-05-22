https://ria.ru/20240522/byudzhet-1947731230.html

Доходы бюджета Красноярского края в 2023 году превысили 427 млрд рублей

Доходы бюджета Красноярского края в 2023 году превысили 427 млрд рублей - РИА Новости, 22.05.2024

Доходы бюджета Красноярского края в 2023 году превысили 427 млрд рублей

Фактическое поступление доходов в бюджет Красноярского края в 2023 году составило 427,4 миллиарда рублей, что на 55 миллиардов больше, чем в 2022 году, сообщает РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T18:34

2024-05-22T18:34

2024-05-22T18:34

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Фактическое поступление доходов в бюджет Красноярского края в 2023 году составило 427,4 миллиарда рублей, что на 55 миллиардов больше, чем в 2022 году, сообщает министерство финансов региона. О выполнении бюджетных параметров и реализации поставленных задач рассказал заместитель председателя правительства края – министр финансов Владимир Бахарь на заседании краевого кабмина. "По итогам 2023 года фактическое поступление доходов в краевой бюджет составило 427,4 миллиарда рублей, в том числе собственные доходы – 386,3 миллиарда рублей. Это выше показателей 2022 года на 55 миллиардов рублей. Расходы в прошлом году профинансированы на сумму 407,9 миллиарда рублей. Из них 366,4 миллиарда рублей за счет собственных средств. Таким образом, по итогам 2023 года краевой бюджет исполнен без дефицита – с превышением доходов над расходами в 19,5 миллиарда рублей, основные параметры впервые превысили отметку в 400 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Среди ключевых приоритетов – финансирование мероприятий национальных проектов, выполнение социальных обязательств и поддержка населения, включая участников СВО и членов их семей. Большое внимание уделялось территориальному и инфраструктурному развитию края. В основе краевого бюджета 23 государственные программы с общим объемом финансирования в 2023 году 391,8 миллиарда рублей, прирост к 2022 году составил более 30 миллиардов рублей. Основный рост приходится на программы развития образования и здравоохранения. В экономическом блоке выделяется программа по развитию транспортной системы. В 2023 году расходы капитального характера составили 77 миллиарда рублей. На реализацию нацпроектов в прошлом году выделено 30,6 миллиарда рублей. Из них более 50% сконцентрировано в двух проектах "Безопасные и качественные дороги", "Жилье и городская среда". "Несмотря на сохранение ограничений и санкций, которые продолжают влиять на состояние экономики и финансов, Красноярский край достойно завершил 2023 год. По итогам года сохранены позиции среди регионов-лидеров по основным бюджетным показателями. Перевыполнение планов по доходам помогает нам уверенно исполнять бюджет текущего года и направлять дополнительные средства на социально-значимые расходы, поддержку экономики и развитие инфраструктуры", - отметил Бахарь. До конца мая проект закона "Об исполнении краевого бюджета за 2023 год" будет внесен в краевой парламент.

https://ria.ru/20240508/oborudovanie-1944673255.html

https://ria.ru/20240412/zhile-1939637460.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край