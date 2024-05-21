https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947342828.html

Бывший премьер Украины назвал Зеленского самозванцем

Бывший премьер Украины назвал Зеленского самозванцем - РИА Новости, 21.05.2024

Бывший премьер Украины назвал Зеленского самозванцем

Владимир Зеленский с истечением 20 мая полномочий стал самозванцем, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:06

2024-05-21T10:06

2024-05-21T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

николай азаров (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926571_0:46:3071:1773_1920x0_80_0_0_95abf164ea3af43e83428994526a3a95.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский с истечением 20 мая полномочий стал самозванцем, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". "После 20 мая, когда истек срок полномочий Зеленского на посту президента, он стал самозванцем (какие бы указы ни принимал - ред.). Сам Зеленский знает: решение об отмене выборов принято незаконно. Понимает он и то, что после 20 мая он теряет конституционные полномочия", - написал Азаров, подчеркнув, что согласно конституции решения по выборам принимает только Верховная рада по завершении пятилетнего президентского срока. Он подчеркнул, что Зеленский будет и дальше занимать свое кресло, пока Запад не решит его заменить. "Общественное мнение по этому поводу никого не интересует, и отмена выборов только подчеркивает это", - резюмировал экс-премьер. Как заявил ранее во вторник председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, дальнейшее пребывание Зеленского в руководстве Украины является силовым захватом власти, международным сообществом должны быть предприняты меры по свержению военного диктатора. Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html

https://ria.ru/20240520/stranaua-1947158419.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947318852.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик)