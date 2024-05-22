https://ria.ru/20240522/artilleriya--1947562957.html

Артиллеристы с двух выстрелов уничтожили "опорник" ВСУ под Харьковом

Артиллеристы с двух выстрелов уничтожили "опорник" ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 22.05.2024

Артиллеристы с двух выстрелов уничтожили "опорник" ВСУ под Харьковом

Артиллеристы группировки "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом в Харьковской области, уцелевшие украинские военнослужащие скрылись в лесу,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T06:27

2024-05-22T06:27

2024-05-22T06:27

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 22 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом в Харьковской области, уцелевшие украинские военнослужащие скрылись в лесу, рассказали РИА Новости артиллерист боевого расчета с позывным "Братишка". "Отработали по вражескому ВОПу (взводный опорный пункт - ред.), отправили туда два 152-миллиметровых осколочно-фугасных снаряда, один был пристрелочный, второй прямо в цель", - сказал артиллерист. По его словам, практически весь личный состав в блиндаже был уничтожен, разведка подтвердила этот факт. "В настоящий момент со своим подразделением нахожусь на прикрытии государственной границы. В сферу моей деятельности входят недопущение пересечения границы, а также недопущение диверсионных работ со стороны наших противников", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240522/minoborony-1947559252.html

https://ria.ru/20240512/artilleriya-1945331025.html

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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины