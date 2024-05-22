Несколько целей сбиты на подлете к белгородскому селу Беленькое
Несколько целей сбиты на подлете к белгородскому селу Беленькое, погиб человек
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Несколько целей сбиты на подлете к селу Беленькое Борисовского района, один человек погиб и еще один ранен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Борисовском районе сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к селу Беленькое. К большому горю, один мирный житель погиб - у мужчины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью… Также в селе есть один пострадавший", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что пострадавшего доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. По словам главы области, в селе Беленькое различные повреждения выявлены на территории четырех частных жилых домовладений, трех производственных площадок, одна из которых нерабочая. Осколками повреждены четыре легковых автомобиля и линия электропередачи.
"На местах работают все оперативные и аварийные службы. Подворовой обход территории продолжается - информация по повреждениям уточняется", - добавил Гладков.
Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.