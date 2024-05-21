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"Попытаются убрать": в Киеве раскрыли просчет Зеленского - РИА Новости, 21.05.2024
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04:54 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947318852.html
"Попытаются убрать": в Киеве раскрыли просчет Зеленского
"Попытаются убрать": в Киеве раскрыли просчет Зеленского - РИА Новости, 21.05.2024
"Попытаются убрать": в Киеве раскрыли просчет Зеленского
Решение Владимира Зеленского не обращаться в Конституционный суд за подтверждением собственной легитимности на посту президента Украины подорвет его авторитет... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T04:54
2024-05-21T04:54
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского не обращаться в Конституционный суд за подтверждением собственной легитимности на посту президента Украины подорвет его авторитет на Западе, такое мнение выразил украинский писатель Сергей Майдуков в материале для американского журнала Newsweek."Считаю, что решение Зеленского не обращаться в Конституционный суд представляет существенный риск как для него самого, так и для всего украинского народа", — написал он.Автор материала отметил, что некоторые мировые лидеры давно видят в Зеленском главное препятствие на пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. В частности, он привел в пример лидеров Турции, Китая и Венгрии. По мнению писателя, после 20 мая вопросы к легитимности Зеленского могут вынудить и ключевых партнеров Киева на Западе склониться в эту сторону."Непримиримость президента Украины может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности — в надежде на то, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж", —заключил Майдуков.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".Президент России Владимир Путин ранее отметил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести конституционный суд республики.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947317219.html
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947316746.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
"Попытаются убрать": в Киеве раскрыли просчет Зеленского

Писатель Майдуков назвал ошибкой отказ Зеленского решить вопрос легитимности

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского не обращаться в Конституционный суд за подтверждением собственной легитимности на посту президента Украины подорвет его авторитет на Западе, такое мнение выразил украинский писатель Сергей Майдуков в материале для американского журнала Newsweek.
"Считаю, что решение Зеленского не обращаться в Конституционный суд представляет существенный риск как для него самого, так и для всего украинского народа", — написал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В ООН оценили легитимность Зеленского после 20 мая
03:44
Автор материала отметил, что некоторые мировые лидеры давно видят в Зеленском главное препятствие на пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. В частности, он привел в пример лидеров Турции, Китая и Венгрии. По мнению писателя, после 20 мая вопросы к легитимности Зеленского могут вынудить и ключевых партнеров Киева на Западе склониться в эту сторону.
"Непримиримость президента Украины может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности — в надежде на то, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж", —заключил Майдуков.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести конституционный суд республики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Зеленский открыто солгал западным СМИ
03:32
 
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