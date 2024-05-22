https://ria.ru/20240522/belenkoe-1947596138.html

Несколько целей сбиты на подлете к белгородскому селу Беленькое

Несколько целей сбиты на подлете к белгородскому селу Беленькое - РИА Новости, 22.05.2024

Несколько целей сбиты на подлете к белгородскому селу Беленькое

Несколько целей сбиты на подлете к селу Беленькое Борисовского района, один человек погиб и еще один ранен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:46

2024-05-22T10:46

2024-05-22T10:59

белгородская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Несколько целей сбиты на подлете к селу Беленькое Борисовского района, один человек погиб и еще один ранен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Борисовском районе сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к селу Беленькое. К большому горю, один мирный житель погиб - у мужчины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью… Также в селе есть один пострадавший", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что пострадавшего доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. По словам главы области, в селе Беленькое различные повреждения выявлены на территории четырех частных жилых домовладений, трех производственных площадок, одна из которых нерабочая. Осколками повреждены четыре легковых автомобиля и линия электропередачи."На местах работают все оперативные и аварийные службы. Подворовой обход территории продолжается - информация по повреждениям уточняется", - добавил Гладков.Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.

https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html

https://radiosputnik.ru/20240520/harm-1947211682.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, происшествия