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Несколько целей сбиты на подлете к белгородскому селу Беленькое - РИА Новости, 22.05.2024
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10:46 22.05.2024 (обновлено: 10:59 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/belenkoe-1947596138.html
Несколько целей сбиты на подлете к белгородскому селу Беленькое
Несколько целей сбиты на подлете к белгородскому селу Беленькое - РИА Новости, 22.05.2024
Несколько целей сбиты на подлете к белгородскому селу Беленькое
Несколько целей сбиты на подлете к селу Беленькое Борисовского района, один человек погиб и еще один ранен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:46
2024-05-22T10:59
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Несколько целей сбиты на подлете к селу Беленькое Борисовского района, один человек погиб и еще один ранен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Борисовском районе сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к селу Беленькое. К большому горю, один мирный житель погиб - у мужчины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью… Также в селе есть один пострадавший", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что пострадавшего доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. По словам главы области, в селе Беленькое различные повреждения выявлены на территории четырех частных жилых домовладений, трех производственных площадок, одна из которых нерабочая. Осколками повреждены четыре легковых автомобиля и линия электропередачи."На местах работают все оперативные и аварийные службы. Подворовой обход территории продолжается - информация по повреждениям уточняется", - добавил Гладков.Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.
https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html
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белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия
Несколько целей сбиты на подлете к белгородскому селу Беленькое

Несколько целей сбиты на подлете к белгородскому селу Беленькое, погиб человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Несколько целей сбиты на подлете к селу Беленькое Борисовского района, один человек погиб и еще один ранен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Борисовском районе сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к селу Беленькое. К большому горю, один мирный житель погиб - у мужчины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью… Также в селе есть один пострадавший", - написал Гладков.
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Губернатор уточнил, что пострадавшего доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. По словам главы области, в селе Беленькое различные повреждения выявлены на территории четырех частных жилых домовладений, трех производственных площадок, одна из которых нерабочая. Осколками повреждены четыре легковых автомобиля и линия электропередачи.
"На местах работают все оперативные и аварийные службы. Подворовой обход территории продолжается - информация по повреждениям уточняется", - добавил Гладков.
Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.
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