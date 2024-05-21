https://ria.ru/20240521/svyaschennik-1947503271.html

Священник рассказал о "безвозвратной утрате" для русской культуры

Священник рассказал о "безвозвратной утрате" для русской культуры - РИА Новости, 21.05.2024

Священник рассказал о "безвозвратной утрате" для русской культуры

Из 1,3 тысячи деревянных храмов, которые были на Русском севере в дореволюционное время, сохранились лишь 400, в 2024 году по проекту "Общее Дело. Возрождение... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:38

2024-05-21T18:38

2024-05-21T19:24

религия

архангельская область

религия

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Из 1,3 тысячи деревянных храмов, которые были на Русском севере в дореволюционное время, сохранились лишь 400, в 2024 году по проекту "Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера" запланированы работы в 38 храмах и часовнях, сообщил руководитель проекта протоиерей Алексей Яковлев."До революции на Русском Севере (приведена статистика по республики Коми, Карелии, Вологодской и Архангельской области – ред.), было более 1,3 тысячи храмов, часовен было больше, в настоящий момент их осталось менее 400, то есть меньше трети. Остальное мы потеряли безвозвратно", - сказал отец Алексей на пресс-конференции.Он привел статистику, согласно которой из оставшихся 400 храмов только 5% действуют, 42% - в удовлетворительном состоянии, но в них требуется провести работы в течение трех лет, 43% - в аварийном состоянии и могут превратиться в руины в течение 2-10 лет, а 10% руинированы."Когда-то эти храмы строил народ, и очень важно, чтобы народ принял участие в их сохранении. <…> В 2023 году мы проводили работы в 32 храмах и часовнях на Русском Севере, в этом году запланированы работы в 38 храмах и часовнях", - сообщил представитель фонда.Священник рассказал, что перед работами проводятся исследования (обмеры, фотофиксация) по разработанным с музеем "Кижи" методичкам, "после чего архитекторы и реставраторы создают проект проведения работ, они согласовываются, потом привлекаются лицензированные фирмы, специалисты высокого класса приводят соответствующие работы", а добровольцы проекта им помогают.По его данным, за сезон в работах принимают участие около 750 добровольцев. "Чтобы добровольцы работали наиболее качественно, мы проводим школу добровольцев, рассказываем о деревянном зодчестве и об особенностях работ, обучаем основным приемам противоаварийных и консервационных работ. Созданы школа плотницкого мастерства и резьбы по дереву", - заключил священник.По данным на сайте, проект "Общее Дело" создан в 2006 году с целью сохранения от разрушения уникальных деревянных храмов и часовен на Русском Севере и осуществляется по благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. За годы деятельности проекта проведено 560 экспедиций, исследовано 360 храмов и сохранены 187 (проведены противоаварийные, консервационные или реставрационные работы – ред.), уточняют на сайте.

https://ria.ru/20240518/svyaschenniki-1946760325.html

https://ria.ru/20240517/knr-1946756923.html

https://ria.ru/20240516/patriarkh-1946494420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

архангельская область, религия