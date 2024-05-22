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Предложения АСИ будут обсуждаться перед саммитом БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2024
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16:40 22.05.2024 (обновлено: 17:06 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/asi-1947707630.html
Предложения АСИ будут обсуждаться перед саммитом БРИКС, заявил Путин
Предложения АСИ будут обсуждаться перед саммитом БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2024
Предложения АСИ будут обсуждаться перед саммитом БРИКС, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что предложения Агентства стратегических инициатив (АСИ) в сфере технологического и производственного развития будут... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:40
2024-05-22T17:06
агентство стратегических инициатив (аси)
брикс
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что предложения Агентства стратегических инициатив (АСИ) в сфере технологического и производственного развития будут обсуждаться с партнерами Москвы по БРИКС в ходе подготовки к саммиту объединения в этом году.Глава российского государства в среду принимает участие в заседании наблюдательного совета АСИ."Многие отечественные компании уже являются лидерами по целому ряду направлений, готовы сами формировать технологические и производственные цепочки. В текущем году, как вы знаете, в рамках председательства России в БРИКС, обязательно обсудим предложения агентства по этим тема", - отметил Путин.Президент добавил, что вопросы технологического и производственного развития могут обсуждаться с партнерами по БРИКС при подготовке самого саммита,"У нас по разным каналам будут контакты с коллегами, и эти вопросы в том или ином формате всегда можно обсуждать", - заключил он.
https://ria.ru/20240522/putin-1947700143.html
https://ria.ru/20240522/vystavka-1947710646.html
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агентство стратегических инициатив (аси), брикс, владимир путин, россия, москва
Агентство стратегических инициатив (АСИ), БРИКС, Владимир Путин, Россия, Москва
Предложения АСИ будут обсуждаться перед саммитом БРИКС, заявил Путин

Путин: предложения АСИ будут обсуждаться с партнерами перед саммитом БРИКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что предложения Агентства стратегических инициатив (АСИ) в сфере технологического и производственного развития будут обсуждаться с партнерами Москвы по БРИКС в ходе подготовки к саммиту объединения в этом году.
Глава российского государства в среду принимает участие в заседании наблюдательного совета АСИ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Путин попросил правительство оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив
16:31
"Многие отечественные компании уже являются лидерами по целому ряду направлений, готовы сами формировать технологические и производственные цепочки. В текущем году, как вы знаете, в рамках председательства России в БРИКС, обязательно обсудим предложения агентства по этим тема", - отметил Путин.
Президент добавил, что вопросы технологического и производственного развития могут обсуждаться с партнерами по БРИКС при подготовке самого саммита,
"У нас по разным каналам будут контакты с коллегами, и эти вопросы в том или ином формате всегда можно обсуждать", - заключил он.
Путин на выставке проектов АСИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Путину показали выставку проектов АСИ
16:48
 
Агентство стратегических инициатив (АСИ)БРИКСВладимир ПутинРоссияМосква
 
 
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