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В ДНР будут судить украинского гранатометчика - РИА Новости, 21.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/vsu-1947363714.html
В ДНР будут судить украинского гранатометчика
В ДНР будут судить украинского гранатометчика - РИА Новости, 21.05.2024
В ДНР будут судить украинского гранатометчика
Украинского гранатометчика будут судить в ДНР за убийство мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:27
2024-05-21T11:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мариуполь
россия
вооруженные силы украины
происшествия
украина
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Украинского гранатометчика будут судить в ДНР за убийство мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего командира отделения гранатометного взвода 36-й отдельной бригады вооруженных сил Украины Олега Полуляхова", - говорится в сообщении. По версии следствия, c марта по апрель 2022 года Полуляхов на боевой позиции около училища в Мариуполе получил преступный приказ командира об убийстве мирных жителей, проходивших неподалеку. Полуляхов из автомата расстрелял троих жителей города, один мужчина скончался, двоим удалось спастись. После этого он зашел в подъезд дома, где выстрелил в мужчину из автомата. Тот скончался на месте. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе. Полуляхов обвиняется в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
https://ria.ru/20240517/mariupol-1946725076.html
https://ria.ru/20240502/sud-1943584721.html
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донецкая народная республика, мариуполь, россия, вооруженные силы украины, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина
В ДНР будут судить украинского гранатометчика

Украинского гранатометчика будут судить в ДНР за убийство двух жителей Мариуполя

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Украинского гранатометчика будут судить в ДНР за убийство мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего командира отделения гранатометного взвода 36-й отдельной бригады вооруженных сил Украины Олега Полуляхова", - говорится в сообщении.
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17 мая, 16:54
По версии следствия, c марта по апрель 2022 года Полуляхов на боевой позиции около училища в Мариуполе получил преступный приказ командира об убийстве мирных жителей, проходивших неподалеку. Полуляхов из автомата расстрелял троих жителей города, один мужчина скончался, двоим удалось спастись. После этого он зашел в подъезд дома, где выстрелил в мужчину из автомата. Тот скончался на месте.
Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.
Полуляхов обвиняется в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМариупольРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраина
 
 
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