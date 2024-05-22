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Король Бахрейна в среду посетит Россию - РИА Новости, 22.05.2024
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09:10 22.05.2024 (обновлено: 10:02 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/bakhreyn-1947574732.html
Король Бахрейна в среду посетит Россию
Король Бахрейна в среду посетит Россию - РИА Новости, 22.05.2024
Король Бахрейна в среду посетит Россию
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прилетит в Россию, сообщило госагентство BNA. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T09:10
2024-05-22T10:02
в мире
бахрейн
россия
москва
хамад бен иса аль халифа
владимир путин
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ДОХА, 22 мая — РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прилетит в Россию, сообщило госагентство BNA. "Его величество король Хамад бен Иса Аль Халифа, председатель нынешней сессии общеарабского саммита, в среду прибудет в Москву &lt;...&gt; чтобы провести переговоры, посвященные двустороннему сотрудничеству, &lt;...&gt; развитию текущей региональной и международной ситуации", — говорится в сообщении.Отмечается, что монарх приедет по приглашению Владимира Путина. Переговоры в Москве также коснутся результатов 33-го арабского саммита, который провел Бахрейн 16 мая.Арабские лидеры по итогам встречи на высшем уровне приняли декларацию с призывом разместить на территории сектора Газа международных миротворцев до тех пор, пока не будет реализовано решение о создании двух независимых государств.
https://ria.ru/20240516/gaza-1946453881.html
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Король Бахрейна в среду посетит Россию

Король Бахрейна в среду приедет в Россию для переговоров

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКороль Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. Архивное фото
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ДОХА, 22 мая — РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прилетит в Россию, сообщило госагентство BNA.
"Его величество король Хамад бен Иса Аль Халифа, председатель нынешней сессии общеарабского саммита, в среду прибудет в Москву <...> чтобы провести переговоры, посвященные двустороннему сотрудничеству, <...> развитию текущей региональной и международной ситуации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что монарх приедет по приглашению Владимира Путина.
Переговоры в Москве также коснутся результатов 33-го арабского саммита, который провел Бахрейн 16 мая.
Арабские лидеры по итогам встречи на высшем уровне приняли декларацию с призывом разместить на территории сектора Газа международных миротворцев до тех пор, пока не будет реализовано решение о создании двух независимых государств.
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В миреБахрейнРоссияМоскваХамад бен Иса Аль ХалифаВладимир Путин
 
 
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