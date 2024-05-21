"Попытаются убрать": в Киеве раскрыли просчет Зеленского
Писатель Майдуков назвал ошибкой отказ Зеленского решить вопрос легитимности
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского не обращаться в Конституционный суд за подтверждением собственной легитимности на посту президента Украины подорвет его авторитет на Западе, такое мнение выразил украинский писатель Сергей Майдуков в материале для американского журнала Newsweek.
"Считаю, что решение Зеленского не обращаться в Конституционный суд представляет существенный риск как для него самого, так и для всего украинского народа", — написал он.
Автор материала отметил, что некоторые мировые лидеры давно видят в Зеленском главное препятствие на пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. В частности, он привел в пример лидеров Турции, Китая и Венгрии. По мнению писателя, после 20 мая вопросы к легитимности Зеленского могут вынудить и ключевых партнеров Киева на Западе склониться в эту сторону.
"Непримиримость президента Украины может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности — в надежде на то, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж", —заключил Майдуков.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести конституционный суд республики.