https://ria.ru/20240522/abdollakhian-1947553385.html

СМИ: главу МИД Ирана, погибшего при крушении вертолета, похоронят 23 мая

СМИ: главу МИД Ирана, погибшего при крушении вертолета, похоронят 23 мая - РИА Новости, 22.05.2024

СМИ: главу МИД Ирана, погибшего при крушении вертолета, похоронят 23 мая

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, погибший при крушения вертолета, на котором также летел президент страны Эбрахим Раиси, будет похоронен в РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T02:26

2024-05-22T02:26

2024-05-22T02:26

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тегеран (город)

азербайджан

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, погибший при крушения вертолета, на котором также летел президент страны Эбрахим Раиси, будет похоронен в четверг в городе Рей в провинции Тегеран, сообщает агентство IRNA. "Церемония погребения Абдоллахиана состоится в 11.00 утра (10.30 мск)", - говорится в сообщении агентства. По данным агентства, церемония прощания с погибшим главой МИД пройдет в четверг на площади перед министерством иностранных дел в Тегеране. Как отмечается, похороны пройдут также в четверг на территории мемориального комплекса Шах Абдул-Азим в городе Рей. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240522/raisi-1947552627.html

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в мире, иран, тегеран (город), азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана