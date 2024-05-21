https://ria.ru/20240521/verkhnevolzhe-1947440304.html

Верхневолжье сохранило тенденции роста доходов и снижения уровня госдолга

Верхневолжье сохранило тенденции роста доходов и снижения уровня госдолга - РИА Новости, 21.05.2024

Верхневолжье сохранило тенденции роста доходов и снижения уровня госдолга

Во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени был рассмотрен отчет об исполнении в 2023 году регионального... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:14

2024-05-21T15:14

2024-05-21T15:14

тверская область

тверь

игорь руденя

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени был рассмотрен отчет об исполнении в 2023 году регионального бюджета, были обозначены тенденции сохранения роста доходов и снижения уровня госдолга, сообщает пресс-служба регионального правительства. В 2023 году сохранена многолетняя тенденция увеличения доходов областного бюджета. Благодаря устойчивому развитию экономики доходы регионального бюджета составили 106% от запланированных – это 114,5 миллиарда рублей. При этом рост собственных налоговых и неналоговых доходов региона составил 120%. Было обеспечено 77,3 миллиарда рублей налоговых поступлений. Основную долю налоговых доходов консолидированного бюджета составляют поступления от внебюджетного сектора (82%): обрабатывающих производств, предприятий сферы торговли, обеспечения газом и электроэнергией, транспортировки и хранения, деятельности в области информации и связи, финансовой и страховой деятельности, сферы строительства и других. Безвозмездные поступления из федерального бюджета, Фонда развития территорий и бюджета города Москвы составили 29,8 миллиарда рублей. Наибольшие объемы выделены для сфер дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, социальной защиты и демографии, ЖКХ. Расходы на реализацию в 2023 году в регионе 11 национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, составили более 27 миллиардов рублей. Значительный объем областных средств в прошлом году выделен на развитие образования (более 20,9 миллиарда рублей) и здравоохранения (свыше 17 миллиардов рублей). Большое внимание уделено социальной поддержке жителей, включая старшее поколение, семьи с детьми, участников СВО и членов их семей. Так, расширен перечень автомобилей для приобретения многодетными семьями с помощью регионального сертификата и увеличена стоимость номинала сертификата до 1,5 миллиона рублей. "Все, что мы сегодня делаем, если говорить о долгосрочной перспективе, должно опираться на решение задачи по улучшению демографической ситуации и росту численности коренного населения в российских регионах. Именно люди развивают и укрепляют государство", - цитирует пресс-служба Руденю. Объем дорожного фонда Тверской области в прошлом году составил 23,5 миллиарда рублей. Средства направлялись на строительство Западного моста в Твери, ремонт региональных и муниципальных дорог, дворов, территорий около учреждений здравоохранения, плацев у школ, обеспечение безопасности дорожного движения. Продолжена поддержка предпринимательства. Более 600 представителей этого сектора оказаны комплексные услуги через центр "Мой бизнес". Предоставлено 400 займов по различным программам, обеспечено 161 поручительство для привлечения кредитных средств и другое.

https://ria.ru/20240521/verkhnevolzhe-1947419243.html

https://ria.ru/20240508/trudoustroystvo-1944775542.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя