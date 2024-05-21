https://ria.ru/20240521/strela-10-1947319641.html
Расчет "Стрелы-10" сбил с начала мая в зоне СВО до десяти украинских БПЛА
Расчет "Стрелы-10" сбил с начала мая в зоне СВО до десяти украинских БПЛА - РИА Новости, 21.05.2024
Расчет "Стрелы-10" сбил с начала мая в зоне СВО до десяти украинских БПЛА
Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил за текущий неполный месяц около десятка украинских БПЛА на авдеевском... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T05:06
2024-05-21T05:06
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ЛУГАНСК, 21 мая – РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил за текущий неполный месяц около десятка украинских БПЛА на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожили до 10 разведывательных и ударных БПЛА ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве добавили, что обнаруженные в ходе мониторинга воздушного пространства беспилотники самолетного типа были направлены ВСУ для отслеживания российский штурмовых групп с целью их дальнейшего уничтожения. "После определения направления и азимута на летящие объекты, российские военнослужащие привели комплекс в боевую готовность. Захватив цели в визир, расчет ПВО произвел пуски ракет, уничтожив вражеские воздушные цели на безопасном расстоянии", - сообщили в МО РФ. В Минобороны отметили, что с начала текущего месяца расчет сбил в том числе украинские БПЛА, такие как "Лелека" и "Фурия", один польский беспилотник FlyEye. Из-за высокой интенсивности применения украинским войсками разведывательных БПЛА военнослужащие постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя ВСУ обнаружить боевые машины.
https://ria.ru/20240520/bespilotnik-1947211184.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "Стрелы-10" сбил с начала мая в зоне СВО до десяти украинских БПЛА
Расчет "Стрелы-10" группировки "Центр" сбил с начала мая до десяти БПЛА ВСУ
ЛУГАНСК, 21 мая – РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил за текущий неполный месяц около десятка украинских БПЛА на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожили до 10 разведывательных и ударных БПЛА ВСУ
на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
В оборонном ведомстве добавили, что обнаруженные в ходе мониторинга воздушного пространства беспилотники самолетного типа были направлены ВСУ для отслеживания российский штурмовых групп с целью их дальнейшего уничтожения.
"После определения направления и азимута на летящие объекты, российские военнослужащие привели комплекс в боевую готовность. Захватив цели в визир, расчет ПВО произвел пуски ракет, уничтожив вражеские воздушные цели на безопасном расстоянии", - сообщили в МО РФ.
В Минобороны отметили, что с начала текущего месяца расчет сбил в том числе украинские БПЛА, такие как "Лелека" и "Фурия", один польский беспилотник FlyEye. Из-за высокой интенсивности применения украинским войсками разведывательных БПЛА военнослужащие постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя ВСУ обнаружить боевые машины.