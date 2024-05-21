Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал о "безвозвратной утрате" для русской культуры - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:38 21.05.2024 (обновлено: 19:24 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/svyaschennik-1947503271.html
Священник рассказал о "безвозвратной утрате" для русской культуры
Священник рассказал о "безвозвратной утрате" для русской культуры - РИА Новости, 21.05.2024
Священник рассказал о "безвозвратной утрате" для русской культуры
Из 1,3 тысячи деревянных храмов, которые были на Русском севере в дореволюционное время, сохранились лишь 400, в 2024 году по проекту "Общее Дело. Возрождение... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:38
2024-05-21T19:24
религия
архангельская область
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91521/66/915216684_0:22:600:360_1920x0_80_0_0_4528b65425a418aa3959b371e366110e.jpg
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Из 1,3 тысячи деревянных храмов, которые были на Русском севере в дореволюционное время, сохранились лишь 400, в 2024 году по проекту "Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера" запланированы работы в 38 храмах и часовнях, сообщил руководитель проекта протоиерей Алексей Яковлев."До революции на Русском Севере (приведена статистика по республики Коми, Карелии, Вологодской и Архангельской области – ред.), было более 1,3 тысячи храмов, часовен было больше, в настоящий момент их осталось менее 400, то есть меньше трети. Остальное мы потеряли безвозвратно", - сказал отец Алексей на пресс-конференции.Он привел статистику, согласно которой из оставшихся 400 храмов только 5% действуют, 42% - в удовлетворительном состоянии, но в них требуется провести работы в течение трех лет, 43% - в аварийном состоянии и могут превратиться в руины в течение 2-10 лет, а 10% руинированы."Когда-то эти храмы строил народ, и очень важно, чтобы народ принял участие в их сохранении. &lt;…&gt; В 2023 году мы проводили работы в 32 храмах и часовнях на Русском Севере, в этом году запланированы работы в 38 храмах и часовнях", - сообщил представитель фонда.Священник рассказал, что перед работами проводятся исследования (обмеры, фотофиксация) по разработанным с музеем "Кижи" методичкам, "после чего архитекторы и реставраторы создают проект проведения работ, они согласовываются, потом привлекаются лицензированные фирмы, специалисты высокого класса приводят соответствующие работы", а добровольцы проекта им помогают.По его данным, за сезон в работах принимают участие около 750 добровольцев. "Чтобы добровольцы работали наиболее качественно, мы проводим школу добровольцев, рассказываем о деревянном зодчестве и об особенностях работ, обучаем основным приемам противоаварийных и консервационных работ. Созданы школа плотницкого мастерства и резьбы по дереву", - заключил священник.По данным на сайте, проект "Общее Дело" создан в 2006 году с целью сохранения от разрушения уникальных деревянных храмов и часовен на Русском Севере и осуществляется по благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. За годы деятельности проекта проведено 560 экспедиций, исследовано 360 храмов и сохранены 187 (проведены противоаварийные, консервационные или реставрационные работы – ред.), уточняют на сайте.
https://ria.ru/20240518/svyaschenniki-1946760325.html
https://ria.ru/20240517/knr-1946756923.html
https://ria.ru/20240516/patriarkh-1946494420.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91521/66/915216684_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_dc8762cab98bc595e15ad66569ede688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область, религия
Религия, Архангельская область, Религия
Священник рассказал о "безвозвратной утрате" для русской культуры

Протоиерей Яковлев: из 1,3 тысячи деревянных храмов Севера сохранились лишь 400

© Фото : "Общее дело"Храм святителя Николая Чудотворца, 1636 год. До реставрации. Архангельская область, Онежский район, деревня Ворзогоры.
Храм святителя Николая Чудотворца, 1636 год. До реставрации. Архангельская область, Онежский район, деревня Ворзогоры. - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : "Общее дело"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Из 1,3 тысячи деревянных храмов, которые были на Русском севере в дореволюционное время, сохранились лишь 400, в 2024 году по проекту "Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера" запланированы работы в 38 храмах и часовнях, сообщил руководитель проекта протоиерей Алексей Яковлев.
"До революции на Русском Севере (приведена статистика по республики Коми, Карелии, Вологодской и Архангельской области – ред.), было более 1,3 тысячи храмов, часовен было больше, в настоящий момент их осталось менее 400, то есть меньше трети. Остальное мы потеряли безвозвратно", - сказал отец Алексей на пресс-конференции.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
В РПЦ поддержали идею ввести священников в штат исправительных учреждений
18 мая, 04:15
Он привел статистику, согласно которой из оставшихся 400 храмов только 5% действуют, 42% - в удовлетворительном состоянии, но в них требуется провести работы в течение трех лет, 43% - в аварийном состоянии и могут превратиться в руины в течение 2-10 лет, а 10% руинированы.
"Когда-то эти храмы строил народ, и очень важно, чтобы народ принял участие в их сохранении. <…> В 2023 году мы проводили работы в 32 храмах и часовнях на Русском Севере, в этом году запланированы работы в 38 храмах и часовнях", - сообщил представитель фонда.
Священник рассказал, что перед работами проводятся исследования (обмеры, фотофиксация) по разработанным с музеем "Кижи" методичкам, "после чего архитекторы и реставраторы создают проект проведения работ, они согласовываются, потом привлекаются лицензированные фирмы, специалисты высокого класса приводят соответствующие работы", а добровольцы проекта им помогают.
Православные верующие - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В РПЦ надеются, что в Китае увеличится число православных священников
17 мая, 18:22
По его данным, за сезон в работах принимают участие около 750 добровольцев. "Чтобы добровольцы работали наиболее качественно, мы проводим школу добровольцев, рассказываем о деревянном зодчестве и об особенностях работ, обучаем основным приемам противоаварийных и консервационных работ. Созданы школа плотницкого мастерства и резьбы по дереву", - заключил священник.
По данным на сайте, проект "Общее Дело" создан в 2006 году с целью сохранения от разрушения уникальных деревянных храмов и часовен на Русском Севере и осуществляется по благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. За годы деятельности проекта проведено 560 экспедиций, исследовано 360 храмов и сохранены 187 (проведены противоаварийные, консервационные или реставрационные работы – ред.), уточняют на сайте.
Патриарх Сергий (Страгородский) - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Представители РПЦ обсудили вопрос о канонизации патриарха Сергия
16 мая, 17:49
 
РелигияАрхангельская областьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала