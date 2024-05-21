https://ria.ru/20240521/voronezh-1947399911.html
В Воронежской области объявлена ракетная опасность
В Воронежской области объявлена ракетная опасность - РИА Новости, 21.05.2024
В Воронежской области объявлена ракетная опасность
Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:30
2024-05-21T13:30
2024-05-21T13:37
воронежская область
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20240521/sirena-1947401328.html
воронежская область
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воронежская область
В Воронежской области объявлена ракетная опасность
Губернатор Воронежской области Гусев: в регионе объявлена ракетная опасность