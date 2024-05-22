СМИ: у стрелявшего в премьера Словакии сменился адвокат
Startitup: у стрелявшего в премьера Словакии Роберта Фицо сменился адвокат
© Фото : Literárny klub DÚHAЮрай Чинтула
© Фото : Literárny klub DÚHA
Юрай Чинтула. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 22 мая - РИА Новости. Представлять интересы 71-летнего Юрая Цинтулы, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, будет другой адвокат, назначенный ему защитник отказался от дела по личным обстоятельствам, сообщило в среду словацкое издание Startitup.
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“Адвокат Мартина Чиерна, которая была назначена Юраю Цинтуле властями, его уже не представляет”, - говорится в сообщении портала.
Эту информацию изданию подтвердила сама адвокат, которая решила отказаться от дела по “личным причинам”. По данным портала, представлять в суде интересы Цинтулы будет другой защитник, но кто именно это будет издание не уточняет.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что в больницу Фицо был доставлен в критическом состоянии. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально информировало о том, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.