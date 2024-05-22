https://ria.ru/20240522/armeniya-1947687386.html

СК Армении заявил о задержании мужчины, готовившего захват власти

СК Армении заявил о задержании мужчины, готовившего захват власти - РИА Новости, 22.05.2024

СК Армении заявил о задержании мужчины, готовившего захват власти

Следственный комитет Армении сообщил в среду о задержании мужчины по подозрению в подготовке к захвата власти в стране. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:53

2024-05-22T15:53

2024-05-22T15:53

в мире

армения

ереван

азербайджан

никол пашинян

следственный комитет россии (ск рф)

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 22 мая - РИА Новости. Следственный комитет Армении сообщил в среду о задержании мужчины по подозрению в подготовке к захвата власти в стране. "Двадцать первого мая из полиции поступило сообщение о готовящемся преступлении - подготовке к узурпации власти... В связи с этим в главном управлении СК по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности возбуждено уголовное дело... Принято решение о задержании гражданина Г.Г.", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета. В СК утверждают, что задержанный, имея антиправительственные взгляды, выступая против внешней и внутренней политики руководства Армении, "намеревался вместе с пока неустановленными лицами узурпировать власть... захватить здания правительства, парламента, полиции․․․ овладеть полномочиями правительства и Национального собрания". По данным СК, задержанный планировал реализовать свои планы "во время митинга 26 мая". По данным местных Telegram-каналов, задержанным является Грачья Гевондян, сын популярного певца Айка Гевондяна. Адвокат Александр Кочубаев сообщил, что Грачье Гевондяну предъявлено обвинение, с которым тот не согласен. Он назвал уголовное дело нелепым и политическим, а обвинение - полностью сфабрикованным. С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протесты возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. На 26 мая архиепископ назначил очередной митинг в центре Еревана.

https://ria.ru/20240516/kaladze-1946299316.html

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946900112.html

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в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, следственный комитет россии (ск рф), армянская апостольская церковь