https://ria.ru/20240521/verkhnevolzhe-1947419243.html
Руденя определил задачи по развитию системы скорой помощи в Верхневолжье
Руденя определил задачи по развитию системы скорой помощи в Верхневолжье - РИА Новости, 21.05.2024
Руденя определил задачи по развитию системы скорой помощи в Верхневолжье
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании рассмотрел работу службы скорой медицинской помощи в регионе, а также определил задачи по ее дальнейшему... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:33
2024-05-21T14:33
2024-05-21T14:33
тверская область
игорь руденя
медицинская помощь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947420345_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_8b9d1d9bccb613642c8e5c834d916a2b.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании рассмотрел работу службы скорой медицинской помощи в регионе, а также определил задачи по ее дальнейшему развитию, сообщает пресс-служба регионального правительства. С 2021 года в Тверской области работает Единая централизованная система СМП. Глава региона подчеркнул, что должны быть максимально отработаны алгоритмы взаимодействия службы с населением и лечебными учреждениями, куда доставляют пациентов. "Медики скорой помощи первыми приходят на помощь нашим гражданам. Поэтому развитию службы будем и далее уделять особое внимание. Настраивать эту систему на такой режим работы, который сможет на самом высоком уровне обеспечивать первый и главный этап оказания медицинской помощи жителям", - сказал Руденя. Губернатор акцентировал – в регионе будет продолжена работа по улучшению материально-технического снабжения службы. С 2021 года приобретено более 90 новых машин скорой помощи с необходимым медицинским оборудованием. Сотрудники обеспечиваются сезонной спецодеждой. Организовано обучение и повышение квалификации специалистов. В настоящее время служба СМП Верхневолжья включает Единый диспетчерский центр, Центр медицины катастроф, 12 подстанций и 33 поста в муниципалитетах. Действует учебный центр, где проходят подготовку начинающие специалисты и повышают квалификацию действующие медики. В регионе работают 135 бригад СМП, которые включают специализированные педиатрические, реанимационные и другие. В системе скорой медицинской помощи трудятся 2200 специалистов: врачи, средний и младший медперсонал, водители и другие сотрудники. Решением правительства Тверской области обеспечено повышение заработной платы специалистов скорой медицинской помощи, введены единовременные региональные выплаты для молодых врачей, пришедших работать в службу. Отдельно рассмотрена работа службы 122. По этому номеру действует горячая линия Минздрава региона, ведется запись жителей на прием к врачам и на диспансеризацию, проводятся консультации врачей, прием обращений граждан по актуальным вопросам, передача вызовов в неотложной форме в амбулаторное звено. В 2023 году по номеру 122 поступило более 254 тысяч звонков – в два раза больше, чем в предыдущем. С начала этого года зафиксировано свыше 118 тысяч обращений. "Сейчас скорой медицинской помощи оказывается беспрецедентная поддержка. Огромное спасибо за это. Также налажено хорошее взаимодействие с МЧС, Минцифры региона. Среди ключевых задач, обозначенных губернатором – уменьшение времени доезда на вызовы, повышение качества оказания медпомощи, дальнейшая информатизация, обновление автопарка службы, развитие взаимодействия с санавиацией и консультативными центрами", – отметил по итогам обсуждения вопроса главный врач Тверской станции скорой медицинской помощи Максим Петрушин, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20240508/trudoustroystvo-1944775542.html
https://ria.ru/20240424/tver-1942100087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, медицинская помощь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тверская область, Игорь Руденя, Медицинская помощь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании рассмотрел работу службы скорой медицинской помощи в регионе, а также определил задачи по ее дальнейшему развитию, сообщает пресс-служба регионального правительства.
С 2021 года в Тверской области работает Единая централизованная система СМП. Глава региона подчеркнул, что должны быть максимально отработаны алгоритмы взаимодействия службы с населением и лечебными учреждениями, куда доставляют пациентов.
"Медики скорой помощи первыми приходят на помощь нашим гражданам. Поэтому развитию службы будем и далее уделять особое внимание. Настраивать эту систему на такой режим работы, который сможет на самом высоком уровне обеспечивать первый и главный этап оказания медицинской помощи жителям", - сказал Руденя.
Губернатор акцентировал – в регионе будет продолжена работа по улучшению материально-технического снабжения службы. С 2021 года приобретено более 90 новых машин скорой помощи с необходимым медицинским оборудованием. Сотрудники обеспечиваются сезонной спецодеждой. Организовано обучение и повышение квалификации специалистов.
В настоящее время служба СМП Верхневолжья включает Единый диспетчерский центр, Центр медицины катастроф, 12 подстанций и 33 поста в муниципалитетах. Действует учебный центр, где проходят подготовку начинающие специалисты и повышают квалификацию действующие медики.
В регионе работают 135 бригад СМП, которые включают специализированные педиатрические, реанимационные и другие. В системе скорой медицинской помощи трудятся 2200 специалистов: врачи, средний и младший медперсонал, водители и другие сотрудники.
Решением правительства Тверской области обеспечено повышение заработной платы специалистов скорой медицинской помощи, введены единовременные региональные выплаты для молодых врачей, пришедших работать в службу.
Отдельно рассмотрена работа службы 122. По этому номеру действует горячая линия Минздрава региона, ведется запись жителей на прием к врачам и на диспансеризацию, проводятся консультации врачей, прием обращений граждан по актуальным вопросам, передача вызовов в неотложной форме в амбулаторное звено.
В 2023 году по номеру 122 поступило более 254 тысяч звонков – в два раза больше, чем в предыдущем. С начала этого года зафиксировано свыше 118 тысяч обращений.
"Сейчас скорой медицинской помощи оказывается беспрецедентная поддержка. Огромное спасибо за это. Также налажено хорошее взаимодействие с МЧС
, Минцифры региона. Среди ключевых задач, обозначенных губернатором – уменьшение времени доезда на вызовы, повышение качества оказания медпомощи, дальнейшая информатизация, обновление автопарка службы, развитие взаимодействия с санавиацией и консультативными центрами", – отметил по итогам обсуждения вопроса главный врач Тверской станции скорой медицинской помощи Максим Петрушин, его слова приводит пресс-служба.