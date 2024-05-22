В Париже раскрыли, когда хотят договориться об использовании активов России
Франция хочет договориться об использовании доходов от активов РФ до 25 мая
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Франция намерена найти соглашение об использовании доходов от замороженных активов РФ для финансирования помощи Украине до конца встречи глав министерств финансов стран G7 в Италии 25 мая, сообщил глава минфина Франции Брюно Ле Мэр.
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"Американцы сделали ряд предложений, которые вписываются в рамки международного права, мы будем работать над ними в открытой и конструктивной манере с целью прийти к соглашению по этому основополагающему вопросу о финансовой поддержке Украины до конца встречи G7 в Стрезе", - цитирует агентство Франс Пресс обращение министра к журналистам.
По словам главы минфина Франции, остается еще много "технических обсуждений".
Встреча министров финансов стран G7 пройдет с 23 по 25 мая.
Газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".