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БРИКС должна восполнить вакуум, созданный Западом, заявил эксперт - РИА Новости, 22.05.2024
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17:16 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/briks-1947718302.html
БРИКС должна восполнить вакуум, созданный Западом, заявил эксперт
БРИКС должна восполнить вакуум, созданный Западом, заявил эксперт - РИА Новости, 22.05.2024
БРИКС должна восполнить вакуум, созданный Западом, заявил эксперт
Вместе с крушением старой системы международных отношений, созданной Западом, разваливаются и ее институты - Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая организация РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:16
2024-05-22T17:16
сергей караганов
брикс
всемирная торговая организация (вто)
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вместе с крушением старой системы международных отношений, созданной Западом, разваливаются и ее институты - Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО), БРИКС должна восполнить этот вакуум новыми институтами, заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Система регулирования международных экономических отношений, которая была создана Западом после Второй Мировой войны, разваливается, из под неё ушёл базис", - сказал он в ходе работы Академического форума БРИКС. Произошло крушение мировой системы экономического управления, добавил эксперт, ни Всемирной торговой организации, ни Всемирного банка практически больше нет. "ВТО уже труп, а Всемирный банк съёжился", - заметил Караганов. В этой связи перед БРИКС, по его словам, стоит "крупнейшая задача - заполнить вакуум, который образовался благодаря крушению прошлой системы мирорегулирования, создать свои новые институты". Задача эта, признал он, очень сложная, но чем раньше ее начать выполнять, "тем меньше понесём жертв на дороге перестройки мира, которую достигнем лет через 20-25".
https://ria.ru/20240522/briks-1947697205.html
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сергей караганов, брикс, всемирная торговая организация (вто), высшая школа экономики (вшэ)
Сергей Караганов, БРИКС, Всемирная торговая организация (ВТО), Высшая школа экономики (ВШЭ)
БРИКС должна восполнить вакуум, созданный Западом, заявил эксперт

Караганов: БРИКС должна восполнить вакуум в системе международных отношений

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Флаги стран-участниц группы БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вместе с крушением старой системы международных отношений, созданной Западом, разваливаются и ее институты - Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО), БРИКС должна восполнить этот вакуум новыми институтами, заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
"Система регулирования международных экономических отношений, которая была создана Западом после Второй Мировой войны, разваливается, из под неё ушёл базис", - сказал он в ходе работы Академического форума БРИКС.
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Произошло крушение мировой системы экономического управления, добавил эксперт, ни Всемирной торговой организации, ни Всемирного банка практически больше нет. "ВТО уже труп, а Всемирный банк съёжился", - заметил Караганов.
В этой связи перед БРИКС, по его словам, стоит "крупнейшая задача - заполнить вакуум, который образовался благодаря крушению прошлой системы мирорегулирования, создать свои новые институты".
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Задача эта, признал он, очень сложная, но чем раньше ее начать выполнять, "тем меньше понесём жертв на дороге перестройки мира, которую достигнем лет через 20-25".
 
Сергей КарагановБРИКСВсемирная торговая организация (ВТО)Высшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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