https://ria.ru/20240521/spornoe-1947347573.html
Кадыров показал кадры ликвидации опорников и скопления ВСУ у Спорного
Кадыров показал кадры ликвидации опорников и скопления ВСУ у Спорного - РИА Новости, 21.05.2024
Кадыров показал кадры ликвидации опорников и скопления ВСУ у Спорного
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале показал кадры ликвидации опорных пунктов и мест скопления ВСУ с помощью дронов в районе Спорного на границе ДНР с... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:34
2024-05-21T10:34
2024-05-21T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
луганская народная республика
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 21 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале показал кадры ликвидации опорных пунктов и мест скопления ВСУ с помощью дронов в районе Спорного на границе ДНР с ЛНР. "Окрестности населенного пункта Спорное. Работает группа Канады спецназа "Ахмат". В настоящий момент на всей ответственной территории идет методичная ликвидация вражеских мест скопления живой силы, опорных пунктов, блиндажей и других фортификационных сооружений. Разумеется, главная роль в этой работе отводится дронам", — написал он.Кадыров объяснил, что при помощи БПЛА бойцы оперативно выявляют укрытия противника, после чего сразу же приступают к ликвидации обнаруженных целей.Накануне Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки войск освободили Белогоровку в ЛНР, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка в ДНР. Спорное находится в 111 километрах к северу от Донецка, на границе с ЛНР. Его взятие позволит развивать наступление на Северск, который, в свою очередь, открывает дорогу к Славянску и Краматорску. Последние несколько недель за Спорное велись напряженные бои.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Ликвидация скопления живой силы и опорных пунктов ВСУ спецназом "АХМАТ"
Окрестности населенного пункта Спорное. Работает группа "Канады" спецназа "АХМАТ". В настоящий момент на всей ответственной территории идет методичная ликвидация вражеских мест скопления живой силы, опорных пунктов, блиндажей и других фортификационных сооружений. Разумеется, главная роль в этой работе отводится дронам. При помощи "птичек" парни оперативно выявляют укрытия противника и, недолго думая, приступают к ликвидации обнаруженных целей. Благодаря использованию современных технологий, настоящим профессионалам своего дела и грамотной координации действий бойцы спецназа "АХМАТ" добиваются превосходных результатов на поле боя. Впрочем, это вы можете увидеть на предоставленных кадрах. Блестящая работа!
2024-05-21T10:34
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РИА Новости
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безопасность, россия, рамзан кадыров, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Луганская Народная Республика, Чеченская республика (Чечня), Вооруженные силы Украины
Кадыров показал кадры ликвидации опорников и скопления ВСУ у Спорного
Кадыров показал, как "Ахмат" бьет по опорным пунктам и скоплениям ВСУ у Спорного