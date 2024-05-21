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"Масштабная эскалация". На Западе испугались плана Зеленского против России - РИА Новости, 21.05.2024
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11:38 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947367813.html
"Масштабная эскалация". На Западе испугались плана Зеленского против России
"Масштабная эскалация". На Западе испугались плана Зеленского против России - РИА Новости, 21.05.2024
"Масштабная эскалация". На Западе испугались плана Зеленского против России
Владимир Зеленский пытается развязать масштабную войну между США и Россией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:38
2024-05-21T11:38
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нато
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается развязать масштабную войну между США и Россией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Совершенно очевидно, и за последние дни мы видим все больше и больше признаков этого, что Зеленский хочет напрямую вовлечь НАТО. &lt;...&gt; По сути, он говорит американцам: "Я хочу полной эскалации и хочу, чтобы вы приняли в ней непосредственное участие". Он прекрасно понимает, что если ему удастся добиться такого уровня эскалации, то США рискуют оказаться втянутыми в конфликт, и для него это единственный способ не только выиграть, но и остаться президентом Украины", — указал Меркурис.Эксперт также добавил, что после окончания срока президентских полномочий Зеленский находится в опасном положении, и поэтому украинский политик может пойти на отчаянные решения, чтобы остаться у власти или же вовсе не погибнуть.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
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россия, украина, сша, владимир зеленский, эммануэль макрон, дэвид кэмерон, нато, вооруженные силы украины, в мире, политика
Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Дэвид Кэмерон, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика
"Масштабная эскалация". На Западе испугались плана Зеленского против России

Меркурис: Зеленский пытается развязать масштабную войну между США и Россией

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается развязать масштабную войну между США и Россией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
«
"Совершенно очевидно, и за последние дни мы видим все больше и больше признаков этого, что Зеленский хочет напрямую вовлечь НАТО. <...> По сути, он говорит американцам: "Я хочу полной эскалации и хочу, чтобы вы приняли в ней непосредственное участие". Он прекрасно понимает, что если ему удастся добиться такого уровня эскалации, то США рискуют оказаться втянутыми в конфликт, и для него это единственный способ не только выиграть, но и остаться президентом Украины", — указал Меркурис.
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Эксперт также добавил, что после окончания срока президентских полномочий Зеленский находится в опасном положении, и поэтому украинский политик может пойти на отчаянные решения, чтобы остаться у власти или же вовсе не погибнуть.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.
В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
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