https://ria.ru/20240522/bukerovskaya_premiya-1947547634.html

Объявлен лауреат Международной Букеровской премии

Объявлен лауреат Международной Букеровской премии - РИА Новости, 22.05.2024

Объявлен лауреат Международной Букеровской премии

Немецкая писательница Дженни Эрпенбек стала лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за роман "Кайрос", сообщили организаторы. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T00:16

2024-05-22T00:16

2024-05-22T09:58

культура

букеровская премия

салман рушди

великобритания

ирландия

кадзуо исигуро

содружество

маргарет этвуд

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Немецкая писательница Дженни Эрпенбек стала лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за роман "Кайрос", сообщили организаторы."Книга "Кайрос" Дженни Эрпенбек... стала лауреатом Международной Букеровской премии 2024 года", - говорится в сообщении на сайте премии.Обладатель премии получает вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (около 63 тысяч долларов). По данным организаторов, автор должна разделить денежный приз с переводчиком книги, им является немецкий поэт Михаэль Хофманн.Букеровская премия появилась в 1968 году, но вручают её с 1969 года. До 2014 года её лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым гражданством, главное условие — роман должен быть опубликован на английском языке официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придётся ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мёрдок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.

https://ria.ru/20240517/meksika-1946581869.html

https://ria.ru/20240521/dramaturg-1947502094.html

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букеровская премия, салман рушди, великобритания, ирландия, кадзуо исигуро, содружество , маргарет этвуд