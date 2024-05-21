https://ria.ru/20240521/vsu-1947363714.html

В ДНР будут судить украинского гранатометчика

В ДНР будут судить украинского гранатометчика - РИА Новости, 21.05.2024

В ДНР будут судить украинского гранатометчика

Украинского гранатометчика будут судить в ДНР за убийство мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:27

2024-05-21T11:27

2024-05-21T11:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

мариуполь

россия

вооруженные силы украины

происшествия

украина

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Украинского гранатометчика будут судить в ДНР за убийство мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего командира отделения гранатометного взвода 36-й отдельной бригады вооруженных сил Украины Олега Полуляхова", - говорится в сообщении. По версии следствия, c марта по апрель 2022 года Полуляхов на боевой позиции около училища в Мариуполе получил преступный приказ командира об убийстве мирных жителей, проходивших неподалеку. Полуляхов из автомата расстрелял троих жителей города, один мужчина скончался, двоим удалось спастись. После этого он зашел в подъезд дома, где выстрелил в мужчину из автомата. Тот скончался на месте. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе. Полуляхов обвиняется в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

https://ria.ru/20240517/mariupol-1946725076.html

https://ria.ru/20240502/sud-1943584721.html

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, мариуполь, россия, вооруженные силы украины, происшествия, украина