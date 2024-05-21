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Зеленский выразил желание видеть Китай на саммите по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 21.05.2024 (обновлено: 18:28 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947501734.html
Зеленский выразил желание видеть Китай на саммите по Украине в Швейцарии
Зеленский выразил желание видеть Китай на саммите по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 21.05.2024
Зеленский выразил желание видеть Китай на саммите по Украине в Швейцарии
Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Reuters, что хочет видеть на саммите по Украине в Швейцарии Китай, который неоднократно подчеркивал, что не видит РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:27
2024-05-21T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
китай
швейцария
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Reuters, что хочет видеть на саммите по Украине в Швейцарии Китай, который неоднократно подчеркивал, что не видит смысла в его проведении без участия России. "Мы хотели бы, чтобы Китай присутствовал на саммите, для нас этот очень важно", - сказал Зеленский. По его словам, на предстоящем саммите в Швейцарии Киев считает три пункта главными: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, в частности, свободное судоходство в Черном и Азовском морях, а также обмен пленными по формуле "всех на всех" и возвращение украинских детей. "Если все страны поддержат (эти три пункта – ред.), дальше разработают технический пошаговый план и потом презентуют или передадут (России – ред.), на разных площадках разных стран будут общаться с представителями РФ... Если мы сможем довести до логического выполнения эти три пункта, мы сможем переходить ко второй части сложных пунктов, которые могут привести к окончанию войны", - добавил Зеленский. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в китайском Харбине заявил, что РФ готова участвовать в мирных переговорах по Украине, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии. Как передавало агентство Синьхуа, Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы РИА Новости заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
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в мире, украина, владимир зеленский, китай, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Китай, Швейцария
Зеленский выразил желание видеть Китай на саммите по Украине в Швейцарии

Зеленский назвал важным присутствие Китая на саммите по Украине в Швейцарии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Reuters, что хочет видеть на саммите по Украине в Швейцарии Китай, который неоднократно подчеркивал, что не видит смысла в его проведении без участия России.
"Мы хотели бы, чтобы Китай присутствовал на саммите, для нас этот очень важно", - сказал Зеленский.
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По его словам, на предстоящем саммите в Швейцарии Киев считает три пункта главными: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, в частности, свободное судоходство в Черном и Азовском морях, а также обмен пленными по формуле "всех на всех" и возвращение украинских детей.
"Если все страны поддержат (эти три пункта – ред.), дальше разработают технический пошаговый план и потом презентуют или передадут (России – ред.), на разных площадках разных стран будут общаться с представителями РФ... Если мы сможем довести до логического выполнения эти три пункта, мы сможем переходить ко второй части сложных пунктов, которые могут привести к окончанию войны", - добавил Зеленский.
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11 апреля, 08:00
Президент РФ Владимир Путин в пятницу в китайском Харбине заявил, что РФ готова участвовать в мирных переговорах по Украине, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии. Как передавало агентство Синьхуа, Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы РИА Новости заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
"Устранить первопричину". Путин и Си озвучили рецепт для Украины
16 мая, 18:44
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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К такому их не готовили. Китай рассказал о планах на Украину
17 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКитайШвейцария
 
 
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