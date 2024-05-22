https://ria.ru/20240522/bespilotniki-1947549179.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.05.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T00:38
2024-05-22T00:38
2024-05-22T00:38
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 23.00 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Специальная военная операция на Украине
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил об отмене опасность атаки БПЛА