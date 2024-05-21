https://ria.ru/20240521/veteran-1947473952.html

Бастрыкин заинтересовался историей о ветеране СВО, добивающемся жилья

Бастрыкин заинтересовался историей о ветеране СВО, добивающемся жилья - РИА Новости, 21.05.2024

Бастрыкин заинтересовался историей о ветеране СВО, добивающемся жилья

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории о ветеране СВО с инвалидностью, который пытается встать в очередь... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:39

2024-05-21T16:39

2024-05-21T16:39

жилье

россия

москва

северный кавказ

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории о ветеране СВО с инвалидностью, который пытается встать в очередь на квартиру, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России. Многодетный отец, ветеран боевых действий на Северном Кавказе и участник СВО Михаил Москаленко более 10 лет не может встать в очередь на получение жилья в Москве, сообщила ранее РИА Новости его супруга Анастасия. По ее словам, сначала отказы приходили из-за отсутствия 10-летней прописки в столице, а затем из-за того, что после получения наследства "общее количество "квадратов" для нуждающихся превысило установленную норму на шесть метров". "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240417/bastrykin-1940678506.html

россия

москва

северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, россия, москва, северный кавказ, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)