https://ria.ru/20240522/bakhreyn-1947574732.html

Король Бахрейна в среду посетит Россию

Король Бахрейна в среду посетит Россию - РИА Новости, 22.05.2024

Король Бахрейна в среду посетит Россию

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прилетит в Россию, сообщило госагентство BNA. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T09:10

2024-05-22T09:10

2024-05-22T10:02

в мире

бахрейн

россия

москва

хамад бен иса аль халифа

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147624/54/1476245439_0:110:2640:1595_1920x0_80_0_0_b4d386c8aeac8395c9c1e809330fa88e.jpg

ДОХА, 22 мая — РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прилетит в Россию, сообщило госагентство BNA. "Его величество король Хамад бен Иса Аль Халифа, председатель нынешней сессии общеарабского саммита, в среду прибудет в Москву <...> чтобы провести переговоры, посвященные двустороннему сотрудничеству, <...> развитию текущей региональной и международной ситуации", — говорится в сообщении.Отмечается, что монарх приедет по приглашению Владимира Путина. Переговоры в Москве также коснутся результатов 33-го арабского саммита, который провел Бахрейн 16 мая.Арабские лидеры по итогам встречи на высшем уровне приняли декларацию с призывом разместить на территории сектора Газа международных миротворцев до тех пор, пока не будет реализовано решение о создании двух независимых государств.

https://ria.ru/20240516/gaza-1946453881.html

бахрейн

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бахрейн, россия, москва, хамад бен иса аль халифа, владимир путин