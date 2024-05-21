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Верхневолжье сохранило тенденции роста доходов и снижения уровня госдолга - РИА Новости, 21.05.2024
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
15:14 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/verkhnevolzhe-1947440304.html
Верхневолжье сохранило тенденции роста доходов и снижения уровня госдолга
Верхневолжье сохранило тенденции роста доходов и снижения уровня госдолга - РИА Новости, 21.05.2024
Верхневолжье сохранило тенденции роста доходов и снижения уровня госдолга
Во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени был рассмотрен отчет об исполнении в 2023 году регионального... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:14
2024-05-21T15:14
тверская область
тверь
игорь руденя
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени был рассмотрен отчет об исполнении в 2023 году регионального бюджета, были обозначены тенденции сохранения роста доходов и снижения уровня госдолга, сообщает пресс-служба регионального правительства. В 2023 году сохранена многолетняя тенденция увеличения доходов областного бюджета. Благодаря устойчивому развитию экономики доходы регионального бюджета составили 106% от запланированных – это 114,5 миллиарда рублей. При этом рост собственных налоговых и неналоговых доходов региона составил 120%. Было обеспечено 77,3 миллиарда рублей налоговых поступлений. Основную долю налоговых доходов консолидированного бюджета составляют поступления от внебюджетного сектора (82%): обрабатывающих производств, предприятий сферы торговли, обеспечения газом и электроэнергией, транспортировки и хранения, деятельности в области информации и связи, финансовой и страховой деятельности, сферы строительства и других. Безвозмездные поступления из федерального бюджета, Фонда развития территорий и бюджета города Москвы составили 29,8 миллиарда рублей. Наибольшие объемы выделены для сфер дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, социальной защиты и демографии, ЖКХ. Расходы на реализацию в 2023 году в регионе 11 национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, составили более 27 миллиардов рублей. Значительный объем областных средств в прошлом году выделен на развитие образования (более 20,9 миллиарда рублей) и здравоохранения (свыше 17 миллиардов рублей). Большое внимание уделено социальной поддержке жителей, включая старшее поколение, семьи с детьми, участников СВО и членов их семей. Так, расширен перечень автомобилей для приобретения многодетными семьями с помощью регионального сертификата и увеличена стоимость номинала сертификата до 1,5 миллиона рублей. "Все, что мы сегодня делаем, если говорить о долгосрочной перспективе, должно опираться на решение задачи по улучшению демографической ситуации и росту численности коренного населения в российских регионах. Именно люди развивают и укрепляют государство", - цитирует пресс-служба Руденю. Объем дорожного фонда Тверской области в прошлом году составил 23,5 миллиарда рублей. Средства направлялись на строительство Западного моста в Твери, ремонт региональных и муниципальных дорог, дворов, территорий около учреждений здравоохранения, плацев у школ, обеспечение безопасности дорожного движения. Продолжена поддержка предпринимательства. Более 600 представителей этого сектора оказаны комплексные услуги через центр "Мой бизнес". Предоставлено 400 займов по различным программам, обеспечено 161 поручительство для привлечения кредитных средств и другое.
https://ria.ru/20240521/verkhnevolzhe-1947419243.html
https://ria.ru/20240508/trudoustroystvo-1944775542.html
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тверь, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя

Верхневолжье сохранило тенденции роста доходов и снижения уровня госдолга

© Фото : Правительство Тверской областиВерхневолжье сохранило тенденции роста доходов и снижения уровня госдолга
Верхневолжье сохранило тенденции роста доходов и снижения уровня госдолга - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Верхневолжье сохранило тенденции роста доходов и снижения уровня госдолга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени был рассмотрен отчет об исполнении в 2023 году регионального бюджета, были обозначены тенденции сохранения роста доходов и снижения уровня госдолга, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 2023 году сохранена многолетняя тенденция увеличения доходов областного бюджета. Благодаря устойчивому развитию экономики доходы регионального бюджета составили 106% от запланированных – это 114,5 миллиарда рублей. При этом рост собственных налоговых и неналоговых доходов региона составил 120%.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по развитию системы скорой помощи в Верхневолжье - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Руденя определил задачи по развитию системы скорой помощи в Верхневолжье
Вчера, 14:33
Было обеспечено 77,3 миллиарда рублей налоговых поступлений. Основную долю налоговых доходов консолидированного бюджета составляют поступления от внебюджетного сектора (82%): обрабатывающих производств, предприятий сферы торговли, обеспечения газом и электроэнергией, транспортировки и хранения, деятельности в области информации и связи, финансовой и страховой деятельности, сферы строительства и других.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета, Фонда развития территорий и бюджета города Москвы составили 29,8 миллиарда рублей. Наибольшие объемы выделены для сфер дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, социальной защиты и демографии, ЖКХ.
Расходы на реализацию в 2023 году в регионе 11 национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, составили более 27 миллиардов рублей.
Значительный объем областных средств в прошлом году выделен на развитие образования (более 20,9 миллиарда рублей) и здравоохранения (свыше 17 миллиардов рублей).
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании облправительства - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Руденя: в летний период в Верхневолжье трудоустроят 15,8 тысячи подростков
8 мая, 18:52
Большое внимание уделено социальной поддержке жителей, включая старшее поколение, семьи с детьми, участников СВО и членов их семей. Так, расширен перечень автомобилей для приобретения многодетными семьями с помощью регионального сертификата и увеличена стоимость номинала сертификата до 1,5 миллиона рублей.
"Все, что мы сегодня делаем, если говорить о долгосрочной перспективе, должно опираться на решение задачи по улучшению демографической ситуации и росту численности коренного населения в российских регионах. Именно люди развивают и укрепляют государство", - цитирует пресс-служба Руденю.
Объем дорожного фонда Тверской области в прошлом году составил 23,5 миллиарда рублей. Средства направлялись на строительство Западного моста в Твери, ремонт региональных и муниципальных дорог, дворов, территорий около учреждений здравоохранения, плацев у школ, обеспечение безопасности дорожного движения.
Продолжена поддержка предпринимательства. Более 600 представителей этого сектора оказаны комплексные услуги через центр "Мой бизнес". Предоставлено 400 займов по различным программам, обеспечено 161 поручительство для привлечения кредитных средств и другое.
 
Тверская областьТверьИгорь Руденя
 
 
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