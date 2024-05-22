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В Париже раскрыли, когда хотят договориться об использовании активов России - РИА Новости, 22.05.2024
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20:32 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/aktivy-1947754637.html
В Париже раскрыли, когда хотят договориться об использовании активов России
В Париже раскрыли, когда хотят договориться об использовании активов России - РИА Новости, 22.05.2024
В Париже раскрыли, когда хотят договориться об использовании активов России
Франция намерена найти соглашение об использовании доходов от замороженных активов РФ для финансирования помощи Украине до конца встречи глав министерств... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T20:32
2024-05-22T20:32
россия
украина
франция
брюно ле мэр
дональд трамп
сергей лавров
g7
евросоюз
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ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Франция намерена найти соглашение об использовании доходов от замороженных активов РФ для финансирования помощи Украине до конца встречи глав министерств финансов стран G7 в Италии 25 мая, сообщил глава минфина Франции Брюно Ле Мэр. "Американцы сделали ряд предложений, которые вписываются в рамки международного права, мы будем работать над ними в открытой и конструктивной манере с целью прийти к соглашению по этому основополагающему вопросу о финансовой поддержке Украины до конца встречи G7 в Стрезе", - цитирует агентство Франс Пресс обращение министра к журналистам. По словам главы минфина Франции, остается еще много "технических обсуждений". Встреча министров финансов стран G7 пройдет с 23 по 25 мая. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что США готовы взять на себя предоставление Украине кредита, подкрепленного замороженными активами РФ, если получат от ЕС обязательство, что он будет погашен, а активы останутся замороженными. Газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240522/evropa-1947595614.html
https://ria.ru/20240520/ssha-1947257951.html
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россия, украина, франция, брюно ле мэр, дональд трамп, сергей лавров, g7, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Франция, Брюно Ле Мэр, Дональд Трамп, Сергей Лавров, G7, Евросоюз, Euroclear, Санкции в отношении России
В Париже раскрыли, когда хотят договориться об использовании активов России

Франция хочет договориться об использовании доходов от активов РФ до 25 мая

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк Париж
 Париж - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Франция намерена найти соглашение об использовании доходов от замороженных активов РФ для финансирования помощи Украине до конца встречи глав министерств финансов стран G7 в Италии 25 мая, сообщил глава минфина Франции Брюно Ле Мэр.
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"Американцы сделали ряд предложений, которые вписываются в рамки международного права, мы будем работать над ними в открытой и конструктивной манере с целью прийти к соглашению по этому основополагающему вопросу о финансовой поддержке Украины до конца встречи G7 в Стрезе", - цитирует агентство Франс Пресс обращение министра к журналистам.
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По словам главы минфина Франции, остается еще много "технических обсуждений".
Встреча министров финансов стран G7 пройдет с 23 по 25 мая.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что США готовы взять на себя предоставление Украине кредита, подкрепленного замороженными активами РФ, если получат от ЕС обязательство, что он будет погашен, а активы останутся замороженными.
Газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева.
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20 мая, 17:51
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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РоссияУкраинаФранцияБрюно Ле МэрДональд ТрампСергей ЛавровG7ЕвросоюзEuroclearСанкции в отношении России
 
 
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