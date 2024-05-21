https://ria.ru/20240521/vybory-1947478842.html

Эксперт оценил шансы молдавской оппозиции победить на выборах

Эксперт оценил шансы молдавской оппозиции победить на выборах - РИА Новости, 21.05.2024

Эксперт оценил шансы молдавской оппозиции победить на выборах

Кандидат от молдавской оппозиции может одержать победу в президентских выборах этой осенью, шансы подобного исхода весьма велики, заявил в комментарии РИА... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:59

2024-05-21T16:59

2024-05-21T16:59

в мире

майя санду

игорь додон

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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Кандидат от молдавской оппозиции может одержать победу в президентских выборах этой осенью, шансы подобного исхода весьма велики, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. В конце декабря лидер молдавской Соцпартии Игорь Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политсил. При этом он признал, что есть риск, что власти попытаются не допустить единого кандидата к участию в выборам, либо снимут его с избирательной гонки. "Подобный риск в отношении единого кандидата очень велик, власть уверовала в свою неограниченную вседозволенность, поэтому, я думаю, что она пойдет на снятие одного-двух кандидатов разными методами - можно даже не допустить их до выборов, заблокировав списки с подписями в поддержку кандидата, есть много методов. Но всех кандидатов власть не сможет снять, поэтому у оппозиции есть шанс победить на выборах и этот шанс велик", - заявил Чуря. При этом он считает, что тактически неверно выставлять одного кандидата. Аналитик полагает, что больше успеха можно достичь, если выставить разных кандидатов, а затем объединить силы вокруг того, кто пройдет во второй тур. "Проведение подобных переговоров не является ошибочной стратегией. Чтобы оппозиция во втором туре смогла продвигать прошедшего кандидата, необходимо заранее найти консенсус. Путем этих переговоров оппозиция может подготовиться к возможному второму туру, вероятность которого весьма велика", - заявил Чуря. Свою уверенность в возможном успехе оппозиции аналитик строит на повышении антирейтинга правящей партии и лично действующего президента Майи Санду. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.

https://ria.ru/20240521/soglashenie-1947428997.html

https://ria.ru/20240521/es-1947330955.html

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в мире, майя санду, игорь додон