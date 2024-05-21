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В Совбезе выработали меры по повышению устойчивости к кибератакам
В Совбезе выработали меры по повышению устойчивости к кибератакам - РИА Новости, 21.05.2024
В Совбезе выработали меры по повышению устойчивости к кибератакам
Эксперты Совета безопасности РФ выработали дополнительные меры, повышающие устойчивость к кибератаками информационных систем в сфере госуслуг, сообщила... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:04
2024-05-21T12:04
2024-05-21T12:04
россия
технологии
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ выработали дополнительные меры, повышающие устойчивость к кибератаками информационных систем в сфере госуслуг, сообщила пресс-служба аппарата СБ. Вопросы повышения защищенности государственных информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронной форме, обсуждались на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по информационной безопасности. "Отмечено, что российские информационные системы органов государственного управления рассматриваются иностранными специальными службами и преступными сообществами в качестве приоритетных целей для совершения компьютерных атак. В целях парирования этих угроз выработаны дополнительные меры по обеспечению устойчивости функционирования информационных систем предоставления государственных услуг", - говорится в сообщении.
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россия, технологии
В Совбезе выработали меры по повышению устойчивости к кибератакам
Эксперты Совбеза выработали меры, повышающие устойчивость к кибератакам госуслуг