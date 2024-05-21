https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947316746.html

Зеленский открыто солгал западным СМИ

Зеленский открыто солгал западным СМИ - РИА Новости, 21.05.2024

Зеленский открыто солгал западным СМИ

Вооруженные силы Украины якобы не били западным оружием по территории России, с таким заявлением выступил в интервью агентству Reuters Владимир Зеленский. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T03:32

2024-05-21T03:32

2024-05-21T03:32

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины якобы не били западным оружием по территории России, с таким заявлением выступил в интервью агентству Reuters Владимир Зеленский."Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории, нам не дали зеленый свет", — утверждает он.При этом Украина неоднократно наносила удары западным оружием не только по новым российским регионам и Крыму, которые считает своей территорией, но и по Белгородской области. В частности, ВСУ, по данным Минобороны, используют для обстрелов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. В конце января ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Экспертиза установила, что борт поразили американской системой Patriot, а именно — двумя ракетами MIM-104A. В середине мая Минобороны России несколько раз сообщало о том, над Белгородом были сбиты французские бомбы HAMMER.Как заявил в конце января Владимир Путин, Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине — она должна быть на удалении, обеспечивающим безопасность от поражения дальнобойными орудиями иностранного производства, которые киевские власти применяют для ударов по городам и мирным гражданам.

https://ria.ru/20240517/zakharova-1946730830.html

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947312648.html

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