https://ria.ru/20240522/bespilotniki-1947549179.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.05.2024

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T00:38

2024-05-22T00:38

2024-05-22T00:38

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 23.00 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240521/bespilotnik-1947543074.html

курская область

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)