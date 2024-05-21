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Матушкин высоко оценил темпы развития Тамбовщины в прошлом году - РИА Новости, 21.05.2024
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Тамбовская область
 
11:41 21.05.2024 (обновлено: 11:57 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/tambovschina-1947368785.html
Матушкин высоко оценил темпы развития Тамбовщины в прошлом году
Матушкин высоко оценил темпы развития Тамбовщины в прошлом году - РИА Новости, 21.05.2024
Матушкин высоко оценил темпы развития Тамбовщины в прошлом году
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин и местные депутаты на 41-м заседании заслушали ежегодный отчет главы региона Максима Егорова о работе... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:41
2024-05-21T11:57
тамбовская область
тамбов
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин и местные депутаты на 41-м заседании заслушали ежегодный отчет главы региона Максима Егорова о работе правительства за 2023 год, темпы развития региона были оценены высоко, сообщает пресс-служба областного парламента. Глава региона поблагодарил депутатский корпус во главе с председателем Матушкиным за продуктивную совместную работу. В своем докладе Егоров подробно проанализировал социально-экономическую ситуацию в области и определил перспективы дальнейшего развития региона в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина. Важнейшим направлением деятельности исполнительной власти региона является повышение качества и доступности медицинской помощи. Системная работа Минздрава области и медицинских организаций по укреплению общественного здоровья позволила, по предварительным данным, снизить показатель смертности на 8,3% и увеличить продолжительность жизни до 72,9 лет. При этом в регионе сохраняется один из самых низких в России показателей младенческой смертности. Благодаря участию в нацпроекте "Здравоохранение" в 2023 году капитально отремонтировано 15 объектов здравоохранения на сумму более 86 миллионов рублей, в том числе семь фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. В северной части Тамбова завершили строительство поликлиники, которая станет одним из самых передовых медицинских учреждений в регионе на 1260 посещений в смену. По словам Егорова, на развитие сферы образования в этом году заложена беспрецедентная сумма в 5,2 миллиарда рублей, это вдвое больше суммы прошлого года. Глава области подчеркнул вклад тамбовских аграриев в обеспечение продовольственной безопасности страны. В 2023 году аграрии региона достигли исторически рекордных валовых сборов. Собрали более 5 миллионов тонн зерна, 5,7 миллиона тонн сахарной свеклы, 430 тысяч тонн сои. По всем программам в минувшем году в нормативное состояние приведено более 320 километров дорог. Матушкин выразил благодарность главе региона за содержательный отчет и подчеркнул, что депутатский корпус продолжит способствовать развитию Тамбовской области и помогать в этом деле органам исполнительной власти. "Отчет главы - это лишь вершина айсберга той большой работы, которая была проведена. Я на заседании думы говорил о том, что были встречи с руководителями фракций. Депутаты готовили вопросы, их передали главе региона. Самое главное, что нужно понимать - Тамбовская область развивается. Да, нелегко. Да, санкции. Да, специальная военная операция. Но, тем не менее, темпы развития Тамбовщины очень высокие. И это самое главное в отчете главы региона и в его деятельности. Я думаю, что Тамбовская область будет развиваться дальше еще более высокими темпами. А возникающие проблемы будем совместно решать, для этого мы и работаем", - цитирует пресс-служба Матушкина.
https://ria.ru/20240425/matushkin-1942306823.html
https://ria.ru/20240424/matushkin-1942097675.html
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тамбов, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Тамбов, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума

Матушкин высоко оценил темпы развития Тамбовщины в прошлом году

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин высоко оценил темпы развития Тамбовщины в прошлом году
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин высоко оценил темпы развития Тамбовщины в прошлом году - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин и местные депутаты на 41-м заседании заслушали ежегодный отчет главы региона Максима Егорова о работе правительства за 2023 год, темпы развития региона были оценены высоко, сообщает пресс-служба областного парламента.
Глава региона поблагодарил депутатский корпус во главе с председателем Матушкиным за продуктивную совместную работу. В своем докладе Егоров подробно проанализировал социально-экономическую ситуацию в области и определил перспективы дальнейшего развития региона в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина.
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Важнейшим направлением деятельности исполнительной власти региона является повышение качества и доступности медицинской помощи. Системная работа Минздрава области и медицинских организаций по укреплению общественного здоровья позволила, по предварительным данным, снизить показатель смертности на 8,3% и увеличить продолжительность жизни до 72,9 лет. При этом в регионе сохраняется один из самых низких в России показателей младенческой смертности. Благодаря участию в нацпроекте "Здравоохранение" в 2023 году капитально отремонтировано 15 объектов здравоохранения на сумму более 86 миллионов рублей, в том числе семь фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. В северной части Тамбова завершили строительство поликлиники, которая станет одним из самых передовых медицинских учреждений в регионе на 1260 посещений в смену.
По словам Егорова, на развитие сферы образования в этом году заложена беспрецедентная сумма в 5,2 миллиарда рублей, это вдвое больше суммы прошлого года.
Глава области подчеркнул вклад тамбовских аграриев в обеспечение продовольственной безопасности страны. В 2023 году аграрии региона достигли исторически рекордных валовых сборов. Собрали более 5 миллионов тонн зерна, 5,7 миллиона тонн сахарной свеклы, 430 тысяч тонн сои.
По всем программам в минувшем году в нормативное состояние приведено более 320 километров дорог.
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Матушкин выразил благодарность главе региона за содержательный отчет и подчеркнул, что депутатский корпус продолжит способствовать развитию Тамбовской области и помогать в этом деле органам исполнительной власти.
"Отчет главы - это лишь вершина айсберга той большой работы, которая была проведена. Я на заседании думы говорил о том, что были встречи с руководителями фракций. Депутаты готовили вопросы, их передали главе региона. Самое главное, что нужно понимать - Тамбовская область развивается. Да, нелегко. Да, санкции. Да, специальная военная операция. Но, тем не менее, темпы развития Тамбовщины очень высокие. И это самое главное в отчете главы региона и в его деятельности. Я думаю, что Тамбовская область будет развиваться дальше еще более высокими темпами. А возникающие проблемы будем совместно решать, для этого мы и работаем", - цитирует пресс-служба Матушкина.
 
Тамбовская областьТамбовЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
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