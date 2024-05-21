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ВКС отработают снаряжение "Кинжалов" на учении с нестратегическим ЯО

ВКС отработают снаряжение "Кинжалов" на учении с нестратегическим ЯО - РИА Новости, 21.05.2024

ВКС отработают снаряжение "Кинжалов" на учении с нестратегическим ЯО

ВКС РФ в рамках учений с нестратегическим ядерным оружием отрабатывают снаряжение гиперзвуковых ракет "Кинжал" специальной боевой частью, сообщила во вторник... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:05

2024-05-21T18:05

2024-05-21T18:05

безопасность

космос - риа наука

россия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ВКС РФ в рамках учений с нестратегическим ядерным оружием отрабатывают снаряжение гиперзвуковых ракет "Кинжал" специальной боевой частью, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", - говорится в сообщении.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия Минобороны показало кадры учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия. 2024-05-21T18:05 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, космос - риа наука, россия, воздушно-космические силы россии, видео