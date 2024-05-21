https://ria.ru/20240521/verkhnevolzhe-1947419243.html

Руденя определил задачи по развитию системы скорой помощи в Верхневолжье

Руденя определил задачи по развитию системы скорой помощи в Верхневолжье - РИА Новости, 21.05.2024

Руденя определил задачи по развитию системы скорой помощи в Верхневолжье

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании рассмотрел работу службы скорой медицинской помощи в регионе, а также определил задачи по ее дальнейшему... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:33

2024-05-21T14:33

2024-05-21T14:33

тверская область

игорь руденя

медицинская помощь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании рассмотрел работу службы скорой медицинской помощи в регионе, а также определил задачи по ее дальнейшему развитию, сообщает пресс-служба регионального правительства. С 2021 года в Тверской области работает Единая централизованная система СМП. Глава региона подчеркнул, что должны быть максимально отработаны алгоритмы взаимодействия службы с населением и лечебными учреждениями, куда доставляют пациентов. "Медики скорой помощи первыми приходят на помощь нашим гражданам. Поэтому развитию службы будем и далее уделять особое внимание. Настраивать эту систему на такой режим работы, который сможет на самом высоком уровне обеспечивать первый и главный этап оказания медицинской помощи жителям", - сказал Руденя. Губернатор акцентировал – в регионе будет продолжена работа по улучшению материально-технического снабжения службы. С 2021 года приобретено более 90 новых машин скорой помощи с необходимым медицинским оборудованием. Сотрудники обеспечиваются сезонной спецодеждой. Организовано обучение и повышение квалификации специалистов. В настоящее время служба СМП Верхневолжья включает Единый диспетчерский центр, Центр медицины катастроф, 12 подстанций и 33 поста в муниципалитетах. Действует учебный центр, где проходят подготовку начинающие специалисты и повышают квалификацию действующие медики. В регионе работают 135 бригад СМП, которые включают специализированные педиатрические, реанимационные и другие. В системе скорой медицинской помощи трудятся 2200 специалистов: врачи, средний и младший медперсонал, водители и другие сотрудники. Решением правительства Тверской области обеспечено повышение заработной платы специалистов скорой медицинской помощи, введены единовременные региональные выплаты для молодых врачей, пришедших работать в службу. Отдельно рассмотрена работа службы 122. По этому номеру действует горячая линия Минздрава региона, ведется запись жителей на прием к врачам и на диспансеризацию, проводятся консультации врачей, прием обращений граждан по актуальным вопросам, передача вызовов в неотложной форме в амбулаторное звено. В 2023 году по номеру 122 поступило более 254 тысяч звонков – в два раза больше, чем в предыдущем. С начала этого года зафиксировано свыше 118 тысяч обращений. "Сейчас скорой медицинской помощи оказывается беспрецедентная поддержка. Огромное спасибо за это. Также налажено хорошее взаимодействие с МЧС, Минцифры региона. Среди ключевых задач, обозначенных губернатором – уменьшение времени доезда на вызовы, повышение качества оказания медпомощи, дальнейшая информатизация, обновление автопарка службы, развитие взаимодействия с санавиацией и консультативными центрами", – отметил по итогам обсуждения вопроса главный врач Тверской станции скорой медицинской помощи Максим Петрушин, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20240508/trudoustroystvo-1944775542.html

https://ria.ru/20240424/tver-1942100087.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, медицинская помощь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)