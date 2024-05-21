https://ria.ru/20240521/sverdlovsk-1947375873.html
При обстреле Свердловска в ЛНР пострадали восемь человек
При обстреле Свердловска в ЛНР пострадали восемь человек - РИА Новости, 21.05.2024
При обстреле Свердловска в ЛНР пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в результате обстрела Свердловска в ЛНР ракетами ATACMS в понедельник, заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:08
2024-05-21T12:08
2024-05-21T12:24
специальная военная операция на украине
свердловск
луганская народная республика
безопасность
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате обстрела Свердловска в ЛНР ракетами ATACMS в понедельник, заявил глава республики Леонид Пасечник.Ранее в понедельник представитель силовых структур сообщил РИА Новости, что ВСУ совершили ракетный удар в район Свердловска в ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник сообщал, что склад с горюче-смазочными материалами получил повреждения в результате ракетного удара со стороны украинских войск с применением кассетных боеприпасов."При вчерашнем обстреле Свердловска ВСУ, предположительно, использовали ракеты американского производства ATACMS с применением кассетных боеприпасов... В результате пострадали восемь мирных жителей", - написал глава региона в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Как отмечается, после ракетного удара, во время работы на месте пожарных и медиков, украинские войска совершили ещё одну атаку с помощью беспилотников. Несмотря на угрозу еще одного обстрела, пожарные оперативно справились с огнём."Уверен, что сотрудники следственного комитета, которые также работали на месте ракетного удара, дадут должную оценку атаке ВСУ. Заказчики и исполнители этого преступления понесут наказание", - добавил Пасечник.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947359266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловск, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Свердловск, Луганская Народная Республика, Безопасность
При обстреле Свердловска в ЛНР пострадали восемь человек
При обстреле Свердловска в ЛНР ракетами ATACMS пострадали восемь человек
ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате обстрела Свердловска в ЛНР ракетами ATACMS в понедельник, заявил глава республики Леонид Пасечник.
Ранее в понедельник представитель силовых структур сообщил РИА Новости, что ВСУ
совершили ракетный удар в район Свердловска в ЛНР
. Глава республики Леонид Пасечник сообщал, что склад с горюче-смазочными материалами получил повреждения в результате ракетного удара со стороны украинских войск с применением кассетных боеприпасов.
"При вчерашнем обстреле Свердловска ВСУ, предположительно, использовали ракеты американского производства ATACMS с применением кассетных боеприпасов... В результате пострадали восемь мирных жителей", - написал глава региона в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Как отмечается, после ракетного удара, во время работы на месте пожарных и медиков, украинские войска совершили ещё одну атаку с помощью беспилотников. Несмотря на угрозу еще одного обстрела, пожарные оперативно справились с огнём.
"Уверен, что сотрудники следственного комитета, которые также работали на месте ракетного удара, дадут должную оценку атаке ВСУ. Заказчики и исполнители этого преступления понесут наказание", - добавил Пасечник.