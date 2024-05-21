https://ria.ru/20240521/yampolskaya-1947398576.html

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Ямпольской

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Ямпольской - РИА Новости, 21.05.2024

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Ямпольской

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата ГД Елены Ямпольской на основании ее письменного... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:24

2024-05-21T13:24

2024-05-21T13:39

политика

елена ямпольская

госдума рф

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата ГД Елены Ямпольской на основании ее письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением ее советником президента РФ.В Госдуму ранее был внесён проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата ГД и главы комитета ГД по культуре Елены Ямпольской. Президент России Владимир Путин назначил Ямпольскую своим советником. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что она будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики."Давайте мы поблагодарим Елену Александровну! Талантливый, замечательный человек, профессионал, очень ответственный руководитель комитета по культуре… На самом деле, коллеги, очень непростой комитет, и для того, чтобы состояться в должности руководителя такого комитета, надо многое сделать, и работая с сообществом, и работая с депутатами, потому что все талантливые люди, все творческие, но у Елены Александровны получалось. Надеюсь, что получится и на новом ответственном посту", - сказал спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.В проекте предлагается считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Елены Ямпольской на основании ее письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением ее советником президента РФ.Решение о назначении нового главы комитета ГД по культуре может быть принято на этой неделе, отмечал ранее первый замглавы комитета ГД по культуре Александр Шолохов.

https://ria.ru/20240514/gosduma-1945854909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, елена ямпольская, госдума рф, владимир путин, россия