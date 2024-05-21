https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947318852.html

"Попытаются убрать": в Киеве раскрыли просчет Зеленского

"Попытаются убрать": в Киеве раскрыли просчет Зеленского - РИА Новости, 21.05.2024

"Попытаются убрать": в Киеве раскрыли просчет Зеленского

Решение Владимира Зеленского не обращаться в Конституционный суд за подтверждением собственной легитимности на посту президента Украины подорвет его авторитет... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T04:54

2024-05-21T04:54

2024-05-21T04:54

в мире

украина

киев

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского не обращаться в Конституционный суд за подтверждением собственной легитимности на посту президента Украины подорвет его авторитет на Западе, такое мнение выразил украинский писатель Сергей Майдуков в материале для американского журнала Newsweek."Считаю, что решение Зеленского не обращаться в Конституционный суд представляет существенный риск как для него самого, так и для всего украинского народа", — написал он.Автор материала отметил, что некоторые мировые лидеры давно видят в Зеленском главное препятствие на пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. В частности, он привел в пример лидеров Турции, Китая и Венгрии. По мнению писателя, после 20 мая вопросы к легитимности Зеленского могут вынудить и ключевых партнеров Киева на Западе склониться в эту сторону."Непримиримость президента Украины может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности — в надежде на то, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж", —заключил Майдуков.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".Президент России Владимир Путин ранее отметил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести конституционный суд республики.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947317219.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947316746.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский