https://ria.ru/20240521/voronezh-1947399911.html

В Воронежской области объявлена ракетная опасность

В Воронежской области объявлена ракетная опасность - РИА Новости, 21.05.2024

В Воронежской области объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:30

2024-05-21T13:30

2024-05-21T13:37

воронежская область

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

https://ria.ru/20240521/sirena-1947401328.html

воронежская область

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воронежская область