https://ria.ru/20240522/biznes-1947647259.html

Более 0,5 трлн рублей привлек бизнес под "зонтичные" поручительства КМСП

Более 0,5 трлн рублей привлек бизнес под "зонтичные" поручительства КМСП - РИА Новости, 22.05.2024

Более 0,5 трлн рублей привлек бизнес под "зонтичные" поручительства КМСП

Представители малых и средних предприятий привлекли свыше 0,5 триллиона рублей заемных средств, под них бизнес получил более 50 тысяч кредитов, сообщил... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:46

2024-05-22T13:46

2024-05-22T13:46

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

михаил мишустин

александр исаевич

корпорация мсп

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947646945_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_6c34bddada96217d819937cabe2670bd.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Представители малых и средних предприятий привлекли свыше 0,5 триллиона рублей заемных средств, под них бизнес получил более 50 тысяч кредитов, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Заявление прозвучало на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Для большего количества предпринимателей, которые смогли бы получить цивилизованное банковское финансирование, по поручению президента реализуется зонтичный механизм поручительств. Корпорация МСП взяла на себя больший риск, ответственность за предпринимателей, для того чтобы они смогли привлечь более 50 тысяч кредитов на сумму полтриллиона рублей. При этом важно, что каждый третий МСП не смог бы получить взаимное финансирование и был бы вынужден брать потребкредит по высоким ставкам", — цитирует пресс-служба корпорации Исаевича. Он также отметил, что государственная поддержка стимулирует рынок кредитования в целом. "В ряде отраслей, которые вносят больший вклад в создание занятости и развитие промышленности, господдержкой покрыт почти каждый третий рубль. Так, например, в прошлом году МСП обрабатывающей промышленности привлекли более 530 миллиардов рублей, высокотехнологичные компании — более 170 миллиардов рублей, гостиничный бизнес — 25 миллиардов рублей", — сообщил гендиректор КМСП. Необходимо и дальше разрабатывать удобные финансовые инструменты, осуществлять финансовую поддержку малых и средних предприятий, подчеркнул Мишустин. "Без сомнения, важно, чтобы небольшие предприятия набирали обороты, повышали свою эффективность. И многие могли бы быстрее приспособиться к ситуации при нынешнем беспрецедентном санкционном давлении. И по возможности сумели бы занять ниши, которые освобождаются при выбытии иностранных компаний. Это конкуренция, и было бы хорошо, чтобы рос тот, кто будет более успешен и у кого будут соответствующие инструменты",- сказал Мишустин, слова которого приводится на сайте правительства РФ. Механизм "зонтичных" поручительств был разработан Корпорацией МСП по поручению президента Владимира Путина с сентября 2021 года. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал глава государства и курирует заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

https://ria.ru/20240522/msp-1947628539.html

https://ria.ru/20240522/kredity-1947628771.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , михаил мишустин, александр исаевич, корпорация мсп, россия