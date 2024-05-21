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"Это изменит страну". Зеленский принял опасное для Украины решение - РИА Новости, 21.05.2024
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08:00 21.05.2024 (обновлено: 08:03 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html
"Это изменит страну". Зеленский принял опасное для Украины решение
"Это изменит страну". Зеленский принял опасное для Украины решение - РИА Новости, 21.05.2024
"Это изменит страну". Зеленский принял опасное для Украины решение
С подачи госсекретаря США Энтони Блинкена на Украине возобновились разговоры о выборах президента. И это — на фоне официального окончания пятилетнего срока... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T08:00
2024-05-21T08:03
украина
россия
великобритания
энтони блинкен
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
денис малюська
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Михаил Катков. С подачи госсекретаря США Энтони Блинкена на Украине возобновились разговоры о выборах президента. И это — на фоне официального окончания пятилетнего срока полномочий Владимира Зеленского. О том, что произойдет после 21 мая, — в материале РИА Новости.День выборовПо закону выборы должны были состояться этой весной. А 20-го или 21 мая — инаугурация. Однако под предлогом военного положения все отменили.И это вызвало споры. Зеленский твердит о происках врагов и "попытках раскачать ситуацию". Министр юстиции Денис Малюська дал понять, что высказаться полагается Конституционному суду, но в условиях боевых действий к нему лучше не обращаться."Сейчас официально и публично ставить под сомнение легитимность президента было бы огромной ошибкой", — указал он.По Конституции, если глава государства не в состоянии исполнять обязанности, его заменяет председатель Верховной рады. Сейчас это Руслан Стефанчук из "Слуги народа", партии Зеленского. Но у него никогда не было особых политических амбиций. В том числе поэтому в октябре 2021-го его и поставили во главе парламента вместо Дмитрия Разумкова, публично разругавшегося с президентом и создавшего собственную депутатскую группу "Разумная политика".Потенциальный конкурент Зеленского — экс-президент Петр Порошенко. Еще в апреле он выразил готовность участвовать в выборах. Кроме того, местные медиа прочили в национальные лидеры главкома ВСУ Валерия Залужного. Но на Банковой подстраховались: популярного генерала уволили и отправили послом в Великобританию.Стоит отметить, что основания для волнений у Зеленского есть. По данным украинских социологов из группы "Рейтинг", его деятельность одобряют только 22% (два года назад было 74%)."Слуга народа"В 2019-м Зеленский провел эффектную избирательную кампанию: обещал победить коррупцию, прекратить войну в Донбассе, не ущемлять права русскоязычных. Молодой, энергичный, он выглядел перспективным политиком.Сыграл свою роль и популярный сериал "Слуга народа". Люди не очень понимали, за кого голосуют: за Зеленского или за его персонажа Голобородько."Я расскажу вам об Украине своей мечты. Украине, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения", — говорил кандидат. Избирателям, уставшим от тягот постмайданной жизни, это понравилось. Во втором туре Зеленский-Голобородько получил 73,23%.Но вскоре наступило разочарование.Практически сразу Зеленский перестал говорить по-русски. Также выяснилось, что у него маленькая и слабая команда, поэтому ему придется опираться на прежние кадры. В результате борьба с коррупцией велась только на словах: суд не наказал ни одного видного казнокрада.Война в Донбассе продолжалась: президент спасовал перед ультраправыми радикалами, не желавшими идти ни на какие уступки.В итоге в августе 2021-го Зеленский призвал всех "российских патриотов Донбасса" уехать из страны. "Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и всегда чувствовал, что это Россия, — если ты так чувствуешь, я считаю, что этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в России. Это правильно, потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет", — заявил он.Тогда же возобновились разговоры об отмене "Минска-2". Простые украинцы такие перемены не оценили: в конце 2021-го рейтинг Зеленского опустился до 19,3%, зафиксировали социологи.Чужая странаПотом последовал всплеск былой популярности, и теперь примерно та же ситуация. Плюс сомнения в легитимности."С юридической точки зрения с этим, конечно, проблем нет. Однако уровень легитимности зависит не только от правовой стороны вопроса, но и от отношения населения страны и международного сообщества. Если больших кризисов не будет, Зеленский сможет оставаться в должности хоть двадцать лет. В противном случае казус 20 мая может превратиться в объяснение, почему в стране так плохо", — рассуждает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Украинский политолог Вадим Карасев уточняет: проблема гораздо шире. "Даже если народ выйдет на улицу и скажет "дайте нам нового президента", его все равно неоткуда взять. Однако государство утрачивает привлекательность для своих граждан, причем началось это давно. Оно становится не своим, а чужим", — говорит эксперт.На настроения в обществе повлиял и закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая. А неприятные для Киева новости с фронта лишь усугубляют положение. Поэтому на Украине уже не скрывают: впереди — еще более тяжелые времена.
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украина, россия, великобритания, энтони блинкен, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, денис малюська
Украина, Россия, Великобритания, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Денис Малюська
"Это изменит страну". Зеленский принял опасное для Украины решение

Украинский политолог Бортник: уровень легитимности Зеленского зависит от народа

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Михаил Катков. С подачи госсекретаря США Энтони Блинкена на Украине возобновились разговоры о выборах президента. И это — на фоне официального окончания пятилетнего срока полномочий Владимира Зеленского. О том, что произойдет после 21 мая, — в материале РИА Новости.

