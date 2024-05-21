Бывший премьер Украины назвал Зеленского самозванцем
Азаров: Зеленский с истечением полномочий 20 мая превратился в самозванца
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский с истечением 20 мая полномочий стал самозванцем, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
"После 20 мая, когда истек срок полномочий Зеленского на посту президента, он стал самозванцем (какие бы указы ни принимал - ред.). Сам Зеленский знает: решение об отмене выборов принято незаконно. Понимает он и то, что после 20 мая он теряет конституционные полномочия", - написал Азаров, подчеркнув, что согласно конституции решения по выборам принимает только Верховная рада по завершении пятилетнего президентского срока.
Он подчеркнул, что Зеленский будет и дальше занимать свое кресло, пока Запад не решит его заменить. "Общественное мнение по этому поводу никого не интересует, и отмена выборов только подчеркивает это", - резюмировал экс-премьер.
Как заявил ранее во вторник председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, дальнейшее пребывание Зеленского в руководстве Украины является силовым захватом власти, международным сообществом должны быть предприняты меры по свержению военного диктатора.
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.