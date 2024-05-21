https://ria.ru/20240521/stroitelstvo-1947346265.html

Гладков рассказал о строительстве школы на 750 мест в Белгородском районе

Гладков рассказал о строительстве школы на 750 мест в Белгородском районе - РИА Новости, 21.05.2024

Гладков рассказал о строительстве школы на 750 мест в Белгородском районе

Новая школа на 750 учеников будет построена в микрорайоне Стрелецкое-23 Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:26

2024-05-21T10:26

2024-05-21T10:26

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 мая – РИА Новости. Новая школа на 750 учеников будет построена в микрорайоне Стрелецкое-23 Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Долгожданная школа, была проблема с подрядчиком – поменяли. Сейчас уже вбито две тысячи свай, заливаем фундамент. Школа на 750 мест. Полтора миллиарда – это те средства, которые выделены на строительство данного объекта", - поделился новостью в своих соцсетях глава региона. Как уточнили в пресс-службе правительства области, учреждение на 750 мест возводится в рамках национального проекта "Образование". На реализацию строительства образовательного учреждения выделен капитальный грант в размере 272 миллионов рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 237,7 миллиона рублей. Общая оценочная стоимость объекта – порядка 1,5 миллиарда рублей. В школе будут предусмотрены современные классы и многофункциональные зоны, зоны для коворкинга, трансформируемые пространства и лаборатории, отдельный открытый стадион. "Надеюсь, что после того, как обстановка позволит, школу введем в эксплуатацию, и наши дети, родители и учителя будут довольны. Уверен, что недолго осталось до момента ее торжественного открытия", - сказал Гладков. В настоящее время на объекте площадью порядка 27,3 тысячи квадратных метров разработан грунт котлована, ведется заливка ростверков под будущий фундамент.

https://ria.ru/20240520/reb-1947176402.html

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белгородский район, вячеслав гладков