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ВКС отработают снаряжение "Кинжалов" на учении с нестратегическим ЯО
ВКС отработают снаряжение "Кинжалов" на учении с нестратегическим ЯО - РИА Новости, 21.05.2024
ВКС отработают снаряжение "Кинжалов" на учении с нестратегическим ЯО
ВКС РФ в рамках учений с нестратегическим ядерным оружием отрабатывают снаряжение гиперзвуковых ракет "Кинжал" специальной боевой частью, сообщила во вторник... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:05
2024-05-21T18:05
2024-05-21T18:05
безопасность
космос - риа наука
россия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ВКС РФ в рамках учений с нестратегическим ядерным оружием отрабатывают снаряжение гиперзвуковых ракет "Кинжал" специальной боевой частью, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Минобороны показало кадры учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия.
2024-05-21T18:05
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PT1M29S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, космос - риа наука, россия, воздушно-космические силы россии, видео
Безопасность, Космос - РИА Наука, Россия, Воздушно-космические силы России
ВКС отработают снаряжение "Кинжалов" на учении с нестратегическим ЯО
Минобороны: ВКС отрабатывают снаряжение ракет "Кинжал" специальной боевой частью