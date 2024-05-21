Эксперт оценил шансы молдавской оппозиции победить на выборах
Аналитик: шансы молдавской оппозиции на победу в президентских выборах велики
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Кандидат от молдавской оппозиции может одержать победу в президентских выборах этой осенью, шансы подобного исхода весьма велики, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
В конце декабря лидер молдавской Соцпартии Игорь Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политсил. При этом он признал, что есть риск, что власти попытаются не допустить единого кандидата к участию в выборам, либо снимут его с избирательной гонки.
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"Подобный риск в отношении единого кандидата очень велик, власть уверовала в свою неограниченную вседозволенность, поэтому, я думаю, что она пойдет на снятие одного-двух кандидатов разными методами - можно даже не допустить их до выборов, заблокировав списки с подписями в поддержку кандидата, есть много методов. Но всех кандидатов власть не сможет снять, поэтому у оппозиции есть шанс победить на выборах и этот шанс велик", - заявил Чуря.
При этом он считает, что тактически неверно выставлять одного кандидата. Аналитик полагает, что больше успеха можно достичь, если выставить разных кандидатов, а затем объединить силы вокруг того, кто пройдет во второй тур.
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"Проведение подобных переговоров не является ошибочной стратегией. Чтобы оппозиция во втором туре смогла продвигать прошедшего кандидата, необходимо заранее найти консенсус. Путем этих переговоров оппозиция может подготовиться к возможному второму туру, вероятность которого весьма велика", - заявил Чуря.
Свою уверенность в возможном успехе оппозиции аналитик строит на повышении антирейтинга правящей партии и лично действующего президента Майи Санду.
Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.