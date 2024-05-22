https://ria.ru/20240522/bakhreyn-1947574732.html
Король Бахрейна в среду посетит Россию
Король Бахрейна в среду посетит Россию - РИА Новости, 22.05.2024
Король Бахрейна в среду посетит Россию
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прилетит в Россию, сообщило госагентство BNA. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T09:10
2024-05-22T09:10
2024-05-22T10:02
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хамад бен иса аль халифа
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ДОХА, 22 мая — РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прилетит в Россию, сообщило госагентство BNA. "Его величество король Хамад бен Иса Аль Халифа, председатель нынешней сессии общеарабского саммита, в среду прибудет в Москву <...> чтобы провести переговоры, посвященные двустороннему сотрудничеству, <...> развитию текущей региональной и международной ситуации", — говорится в сообщении.Отмечается, что монарх приедет по приглашению Владимира Путина. Переговоры в Москве также коснутся результатов 33-го арабского саммита, который провел Бахрейн 16 мая.Арабские лидеры по итогам встречи на высшем уровне приняли декларацию с призывом разместить на территории сектора Газа международных миротворцев до тех пор, пока не будет реализовано решение о создании двух независимых государств.
https://ria.ru/20240516/gaza-1946453881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, бахрейн, россия, москва, хамад бен иса аль халифа, владимир путин
В мире, Бахрейн, Россия, Москва, Хамад бен Иса Аль Халифа, Владимир Путин
Король Бахрейна в среду посетит Россию
Король Бахрейна в среду приедет в Россию для переговоров
ДОХА, 22 мая — РИА Новости.
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прилетит в Россию, сообщило госагентство BNA
.
"Его величество король Хамад бен Иса Аль Халифа, председатель нынешней сессии общеарабского саммита, в среду прибудет в Москву <...> чтобы провести переговоры, посвященные двустороннему сотрудничеству, <...> развитию текущей региональной и международной ситуации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что монарх приедет по приглашению Владимира Путина
.
Переговоры в Москве также коснутся результатов 33-го арабского саммита, который провел Бахрейн 16 мая.
Арабские лидеры по итогам встречи на высшем уровне приняли декларацию с призывом разместить на территории сектора Газа международных миротворцев до тех пор, пока не будет реализовано решение о создании двух независимых государств.