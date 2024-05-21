https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947322763.html

Зеленского раскритиковали из-за поздравления с победой на выборах

Зеленского раскритиковали из-за поздравления с победой на выборах - РИА Новости, 21.05.2024

Зеленского раскритиковали из-за поздравления с победой на выборах

Пользователи социальной сети X отреагировали на пост Владимира Зеленского, в котором он поздравил Луиса Абинадера с победой на выборах президента Доминиканы. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T06:35

2024-05-21T06:35

2024-05-21T06:35

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россия

доминикана

луис абинадер

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X отреагировали на пост Владимира Зеленского, в котором он поздравил Луиса Абинадера с победой на выборах президента Доминиканы."Подумать только: поздравлять с выборами в другой стране, когда у вас на Украине их нет", — написал Raziel."А ты когда собираешься провести выборы?" — поинтересовался Jim Tussing."Привет, слышал, ты сегодня стал диктатором. Поздравляю. А еще, надеюсь, ты больше не получишь ни копейки помощи с Запада", — съязвил Will Harter."Преступник", — заметил Skip Solis."Ты отменил у себя выборы. Но с сегодняшнего дня ты, по мнению России, уже не президент Украины. И теперь с тобой не будут вести переговоры. Ты должен будешь полностью принять условия, которые тебе выдвинут. Сколько раз с тобой пытались все решить? Но ты издал указ не вести переговоры", — высказался HEMI HEADСрок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".Президент России Владимир Путин ранее отметил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести конституционный суд республики.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947317219.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947318852.html

украина

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в мире, украина, россия, доминикана, луис абинадер, владимир зеленский