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Артиллеристы с двух выстрелов уничтожили "опорник" ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 22.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:27 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/artilleriya--1947562957.html
Артиллеристы с двух выстрелов уничтожили "опорник" ВСУ под Харьковом
Артиллеристы с двух выстрелов уничтожили "опорник" ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 22.05.2024
Артиллеристы с двух выстрелов уничтожили "опорник" ВСУ под Харьковом
Артиллеристы группировки "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом в Харьковской области, уцелевшие украинские военнослужащие скрылись в лесу,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T06:27
2024-05-22T06:27
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 22 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом в Харьковской области, уцелевшие украинские военнослужащие скрылись в лесу, рассказали РИА Новости артиллерист боевого расчета с позывным "Братишка". "Отработали по вражескому ВОПу (взводный опорный пункт - ред.), отправили туда два 152-миллиметровых осколочно-фугасных снаряда, один был пристрелочный, второй прямо в цель", - сказал артиллерист. По его словам, практически весь личный состав в блиндаже был уничтожен, разведка подтвердила этот факт. "В настоящий момент со своим подразделением нахожусь на прикрытии государственной границы. В сферу моей деятельности входят недопущение пересечения границы, а также недопущение диверсионных работ со стороны наших противников", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240522/minoborony-1947559252.html
https://ria.ru/20240512/artilleriya-1945331025.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы с двух выстрелов уничтожили "опорник" ВСУ под Харьковом

Артиллерия группировки "Север" двумя выстрелами уничтожила опорник под Харьковом

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия Гиацинт-Б в зоне проведения специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 22 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом в Харьковской области, уцелевшие украинские военнослужащие скрылись в лесу, рассказали РИА Новости артиллерист боевого расчета с позывным "Братишка".
"Отработали по вражескому ВОПу (взводный опорный пункт - ред.), отправили туда два 152-миллиметровых осколочно-фугасных снаряда, один был пристрелочный, второй прямо в цель", - сказал артиллерист.
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По его словам, практически весь личный состав в блиндаже был уничтожен, разведка подтвердила этот факт.
"В настоящий момент со своим подразделением нахожусь на прикрытии государственной границы. В сферу моей деятельности входят недопущение пересечения границы, а также недопущение диверсионных работ со стороны наших противников", - добавил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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