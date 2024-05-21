https://ria.ru/20240521/spornoe-1947347573.html

Кадыров показал кадры ликвидации опорников и скопления ВСУ у Спорного

Кадыров показал кадры ликвидации опорников и скопления ВСУ у Спорного - РИА Новости, 21.05.2024

Кадыров показал кадры ликвидации опорников и скопления ВСУ у Спорного

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале показал кадры ликвидации опорных пунктов и мест скопления ВСУ с помощью дронов в районе Спорного на границе ДНР с... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:34

2024-05-21T10:34

2024-05-21T14:56

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

рамзан кадыров

луганская народная республика

чеченская республика (чечня)

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 21 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале показал кадры ликвидации опорных пунктов и мест скопления ВСУ с помощью дронов в районе Спорного на границе ДНР с ЛНР. "Окрестности населенного пункта Спорное. Работает группа Канады спецназа "Ахмат". В настоящий момент на всей ответственной территории идет методичная ликвидация вражеских мест скопления живой силы, опорных пунктов, блиндажей и других фортификационных сооружений. Разумеется, главная роль в этой работе отводится дронам", — написал он.Кадыров объяснил, что при помощи БПЛА бойцы оперативно выявляют укрытия противника, после чего сразу же приступают к ликвидации обнаруженных целей.Накануне Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки войск освободили Белогоровку в ЛНР, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка в ДНР. Спорное находится в 111 километрах к северу от Донецка, на границе с ЛНР. Его взятие позволит развивать наступление на Северск, который, в свою очередь, открывает дорогу к Славянску и Краматорску. Последние несколько недель за Спорное велись напряженные бои.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

россия

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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Ликвидация скопления живой силы и опорных пунктов ВСУ спецназом "АХМАТ" Окрестности населенного пункта Спорное. Работает группа "Канады" спецназа "АХМАТ". В настоящий момент на всей ответственной территории идет методичная ликвидация вражеских мест скопления живой силы, опорных пунктов, блиндажей и других фортификационных сооружений. Разумеется, главная роль в этой работе отводится дронам. При помощи "птичек" парни оперативно выявляют укрытия противника и, недолго думая, приступают к ликвидации обнаруженных целей. Благодаря использованию современных технологий, настоящим профессионалам своего дела и грамотной координации действий бойцы спецназа "АХМАТ" добиваются превосходных результатов на поле боя. Впрочем, это вы можете увидеть на предоставленных кадрах. Блестящая работа! 2024-05-21T10:34 true PT2M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, рамзан кадыров, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), вооруженные силы украины