СК Армении заявил о задержании мужчины, готовившего захват власти
СК Армении заявил о задержании мужчины по подозрению в подготовке захвата власти
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Сотрудники полиции в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 мая - РИА Новости. Следственный комитет Армении сообщил в среду о задержании мужчины по подозрению в подготовке к захвата власти в стране.
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"Двадцать первого мая из полиции поступило сообщение о готовящемся преступлении - подготовке к узурпации власти... В связи с этим в главном управлении СК по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности возбуждено уголовное дело... Принято решение о задержании гражданина Г.Г.", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.
В СК утверждают, что задержанный, имея антиправительственные взгляды, выступая против внешней и внутренней политики руководства Армении, "намеревался вместе с пока неустановленными лицами узурпировать власть... захватить здания правительства, парламента, полиции․․․ овладеть полномочиями правительства и Национального собрания". По данным СК, задержанный планировал реализовать свои планы "во время митинга 26 мая".
По данным местных Telegram-каналов, задержанным является Грачья Гевондян, сын популярного певца Айка Гевондяна. Адвокат Александр Кочубаев сообщил, что Грачье Гевондяну предъявлено обвинение, с которым тот не согласен. Он назвал уголовное дело нелепым и политическим, а обвинение - полностью сфабрикованным.
С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протесты возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
На 26 мая архиепископ назначил очередной митинг в центре Еревана.