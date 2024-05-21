"Это изменит страну". Зеленский принял опасное для Украины решение
Украинский политолог Бортник: уровень легитимности Зеленского зависит от народа
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Михаил Катков. С подачи госсекретаря США Энтони Блинкена на Украине возобновились разговоры о выборах президента. И это — на фоне официального окончания пятилетнего срока полномочий Владимира Зеленского. О том, что произойдет после 21 мая, — в материале РИА Новости.
День выборов
По закону выборы должны были состояться этой весной. А 20-го или 21 мая — инаугурация. Однако под предлогом военного положения все отменили.
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года
И это вызвало споры. Зеленский твердит о происках врагов и "попытках раскачать ситуацию". Министр юстиции Денис Малюська дал понять, что высказаться полагается Конституционному суду, но в условиях боевых действий к нему лучше не обращаться.
"Сейчас официально и публично ставить под сомнение легитимность президента было бы огромной ошибкой", — указал он.
По Конституции, если глава государства не в состоянии исполнять обязанности, его заменяет председатель Верховной рады. Сейчас это Руслан Стефанчук из "Слуги народа", партии Зеленского. Но у него никогда не было особых политических амбиций. В том числе поэтому в октябре 2021-го его и поставили во главе парламента вместо Дмитрия Разумкова, публично разругавшегося с президентом и создавшего собственную депутатскую группу "Разумная политика".
Руслан Стефанчук
Потенциальный конкурент Зеленского — экс-президент Петр Порошенко. Еще в апреле он выразил готовность участвовать в выборах. Кроме того, местные медиа прочили в национальные лидеры главкома ВСУ Валерия Залужного. Но на Банковой подстраховались: популярного генерала уволили и отправили послом в Великобританию.
Стоит отметить, что основания для волнений у Зеленского есть. По данным украинских социологов из группы "Рейтинг", его деятельность одобряют только 22% (два года назад было 74%).
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"Слуга народа"
В 2019-м Зеленский провел эффектную избирательную кампанию: обещал победить коррупцию, прекратить войну в Донбассе, не ущемлять права русскоязычных. Молодой, энергичный, он выглядел перспективным политиком.
Сыграл свою роль и популярный сериал "Слуга народа". Люди не очень понимали, за кого голосуют: за Зеленского или за его персонажа Голобородько.
Женщина голосует на избирательном участке во Львове
"Я расскажу вам об Украине своей мечты. Украине, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения", — говорил кандидат. Избирателям, уставшим от тягот постмайданной жизни, это понравилось. Во втором туре Зеленский-Голобородько получил 73,23%.
Но вскоре наступило разочарование.
Практически сразу Зеленский перестал говорить по-русски. Также выяснилось, что у него маленькая и слабая команда, поэтому ему придется опираться на прежние кадры. В результате борьба с коррупцией велась только на словах: суд не наказал ни одного видного казнокрада.
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия
Война в Донбассе продолжалась: президент спасовал перед ультраправыми радикалами, не желавшими идти ни на какие уступки.
В итоге в августе 2021-го Зеленский призвал всех "российских патриотов Донбасса" уехать из страны. "Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и всегда чувствовал, что это Россия, — если ты так чувствуешь, я считаю, что этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в России. Это правильно, потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет", — заявил он.
Тогда же возобновились разговоры об отмене "Минска-2". Простые украинцы такие перемены не оценили: в конце 2021-го рейтинг Зеленского опустился до 19,3%, зафиксировали социологи.
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Чужая страна
Потом последовал всплеск былой популярности, и теперь примерно та же ситуация. Плюс сомнения в легитимности.
"С юридической точки зрения с этим, конечно, проблем нет. Однако уровень легитимности зависит не только от правовой стороны вопроса, но и от отношения населения страны и международного сообщества. Если больших кризисов не будет, Зеленский сможет оставаться в должности хоть двадцать лет. В противном случае казус 20 мая может превратиться в объяснение, почему в стране так плохо", — рассуждает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
© Фото : РИА НовостиАкция протеста против условий мобилизации у здания одного из военкоматов в Киеве
© Фото : РИА Новости
Акция протеста против условий мобилизации у здания одного из военкоматов в Киеве
Украинский политолог Вадим Карасев уточняет: проблема гораздо шире. "Даже если народ выйдет на улицу и скажет "дайте нам нового президента", его все равно неоткуда взять. Однако государство утрачивает привлекательность для своих граждан, причем началось это давно. Оно становится не своим, а чужим", — говорит эксперт.
На настроения в обществе повлиял и закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая. А неприятные для Киева новости с фронта лишь усугубляют положение. Поэтому на Украине уже не скрывают: впереди — еще более тяжелые времена.