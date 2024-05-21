https://ria.ru/20240521/zakupki-1947249256.html

Объем закупок у МСП-поставщиков новых регионов превысил 7 миллиардов рублей

Объем закупок у МСП-поставщиков новых регионов превысил 7 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.05.2024

Объем закупок у МСП-поставщиков новых регионов превысил 7 миллиардов рублей

Объем закупок у МСП-поставщиков новых регионов по итогам I квартала 2024 года превысил семь миллиардов рублей, что почти в пять раз больше, чем по итогам... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:00

2024-05-21T11:00

2024-05-21T11:00

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

александр исаевич

корпорация мсп

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Объем закупок у МСП-поставщиков новых регионов по итогам I квартала 2024 года превысил семь миллиардов рублей, что почти в пять раз больше, чем по итогам января-марта годом ранее, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).За первые три месяца текущего года поставщиками в рамках 223-ФЗ стала почти одна тысяча представителей малого и среднего бизнеса Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей."По итогам I квартала 2024 года отмечается кратное увеличение показателей закупок у МСП-поставщиков новых регионов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, объем закупок вырос почти в пять раз и составил более семи миллиардов рублей. Одновременно в 4,5 раза, почти до одной тысячи, увеличилось число поставщиков — представителей малого и среднего бизнеса. Примерно в четыре раза выросло количество договоров с МСП новых регионов и составило около 2,5 тысячи", — отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.Среди новых регионов в I квартале наибольший объем закупок у МСП — 3,78 миллиарда рублей — пришелся на Донецкую Народную Республику. В Луганской Народной Республике аналогичный показатель превысил два миллиарда рублей. В Херсонской области с МСП было заключено договоров закупки более чем на 1,1 миллиарда рублей. В Запорожской области эта сумма составила порядка 100 миллионов рублей, говорится в сообщении.Наибольший объем закупок у МСП-поставщиков новых регионов пришелся на услуги общественного питания (более 822 миллионов рублей). В топ-3 также вошли строительные специализированные работы (почти 675 миллионов рублей), продукты (636 миллионов рублей)."Участие в закупках по 223-ФЗ — это возможность для малого и среднего бизнеса иметь доступ к рынку сбыта с огромным потенциалом. В целом по России объем закупок по итогам 2023 года составил около восьми триллионов рублей. Это стало рекордом с момента введения обязательной квоты на закупки у малого и среднего бизнеса, <…> При этом четыре из пяти договоров крупнейшие заказчики заключали именно с МСП-поставщиками, а большая часть закупок пришлась на продукцию производственного назначения", — подчеркнул Исаевич.Компании с госучастием обязаны совершать в течение года у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема закупок, включая 20% закупок, участие в которых принимают только МСП. Исполнение установленной квоты контролирует КМСП и региональные органы власти. Объем закупок у малого и среднего бизнеса включен в показатели нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240515/kmsp-1946102910.html

https://ria.ru/20240508/isaevich-1944606603.html

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, александр исаевич, корпорация мсп