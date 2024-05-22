https://ria.ru/20240522/asi-1947707630.html

Предложения АСИ будут обсуждаться перед саммитом БРИКС, заявил Путин

Предложения АСИ будут обсуждаться перед саммитом БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2024

Предложения АСИ будут обсуждаться перед саммитом БРИКС, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что предложения Агентства стратегических инициатив (АСИ) в сфере технологического и производственного развития будут... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:40

2024-05-22T16:40

2024-05-22T17:06

агентство стратегических инициатив (аси)

брикс

владимир путин

россия

москва

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что предложения Агентства стратегических инициатив (АСИ) в сфере технологического и производственного развития будут обсуждаться с партнерами Москвы по БРИКС в ходе подготовки к саммиту объединения в этом году.Глава российского государства в среду принимает участие в заседании наблюдательного совета АСИ."Многие отечественные компании уже являются лидерами по целому ряду направлений, готовы сами формировать технологические и производственные цепочки. В текущем году, как вы знаете, в рамках председательства России в БРИКС, обязательно обсудим предложения агентства по этим тема", - отметил Путин.Президент добавил, что вопросы технологического и производственного развития могут обсуждаться с партнерами по БРИКС при подготовке самого саммита,"У нас по разным каналам будут контакты с коллегами, и эти вопросы в том или ином формате всегда можно обсуждать", - заключил он.

https://ria.ru/20240522/putin-1947700143.html

https://ria.ru/20240522/vystavka-1947710646.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

агентство стратегических инициатив (аси), брикс, владимир путин, россия, москва