День выборов

По закону выборы должны были состояться этой весной. А 20-го или 21 мая — инаугурация. Однако под предлогом военного положения все отменили.
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года
И это вызвало споры. Зеленский твердит о происках врагов и "попытках раскачать ситуацию". Министр юстиции Денис Малюська дал понять, что высказаться полагается Конституционному суду, но в условиях боевых действий к нему лучше не обращаться.
"Сейчас официально и публично ставить под сомнение легитимность президента было бы огромной ошибкой", — указал он.
По Конституции, если глава государства не в состоянии исполнять обязанности, его заменяет председатель Верховной рады. Сейчас это Руслан Стефанчук из "Слуги народа", партии Зеленского. Но у него никогда не было особых политических амбиций. В том числе поэтому в октябре 2021-го его и поставили во главе парламента вместо Дмитрия Разумкова, публично разругавшегося с президентом и создавшего собственную депутатскую группу "Разумная политика".
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Руслан Стефанчук
Потенциальный конкурент Зеленского — экс-президент Петр Порошенко. Еще в апреле он выразил готовность участвовать в выборах. Кроме того, местные медиа прочили в национальные лидеры главкома ВСУ Валерия Залужного. Но на Банковой подстраховались: популярного генерала уволили и отправили послом в Великобританию.
Стоит отметить, что основания для волнений у Зеленского есть. По данным украинских социологов из группы "Рейтинг", его деятельность одобряют только 22% (два года назад было 74%).
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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"Слуга народа"

В 2019-м Зеленский провел эффектную избирательную кампанию: обещал победить коррупцию, прекратить войну в Донбассе, не ущемлять права русскоязычных. Молодой, энергичный, он выглядел перспективным политиком.
Сыграл свою роль и популярный сериал "Слуга народа". Люди не очень понимали, за кого голосуют: за Зеленского или за его персонажа Голобородько.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке во Львове
Женщина голосует на избирательном участке во Львове - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Женщина голосует на избирательном участке во Львове
"Я расскажу вам об Украине своей мечты. Украине, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения", — говорил кандидат. Избирателям, уставшим от тягот постмайданной жизни, это понравилось. Во втором туре Зеленский-Голобородько получил 73,23%.
Но вскоре наступило разочарование.
Практически сразу Зеленский перестал говорить по-русски. Также выяснилось, что у него маленькая и слабая команда, поэтому ему придется опираться на прежние кадры. В результате борьба с коррупцией велась только на словах: суд не наказал ни одного видного казнокрада.
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия
Война в Донбассе продолжалась: президент спасовал перед ультраправыми радикалами, не желавшими идти ни на какие уступки.
В итоге в августе 2021-го Зеленский призвал всех "российских патриотов Донбасса" уехать из страны. "Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и всегда чувствовал, что это Россия, — если ты так чувствуешь, я считаю, что этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в России. Это правильно, потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет", — заявил он.
Тогда же возобновились разговоры об отмене "Минска-2". Простые украинцы такие перемены не оценили: в конце 2021-го рейтинг Зеленского опустился до 19,3%, зафиксировали социологи.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖители Донецка ожидают очереди для голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой Народной Республики на избирательном участке в школе № 147
Жители Донецка ожидают очереди для голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в школе №147 - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Жители Донецка ожидают очереди для голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой Народной Республики на избирательном участке в школе № 147

Чужая страна

Потом последовал всплеск былой популярности, и теперь примерно та же ситуация. Плюс сомнения в легитимности.
"С юридической точки зрения с этим, конечно, проблем нет. Однако уровень легитимности зависит не только от правовой стороны вопроса, но и от отношения населения страны и международного сообщества. Если больших кризисов не будет, Зеленский сможет оставаться в должности хоть двадцать лет. В противном случае казус 20 мая может превратиться в объяснение, почему в стране так плохо", — рассуждает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
© Фото : РИА НовостиАкция протеста против условий мобилизации у здания одного из военкоматов в Киеве
Акция протеста против условий мобилизации у здания одного из военкоматов в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : РИА Новости
Акция протеста против условий мобилизации у здания одного из военкоматов в Киеве
Украинский политолог Вадим Карасев уточняет: проблема гораздо шире. "Даже если народ выйдет на улицу и скажет "дайте нам нового президента", его все равно неоткуда взять. Однако государство утрачивает привлекательность для своих граждан, причем началось это давно. Оно становится не своим, а чужим", — говорит эксперт.
На настроения в обществе повлиял и закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая. А неприятные для Киева новости с фронта лишь усугубляют положение. Поэтому на Украине уже не скрывают: впереди — еще более тяжелые времена.
 
УкраинаРоссияВеликобританияЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныДенис Малюська
 
 
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