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Бывший премьер Украины назвал Зеленского самозванцем - РИА Новости, 21.05.2024
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10:06 21.05.2024 (обновлено: 10:33 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947342828.html
Бывший премьер Украины назвал Зеленского самозванцем
Бывший премьер Украины назвал Зеленского самозванцем - РИА Новости, 21.05.2024
Бывший премьер Украины назвал Зеленского самозванцем
Владимир Зеленский с истечением 20 мая полномочий стал самозванцем, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:06
2024-05-21T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский с истечением 20 мая полномочий стал самозванцем, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". "После 20 мая, когда истек срок полномочий Зеленского на посту президента, он стал самозванцем (какие бы указы ни принимал - ред.). Сам Зеленский знает: решение об отмене выборов принято незаконно. Понимает он и то, что после 20 мая он теряет конституционные полномочия", - написал Азаров, подчеркнув, что согласно конституции решения по выборам принимает только Верховная рада по завершении пятилетнего президентского срока. Он подчеркнул, что Зеленский будет и дальше занимать свое кресло, пока Запад не решит его заменить. "Общественное мнение по этому поводу никого не интересует, и отмена выборов только подчеркивает это", - резюмировал экс-премьер. Как заявил ранее во вторник председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, дальнейшее пребывание Зеленского в руководстве Украины является силовым захватом власти, международным сообществом должны быть предприняты меры по свержению военного диктатора. Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html
https://ria.ru/20240520/stranaua-1947158419.html
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в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик)
Бывший премьер Украины назвал Зеленского самозванцем

Азаров: Зеленский с истечением полномочий 20 мая превратился в самозванца

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский с истечением 20 мая полномочий стал самозванцем, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
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"После 20 мая, когда истек срок полномочий Зеленского на посту президента, он стал самозванцем (какие бы указы ни принимал - ред.). Сам Зеленский знает: решение об отмене выборов принято незаконно. Понимает он и то, что после 20 мая он теряет конституционные полномочия", - написал Азаров, подчеркнув, что согласно конституции решения по выборам принимает только Верховная рада по завершении пятилетнего президентского срока.
Он подчеркнул, что Зеленский будет и дальше занимать свое кресло, пока Запад не решит его заменить. "Общественное мнение по этому поводу никого не интересует, и отмена выборов только подчеркивает это", - резюмировал экс-премьер.
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Как заявил ранее во вторник председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, дальнейшее пребывание Зеленского в руководстве Украины является силовым захватом власти, международным сообществом должны быть предприняты меры по свержению военного диктатора.
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)
 
 
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