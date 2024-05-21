https://ria.ru/20240521/stroitelstvo-1947346265.html
Гладков рассказал о строительстве школы на 750 мест в Белгородском районе
Гладков рассказал о строительстве школы на 750 мест в Белгородском районе - РИА Новости, 21.05.2024
Гладков рассказал о строительстве школы на 750 мест в Белгородском районе
Новая школа на 750 учеников будет построена в микрорайоне Стрелецкое-23 Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:26
2024-05-21T10:26
2024-05-21T10:26
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 мая – РИА Новости. Новая школа на 750 учеников будет построена в микрорайоне Стрелецкое-23 Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Долгожданная школа, была проблема с подрядчиком – поменяли. Сейчас уже вбито две тысячи свай, заливаем фундамент. Школа на 750 мест. Полтора миллиарда – это те средства, которые выделены на строительство данного объекта", - поделился новостью в своих соцсетях глава региона. Как уточнили в пресс-службе правительства области, учреждение на 750 мест возводится в рамках национального проекта "Образование". На реализацию строительства образовательного учреждения выделен капитальный грант в размере 272 миллионов рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 237,7 миллиона рублей. Общая оценочная стоимость объекта – порядка 1,5 миллиарда рублей. В школе будут предусмотрены современные классы и многофункциональные зоны, зоны для коворкинга, трансформируемые пространства и лаборатории, отдельный открытый стадион. "Надеюсь, что после того, как обстановка позволит, школу введем в эксплуатацию, и наши дети, родители и учителя будут довольны. Уверен, что недолго осталось до момента ее торжественного открытия", - сказал Гладков. В настоящее время на объекте площадью порядка 27,3 тысячи квадратных метров разработан грунт котлована, ведется заливка ростверков под будущий фундамент.
https://ria.ru/20240520/reb-1947176402.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 21 мая – РИА Новости. Новая школа на 750 учеников будет построена в микрорайоне Стрелецкое-23 Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Долгожданная школа, была проблема с подрядчиком – поменяли. Сейчас уже вбито две тысячи свай, заливаем фундамент. Школа на 750 мест. Полтора миллиарда – это те средства, которые выделены на строительство данного объекта", - поделился новостью в своих соцсетях глава региона.
Как уточнили в пресс-службе правительства области, учреждение на 750 мест возводится в рамках национального проекта "Образование". На реализацию строительства образовательного учреждения выделен капитальный грант в размере 272 миллионов рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 237,7 миллиона рублей. Общая оценочная стоимость объекта – порядка 1,5 миллиарда рублей.
В школе будут предусмотрены современные классы и многофункциональные зоны, зоны для коворкинга, трансформируемые пространства и лаборатории, отдельный открытый стадион.
"Надеюсь, что после того, как обстановка позволит, школу введем в эксплуатацию, и наши дети, родители и учителя будут довольны. Уверен, что недолго осталось до момента ее торжественного открытия", - сказал Гладков
.
В настоящее время на объекте площадью порядка 27,3 тысячи квадратных метров разработан грунт котлована, ведется заливка ростверков под будущий фундамент.