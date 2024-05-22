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СМИ: главу МИД Ирана, погибшего при крушении вертолета, похоронят 23 мая - РИА Новости, 22.05.2024
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02:26 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/abdollakhian-1947553385.html
СМИ: главу МИД Ирана, погибшего при крушении вертолета, похоронят 23 мая
СМИ: главу МИД Ирана, погибшего при крушении вертолета, похоронят 23 мая - РИА Новости, 22.05.2024
СМИ: главу МИД Ирана, погибшего при крушении вертолета, похоронят 23 мая
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, погибший при крушения вертолета, на котором также летел президент страны Эбрахим Раиси, будет похоронен в РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T02:26
2024-05-22T02:26
в мире
иран
тегеран (город)
азербайджан
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, погибший при крушения вертолета, на котором также летел президент страны Эбрахим Раиси, будет похоронен в четверг в городе Рей в провинции Тегеран, сообщает агентство IRNA. "Церемония погребения Абдоллахиана состоится в 11.00 утра (10.30 мск)", - говорится в сообщении агентства. По данным агентства, церемония прощания с погибшим главой МИД пройдет в четверг на площади перед министерством иностранных дел в Тегеране. Как отмечается, похороны пройдут также в четверг на территории мемориального комплекса Шах Абдул-Азим в городе Рей. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240522/raisi-1947552627.html
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в мире, иран, тегеран (город), азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Азербайджан, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Крушение вертолета президента Ирана
СМИ: главу МИД Ирана, погибшего при крушении вертолета, похоронят 23 мая

IRNA: главу МИД Ирана Абдоллахиана похоронят 23 мая в городе Рей

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, погибший при крушении вертолета
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, погибший при крушении вертолета - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, погибший при крушении вертолета. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, погибший при крушения вертолета, на котором также летел президент страны Эбрахим Раиси, будет похоронен в четверг в городе Рей в провинции Тегеран, сообщает агентство IRNA.
"Церемония погребения Абдоллахиана состоится в 11.00 утра (10.30 мск)", - говорится в сообщении агентства.
Церемония прощания с президентом страны Эбрахимом Раиси. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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01:58
По данным агентства, церемония прощания с погибшим главой МИД пройдет в четверг на площади перед министерством иностранных дел в Тегеране. Как отмечается, похороны пройдут также в четверг на территории мемориального комплекса Шах Абдул-Азим в городе Рей.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
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В миреИранТегеран (город)АзербайджанХосейн Амир АбдоллахианИльхам АлиевКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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