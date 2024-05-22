Объявлен лауреат Международной Букеровской премии
Немецкая писательница Дженни Эрпенбек получила Международную Букеровскую премию
© AFP 2024 / BENJAMIN CREMELНемецкая писательница Дженни Эрпенбек, ставшая лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за роман "Кайрос". 21 мая 2024
Немецкая писательница Дженни Эрпенбек, ставшая лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за роман "Кайрос". 21 мая 2024
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Немецкая писательница Дженни Эрпенбек стала лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за роман "Кайрос", сообщили организаторы.
"Книга "Кайрос" Дженни Эрпенбек... стала лауреатом Международной Букеровской премии 2024 года", - говорится в сообщении на сайте премии.
Обладатель премии получает вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (около 63 тысяч долларов). По данным организаторов, автор должна разделить денежный приз с переводчиком книги, им является немецкий поэт Михаэль Хофманн.
Букеровская премия появилась в 1968 году, но вручают её с 1969 года. До 2014 года её лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым гражданством, главное условие — роман должен быть опубликован на английском языке официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придётся ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мёрдок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.