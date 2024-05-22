https://ria.ru/20240522/asi-1947707630.html
Предложения АСИ будут обсуждаться перед саммитом БРИКС, заявил Путин
Предложения АСИ будут обсуждаться перед саммитом БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2024
Предложения АСИ будут обсуждаться перед саммитом БРИКС, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что предложения Агентства стратегических инициатив (АСИ) в сфере технологического и производственного развития будут... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:40
2024-05-22T16:40
2024-05-22T17:06
агентство стратегических инициатив (аси)
брикс
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что предложения Агентства стратегических инициатив (АСИ) в сфере технологического и производственного развития будут обсуждаться с партнерами Москвы по БРИКС в ходе подготовки к саммиту объединения в этом году.Глава российского государства в среду принимает участие в заседании наблюдательного совета АСИ."Многие отечественные компании уже являются лидерами по целому ряду направлений, готовы сами формировать технологические и производственные цепочки. В текущем году, как вы знаете, в рамках председательства России в БРИКС, обязательно обсудим предложения агентства по этим тема", - отметил Путин.Президент добавил, что вопросы технологического и производственного развития могут обсуждаться с партнерами по БРИКС при подготовке самого саммита,"У нас по разным каналам будут контакты с коллегами, и эти вопросы в том или ином формате всегда можно обсуждать", - заключил он.
https://ria.ru/20240522/putin-1947700143.html
https://ria.ru/20240522/vystavka-1947710646.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агентство стратегических инициатив (аси), брикс, владимир путин, россия, москва
Агентство стратегических инициатив (АСИ), БРИКС, Владимир Путин, Россия, Москва
Предложения АСИ будут обсуждаться перед саммитом БРИКС, заявил Путин
Путин: предложения АСИ будут обсуждаться с партнерами перед саммитом БРИКС
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что предложения Агентства стратегических инициатив (АСИ) в сфере технологического и производственного развития будут обсуждаться с партнерами Москвы по БРИКС в ходе подготовки к саммиту объединения в этом году.
Глава российского государства в среду принимает участие в заседании наблюдательного совета АСИ.
"Многие отечественные компании уже являются лидерами по целому ряду направлений, готовы сами формировать технологические и производственные цепочки. В текущем году, как вы знаете, в рамках председательства России в БРИКС, обязательно обсудим предложения агентства по этим тема", - отметил Путин.
Президент добавил, что вопросы технологического и производственного развития могут обсуждаться с партнерами по БРИКС при подготовке самого саммита,
"У нас по разным каналам будут контакты с коллегами, и эти вопросы в том или ином формате всегда можно обсуждать", - заключил он.