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Бастрыкин заинтересовался историей о ветеране СВО, добивающемся жилья - РИА Новости, 21.05.2024
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16:39 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/veteran-1947473952.html
Бастрыкин заинтересовался историей о ветеране СВО, добивающемся жилья
Бастрыкин заинтересовался историей о ветеране СВО, добивающемся жилья - РИА Новости, 21.05.2024
Бастрыкин заинтересовался историей о ветеране СВО, добивающемся жилья
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории о ветеране СВО с инвалидностью, который пытается встать в очередь... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:39
2024-05-21T16:39
жилье
россия
москва
северный кавказ
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории о ветеране СВО с инвалидностью, который пытается встать в очередь на квартиру, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России. Многодетный отец, ветеран боевых действий на Северном Кавказе и участник СВО Михаил Москаленко более 10 лет не может встать в очередь на получение жилья в Москве, сообщила ранее РИА Новости его супруга Анастасия. По ее словам, сначала отказы приходили из-за отсутствия 10-летней прописки в столице, а затем из-за того, что после получения наследства "общее количество "квадратов" для нуждающихся превысило установленную норму на шесть метров". "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240417/bastrykin-1940678506.html
россия
москва
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жилье, россия, москва, северный кавказ, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Жилье, Россия, Москва, Северный Кавказ, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин заинтересовался историей о ветеране СВО, добивающемся жилья

СК разберется в истории ветерана СВО, который не может встать в очередь на жилье

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории о ветеране СВО с инвалидностью, который пытается встать в очередь на квартиру, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России.
Многодетный отец, ветеран боевых действий на Северном Кавказе и участник СВО Михаил Москаленко более 10 лет не может встать в очередь на получение жилья в Москве, сообщила ранее РИА Новости его супруга Анастасия. По ее словам, сначала отказы приходили из-за отсутствия 10-летней прописки в столице, а затем из-за того, что после получения наследства "общее количество "квадратов" для нуждающихся превысило установленную норму на шесть метров".
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
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ЖильеРоссияМоскваСеверный КавказАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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